AmateurHeadline NewsLatestNews

Saturday’s National U15 and U17 Semi Finals

irishboxing

NATIONAL BOYS & GIRLS U15 CHAMPIONSHIPS SEMI FINALS

  1. 36kg Jimmy O’Reilly (Paulstown) V David Mahoney (Crumlin)
  2. 36kg Cahir Mullin (Cookstown) V Luis Holmes (Corpus Christi A)
  3. 38kg Rosetta Conroy (Ballybrack) V Ellie Ward (Banbridge)
  4. 38kg Shea Hurst (Sacred Heart U) V Adam Walsh (Tredagh)
  5. 38kg Bobby Hand (Avona) V Rua Clinton (Holy Family L)
  6. 40kg Christy Nevin (Mullingar Shufflers) V Blake Fegan (Jobstown)
  7. 40kg Jonathan McDonagh (Avona) V Ollie Slevin (Sean Dorans)
  8. 42kg Andrew Nugent (Olympic C) V Kit Joyce (Olympic L)
  9. 42kg Evan Prunty (Swords) V Reuben Stevenson (St Pauls A)
  10. 44kg Ava Mulhall (Jobstown) V Niamh McNamara (Tipperary Town)
  11. 44kg Kayden Collins (Holy Trinity) V Rian Brannigan (Swords)
  12. 44kg Cody O’Brien (Sliabh Luachra) V Lorcan McGuinness (Tredagh)
  13. 46kg Aoibhinn Gillespie (Twintowns) V Emma Crowley (St Marthas)
  14. 46kg Shantelle McCrudden (Loughglynn) V Rosaletta Casey (Portlaoise)
  15. 46kg Edward Ward (Olympic C) V Eddie Corcoran (Cherry Orchard)
  16. 46kg Martin G Nevin (Olympic C) V Martin McDonagh (St Francis)
  17. 48kg Leah Bannon (Ballinamore) V Sara Tennyson (Derryveagh)
  18. 48kg Lena O’Donnell (Dungloe) V Amy Joyce (Olympic L)
  19. 48kg Luke Saunders (St John Bosco A) V Ali Abdulnasser (Ballymun)
  20. 48kg Cameron Moran (St Michaels Athy) V Mickey Joe Joyce (Punishers)
  21. 50kg Pa Casey (Casey’s) W/O
  22. 52kg Ava Fitzpatrick (Elite Cork) V Layla Ayres (St Brigids Edenderry)
  23. 52kg Sophie Larkin (St John Bosco U) V Enya Logue (Annagary)
  24. 52kg Eddie Lawrence (Holy Family L) W/O
  25. 52kg Youseff Shams (Cherry Orchard) V Michael Collins (Santry)
  26. 54kg Grace Heffernan (Togher) V Alicia Ennis (St Brigids Edenderry)
  27. 54kg Robyn Cronin (Mayfield) V Sieanna O’Herron (Rochfordbridge)
  28. 54kg Logan Darcy (Dealgan) V Martin Nevin (Olympic C)
  29. 54kg Oscar Bloye (Glengormley) V Michael O’Reilly (Togher)
  30. 57kg Billy Bennett Cullen (St Brigids Kildare) V Harry Kelly (St Michaels Athy)
  31. 57kg Harrison Orr (Banbridge) V Seb Mooney (Monkstown D)
  32. 60kg Nadia Maj (Sacre Coeur) V Katelynn O’Donnell (Dungloe)
  33. 60kg Annalise O’Reilly (Paulstown) V Julie Keenan (Cabra)
  34. 60kg Paddy Heneghan (Claremorris) V Tadgh Doyle (Rathnew)
  35. 60kg Alex Prentice (Banbridge) W/O
  36. 63kg Brooklyn Barrett (Olympic C) V Bobby Boylan (Edenmore)
  37. 63kg Harley Tyrell (Ballymun) V Sean McPartland (St Malachys)
  38. 66kg Ella Staunton (Swinford) V Tilly Curtin (Rathkeale)
  39. 66kg Michael Faulkner (Rathkeale) V JP Joyce (Athlone)
  40. 66kg Leon Cranley (Monkstown D) V Jimmy McDonagh (Dealgan)
  41. 70kg Daniel Fitzgerald (Mayfield) V Rhylan Reddington (Cherry Orchard)
  42. 70kg Jayden Setters (Tipperary Town) V Jake Downey (Four Kings)

NATIONAL BOYS& GIRLS U17CHAMPIONSHIPS 2026 Semi Finals

  1. 40kg Rio Johnson (Nutgrove) V Thomas Carroll (Setanta)
  2. 40kg Tyson McInerney (Portlaoise) V Isaac Ireland (Banbridge)
  3. 44kg Jamie Roberts (Ballybrack) V Paul Casey (Portlaoise)
  4. 44kg Cody Byrne (St Abbans/Kilmyshall) V Ryan Seery (Glasnevin)
  5. 46kg Karli O’Shea (West End) V Ellie May Fetherston (Mulhuddart)
  6. 46kg Ronan Charles (Mullingar Elite) V Martin Ward (Oakleaf)
  7. 48kg Joe McParland (St Monicas) V Sean O’Sullivan (Elite Cork)
  8. 48kg Winner V Rylee Finn (St Nicholas)
  9. 50kg Winner V Winner
  10. 50kg Winner V Winner
  11. 52kg Clare McStocker (The Loup) V Amy McManus (St Pats Newry)
  12. 52kg Isla Larkin (Letterkenny) V Maisie Flanagan (Muckno)
  13. 52kg Thomas McDonagh (Carrickmore) V Aodh Carlyle (Golden Cobra)
  14. 52kg Shay Crowley (Midleton) V Winner
  15. 54kg Skyla Cronin (Midleton) V Nikita McDonagh (Claremorris)
  16. 54kg Emmet Shields (Glasnevin) V Leon Moynihan (St Francis)
  17. 54kg Ryan Cowzer (Rush) V Sean Kelly (St Abbans/Kilmyshall)
  18. 57kg Winner V Winner
  19. 57kg Winner V Winner
  20. 57kg Winner V Winner
  21. 57kg Winner V Winner
  22. 60kg Winner V Winner
  23. 60kg Winner V Winner
  24. 63kg Emma Rattigan (Aglish) V Maicey Field (Baldoyle)
  25. 63kg Winner V Winner
  26. 63kg Winner V Winner
  27. 66kg Aaliyah Doherty (Santry) V Ciala Connolly (Sacre Heart Newry)
  28. 66kg Robin O’Reilly (Monkstown D) V Winner
  29. 66kg Winner V Winner
  30. 66kg Winner V Winner
  31. 70kg Winner V Winner
  32. 70kg Winner V Winner
  33. 75kg Cathal Hughes (Camlough) V Daniel Lambagiu (St Michaels Athy)
  34. 75kg Thomas O’Reilly (Portlaoise) V Tadgh Brennan (Avona)
  35. 80kg Dominick Barrett (Titans) V Martin McDonagh (Santry)

irishboxing

Integral part of the Irish boxing community for over 13 years

You May Also Like

Burnett excited about ring and Belfast return this weekend

irishboxing

Back on the World Title Trail? – Mike Perez Returns this Weekend

irishboxing

Ful’ Throttle – Michael Conlan knows which American he will have to dethrone to become world champion

Jonny Stapleton
x