10 Years Ago Today – 2013 National Elite Championship Finals Night Results

This day 10 years ago some huge names in Irish sport were crowned National Senior Champions at the National Stadium.

Among the 19 winners a decade ago tonight were Olympic gold medal winners Katie Taylor and Kellie Harrington, MMA star Sinead Kavanagh, as well as soon to be world title challenger Michael Conlan, recent world title challenger Jason Quigley, Ireland 1th ever European Champion Tommy McCarthy, amateur medal machine Joe Ward and more.

Check Out the final parings an the results below:

Finals ladies

2013-02-16 48kg Hannah Carthy Meave Clarke 18:12 2013-02-16 51kg Ceire Smith Shelly Daly RSC 2 2013-02-22 54kg Dervla Duffy Michelle Lynch RSC 2 2013-02-22 57kg Michaela Walsh Joanne Lamb 14:13 2013-02-22 60kg Katie Taylor — WO. 2013-02-22 64kg Kellie Harrington Sarah Close 13:10 2013-02-16 69kg Claire Grace Louise Traynor 15:8 2013-02-16 75kg Sinead Kavanagh Caroline Connolly 25:6 2013-02-16 +81kg Lianne Murphy — WO.

Finals men

2013-02-22 49kg Hugh Myres Thomas Waite 17:8 2013-02-22 52kg Michael Conlan Chris Phelan 20:9 2013-02-22 56kg Declan Geraghty Gary McKenna 16:7 2013-02-22 60kg Sean McComb George Bates 19:7 2013-02-22 64kg Ross Hickey Ray Moylette 15:11 2013-02-22 69kg Adam Nolan William McLaughlin 23:12 2013-02-22 75kg Jason Quigley Roy Sheahan 15:6 2013-02-22 81kg Joe Ward Kenneth Egan 25:5 2013-02-22 91kg Tommy McCarthy Jimmy Sweeney KO 3 2013-02-22 +91kg Sean Turner Niall Kennedy 21:8

additonal ladies bout

2013-02-22 60kg Katie Taylor IRL Karolina Graczyk POL 28:5

