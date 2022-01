U-18 National Championship ENTRANTS

The IABA have confirmed the list of entrants for the National Under-18 Championships.

Both the U22 and U18 National Championships will take place over the course of a month, gloving off on January 14 with a February 14 finals night.

Both eagerly anticipated tournaments will play out in the National Stadium.

Entries have been confirmed and the draw will take place on January 11 at the South Circular Road venue.

U-18 NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2022



Tom Murphy St. Ibars/St. Joseph’s Leinster M63.5KG

Logan Whlean Sacre Coeur Leinster M67KG

Micheal Faulkner Fr horgans Bc Munster M57KG

Donagh Keary Rathfriland ABC Antrim M57KG

Jason Clooney Palmerstown boxing club Dublin M60KG

David Blaney Navan bc Leinster M67KG

Patsy Joyce Olympic Mullingar B.C Leinster M48KG

Jason Nevin Olympic Mullingar B.C Leinster M60KG

Maura McAndrew Geesala Connacht F81+KG

Dean Mc Auley Golden Cobra Boxing Club Dublin M71KG

Ruby Lynch St Francis boxing club Munster F52KG

Cori Gleeson St Francis boxing club Munster F57KG

Bobbi flood CABRA Dublin M71KG

Cian cramer CABRA Dublin M63.5KG

Conor Dargan Whitechurch Boxing Club Dublin M75KG

Lucy O’Neill Ballybough Boxing Club Dublin F52KG

Ella Hanlon Ballybough Boxing Club Dublin F57KG

Gavin Ryan Ratoath B.C. Leinster M54KG

Brogan Mccomiskey Gilford ABC Ulster M60KG

Callum Sweeney Gilford ABC Ulster M54KG

Tyler Meade Golden Cobra Boxing Club Dublin M92KG

Esther Lambe Setanta Boxing Academy Leinster F52KG

Georgia McGovern Setanta Boxing Academy Leinster F48KG

Bernie Cawley Saint Davids Naas Leinster M92+KG

Jack Egan St Abban’s boxing club Leinster M67KG

Christopher Joyce CABRA Dublin M67KG

Brandon Joyce Cabra BC Dublin M48KG

Robyn kelly Ballynacargy bc Leinster F57KG

Malo Davis Monkstown (Dublin) BC Dublin M63.5KG

Troy Donnelly Cherryorchard Boxing Club Dublin M86KG

Troy Norman Cherryorchard Boxing Club Dublin M75KG

Jim Donovan Our Lady Of Lourdes Munster M67KG

Ethan Taylor Loughglynn boxing club Connacht M75KG

Sean Trant Monkstown (Dublin) BC Dublin M86KG

Grace Mc Allorum Saint Davids Naas Leinster F70KG

Sean Tyndall Docklands BC Dublin M57KG

Josh Tunama Docklands BC Dublin M63.5KG

Sean Brennan Docklands BC Dublin M71KG

Tommy McDonnell Docklands BC Dublin M63.5KG

Tadgh Duffin Clonard BC Leinster M63.5KG

Evan Gillne Clonard BC Leinster M75KG

Cormac Hall Dunfanaghy Ulster M57KG

Ciaran Bergin Castlerea Connacht M67KG

Johnross O’Reilly Corpus Christi Munster M75KG

Martin Keenan Leeside Lough Munster M75KG

William Faulkner ST Munchins BC Munster M63.5KG

Luke Connors St Munchins Boxing Club Munster M57KG

Denis Aleksandrovs Smithfield Boxing Club Dublin M46KG

Adam Conlon Sweeney Gateway BC Sligo Connacht M67KG

Sophia Elstone Knickmore/Foxford BC Connacht F70KG

Patrick Mc Tigue Knockmore/Foxford boxing club Connacht M63.5KG

Jake Walker Lisburn BC Antrim M86KG

Caolam Smith Mourne All Blacks ABC Ulster M67KG

Wayne Joyce Dunboyne Bc Leinster M67KG

JJ Tuite Dunboyne Bc Leinster M71KG

Gianni Richmond Cairn Lodge ABC Antrim M63.5KG

Ben McHugh Monivea Boxing Club Connacht M71KG

Criostoir Browne Oliver Plunkett A B C Belfast Antrim M67KG

Jimmy Hutchinson Tipperary b.c Munster M67KG

Leah Lehane Rylane Munster F57KG

Josh McDonagh Sean Mc Dermott BC Connacht M60KG

Charles McDonagh Cookstown Ulster M67KG

Dionne Haniffin Neilstown Boxing Club Dublin F57KG

Winnie McDonagh Neilstown Boxing Club Dublin F63KG

Joe Hutchinson Neilstown Boxing Club Dublin M92KG

Ryan Murphy Neilstown Boxing Club Dublin M80KG

Aine Doyle St. Mary’s New Ross Leinster F81+KG

Sean Doyle St. Mary’s New Ross Leinster M80KG

Gerrard delaney Killmyshall Leinster M57KG

Laura Moran St. Annes Westport Connacht F70KG

Patrick O’Donnell Charleville boxing club Munster M54KG

Patrick Mooney Charleville boxing club Munster M57KG

Luke Hall Rochfortbridge Leinster M63.5KG

Camron Crichton Rochfortbridge Leinster M63.5KG

Cole Byrne Rathnew boxing club Leinster M63.5KG

Leah O’Keeffe Kanturk BC Munster F54KG

Katie O’Keeffe Kanturk BC Munster F50KG

Gabrielle Mongon Whitechurch Boxing Club Dublin F66KG

Kian Duff Bracken bc Dublin M60KG

Sam Sherlock Bracken bc Dublin M71KG

Yasmin Meredith CORINTHIANS Dublin F57KG

Conor Reynolds CORINTHIANS Dublin M63.5KG

Blaine Fitzgerald CORINTHIANS Dublin M60KG

William Browne Celtic Eagles Galway B/C Connacht M75KG

Steven Stina Celtic Eagles Galway B/C Connacht M54KG

Michael O’Loughlin Celtic Eagles Galway B/C Connacht M86KG

Caoimhe Kinsella At Anthony’s St Patrick’s Leinster F50KG

Jennifer Sheehy Spartan Boxing Club Munster F60KG

Ronan. Love The Loup ABC Ulster M63.5KG

Charlie Neill Ardoyne Holycross Antrim M80KG

Philip Feokrytov Arklow Leinster M57KG

Casey Walsh Gleann boxing club Antrim M57KG

Drew Fitzpatrick Gleann boxing club Antrim M60KG

Barney Purcell Gleann boxing club Antrim M63.5KG

Dylan Foy Banbridge BC Ulster M46KG

FEIDHLAM BEHAN Athy Leinster M75KG

John Donughue Athy Leinster M57KG

Sean Murray Navan bc Leinster M75KG

Sean Cope Mourne All Blacks ABC Ulster M75KG

Richard Phiri Celtic Eagles Galway B/C Connacht M67KG

Nathan O’Hara Paulstown Boxing Club Leinster M54KG

Emma Keating Paulstown Boxing Club Leinster F75KG

Cody O’ Reilly Portlaoise Boxing Club Leinster M60KG

Thomas Quinn Mc Donagh Tredagh Boxing Academy Leinster M80KG

Donnachadh Rooney Clann Naofa Boxing Academy Leinster M63.5KG

Tiernan Cassidy Clann Naofa Boxing Academy Leinster M67KG

Dearbhla Tinnelly Clann Naofa Boxing Academy Leinster F81KG

Nasya Mc Jyn-Igelige Clann Naofa Boxing Academy Leinster F81+KG

Christopher Doyle Templemore ABC Munster M67KG

Shakira Donoghue Templemore ABC Munster F54KG

John Quipet St Matthews Boxing Club Dublin M57KG

Raymond Joyce Clonmel Munster M57KG

Adam McKenna Holy Family BC Drogheda Leinster M51KG

Dylan Little Holy Family BC Drogheda Leinster M67KG

TJ King Phoenix of Ballyboughal Dublin M71KG

Louis Rooney Star BC Antrim M46KG

Karl Reilly Immaculata Antrim M44KG

Danny Lucey Rylane Boxing Club Munster M63.5KG

Joshua olaniyan Jobstown boxing club Dublin M75KG

Robyn Murran St. Brigids boxing club Kildare town Leinster F54KG

Brianna Ryan St. Brigids boxing club Kildare town Leinster F81+KG

Connie Gibbons St Bronaghs Ulster F52KG

Dean Myers Olympic Boxing Club Galway Connacht M60KG

James O’Loughlin Olympic Boxing Club Galway Connacht M63.5KG

David Joseph McDonagh Olympic Boxing Club Galway Connacht M92KG

Nathan Ojo Esker Boxing Club Dublin M86KG

Carleigh Irving Oakleaf Ulster F50KG

Brendan O’Hagan Oakleaf Ulster M71KG

Spencer Gadbury Trojan BC Munster M92+KG

Jack Harkin Oakleaf Ulster M54KG

Bernie Stokes Oakleaf Ulster M63.5KG

Kuba Pielesz Midleton Boxing Club Munster M63.5KG

Martin Doherty Holy Trinity Antrim M60KG

Lee Hanna Townland boxing club Antrim M60KG

Terry Hanna Townland boxing club Antrim M67KG

Brian Gilroy Fr.Flanagans Leinster M60KG

Alan Donnelly Midleton Boxing Club Munster M57KG

Sam Davey Saints Boxing Club Antrim M86KG

Billy Moran St. Paul’s Boxing, Waterford Munster M67KG

John Paul McDonagh St. Paul’s BC, Waterford Munster M63.5KG

Leah Magee Dealgan Leinster F66KG

Kai Reilly Glasnevin Dublin M92KG

Kaleb tighe Cove boxing club Munster M80KG

Sophie o Sullivan Mulhuddart boxing academy Leinster F52KG

Rebecca kavanagh Mulhuddart boxing academy Dublin F57KG

Cliona darcy Tobarpheadair bc Connacht F81+KG

Cyrus Palmer Celtic Eagles Galway B/C Connacht M75KG

Sean Murray Navan bc Leinster M80KG

Ruben Bell Carrickfergus ABC Antrim M75KG

Ciaran o Keefe Golden gloves cork Munster M48KG

Evan Kirwan Drimnagh Dublin M71KG

Michael Mcinerney Cloghan Boxing club Leinster M60KG

Martin Collins Drimnagh Dublin M57KG