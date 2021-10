Tonight’s Ulster Championships Final Pairings

The first of two Ulster Senior and Novice Senior Championships 2021 fight nights play out at Corpus Christi Boxing Club tonight.



Ten novice champions will be crowned across various weight classes.

Thursday, October 21 Finals



51kg Novice A Sean Og Fay St Pauls V Adam Taylor Bangor Abbey

57kg Novice A Nicole McGillen St Josephs V Courtney McCrudden Emerald

63.5kg Novice A Jamie Ferguson Canal V Shea Murphy Armagh

71kg Novice A Ben Scott Ormeau Road V Conan Mc Kinney Holy Family

75kg Novice A Paul Reid Holy Family V Noel Grew St Pauls

80kg Novice A Micheal Conlan Frank Gervin Clonoe V Issac Ward Frank Gervin Clonoe

86kg Novice A Gary Robinson Midland V Johnathon Lodder Twintowns

92kg Novice A Carter Harbinson Spartans V Frank Lowe Frank Gervin Clonoe

92+kg Novice A Owen Doherty Ring V William Mc Cart Gilford

63.5kg Novice B Kyle Mc Killen Scorpion V Jordan Green Canal





Walkovers

Section A 0-5 Contests:

• 48kg Daniel Owens (Holy Trinity)

• 50kg Shanin Hardy (Holy Trinity)

• 54kg Daniel Brannigan (St Michaels)

• 60kg Jack Haigton (Evolution)

• 63kg Catriona Quigley (All Saints)

• 75kg Laura Mc Cague (Albert Foundry)



Section B 6-10 Contests:

• 54kg Matthew Mc Conachie (Canal)

• 57kg Catriona Moore (Gleann)

• 57kg Gerard Hughes (Gleann)

• 67kg Paul Maguire (Immaculata)

• 75kg Jack Wilson (SJ Bosco)

• 92+kg Jack Devine (Springtown)



Open:

• 48kg Bryce Collins (Ormeau Road)

• 54kg Dylan Eagelson (St Pauls)

• 57kg Nicole Meli (Immaculata)

• 66kg Eireann Nugent (Immaculata)

• 86kg Euan Mc Connell (Larne)

• 81+kg Olivia Craig (Star of the Sea)