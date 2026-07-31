Saturday’s National U15 and U17 Semi Finals
NATIONAL BOYS & GIRLS U15 CHAMPIONSHIPS SEMI FINALS
- 36kg Jimmy O’Reilly (Paulstown) V David Mahoney (Crumlin)
- 36kg Cahir Mullin (Cookstown) V Luis Holmes (Corpus Christi A)
- 38kg Rosetta Conroy (Ballybrack) V Ellie Ward (Banbridge)
- 38kg Shea Hurst (Sacred Heart U) V Adam Walsh (Tredagh)
- 38kg Bobby Hand (Avona) V Rua Clinton (Holy Family L)
- 40kg Christy Nevin (Mullingar Shufflers) V Blake Fegan (Jobstown)
- 40kg Jonathan McDonagh (Avona) V Ollie Slevin (Sean Dorans)
- 42kg Andrew Nugent (Olympic C) V Kit Joyce (Olympic L)
- 42kg Evan Prunty (Swords) V Reuben Stevenson (St Pauls A)
- 44kg Ava Mulhall (Jobstown) V Niamh McNamara (Tipperary Town)
- 44kg Kayden Collins (Holy Trinity) V Rian Brannigan (Swords)
- 44kg Cody O’Brien (Sliabh Luachra) V Lorcan McGuinness (Tredagh)
- 46kg Aoibhinn Gillespie (Twintowns) V Emma Crowley (St Marthas)
- 46kg Shantelle McCrudden (Loughglynn) V Rosaletta Casey (Portlaoise)
- 46kg Edward Ward (Olympic C) V Eddie Corcoran (Cherry Orchard)
- 46kg Martin G Nevin (Olympic C) V Martin McDonagh (St Francis)
- 48kg Leah Bannon (Ballinamore) V Sara Tennyson (Derryveagh)
- 48kg Lena O’Donnell (Dungloe) V Amy Joyce (Olympic L)
- 48kg Luke Saunders (St John Bosco A) V Ali Abdulnasser (Ballymun)
- 48kg Cameron Moran (St Michaels Athy) V Mickey Joe Joyce (Punishers)
- 50kg Pa Casey (Casey’s) W/O
- 52kg Ava Fitzpatrick (Elite Cork) V Layla Ayres (St Brigids Edenderry)
- 52kg Sophie Larkin (St John Bosco U) V Enya Logue (Annagary)
- 52kg Eddie Lawrence (Holy Family L) W/O
- 52kg Youseff Shams (Cherry Orchard) V Michael Collins (Santry)
- 54kg Grace Heffernan (Togher) V Alicia Ennis (St Brigids Edenderry)
- 54kg Robyn Cronin (Mayfield) V Sieanna O’Herron (Rochfordbridge)
- 54kg Logan Darcy (Dealgan) V Martin Nevin (Olympic C)
- 54kg Oscar Bloye (Glengormley) V Michael O’Reilly (Togher)
- 57kg Billy Bennett Cullen (St Brigids Kildare) V Harry Kelly (St Michaels Athy)
- 57kg Harrison Orr (Banbridge) V Seb Mooney (Monkstown D)
- 60kg Nadia Maj (Sacre Coeur) V Katelynn O’Donnell (Dungloe)
- 60kg Annalise O’Reilly (Paulstown) V Julie Keenan (Cabra)
- 60kg Paddy Heneghan (Claremorris) V Tadgh Doyle (Rathnew)
- 60kg Alex Prentice (Banbridge) W/O
- 63kg Brooklyn Barrett (Olympic C) V Bobby Boylan (Edenmore)
- 63kg Harley Tyrell (Ballymun) V Sean McPartland (St Malachys)
- 66kg Ella Staunton (Swinford) V Tilly Curtin (Rathkeale)
- 66kg Michael Faulkner (Rathkeale) V JP Joyce (Athlone)
- 66kg Leon Cranley (Monkstown D) V Jimmy McDonagh (Dealgan)
- 70kg Daniel Fitzgerald (Mayfield) V Rhylan Reddington (Cherry Orchard)
- 70kg Jayden Setters (Tipperary Town) V Jake Downey (Four Kings)
NATIONAL BOYS& GIRLS U17CHAMPIONSHIPS 2026 Semi Finals
- 40kg Rio Johnson (Nutgrove) V Thomas Carroll (Setanta)
- 40kg Tyson McInerney (Portlaoise) V Isaac Ireland (Banbridge)
- 44kg Jamie Roberts (Ballybrack) V Paul Casey (Portlaoise)
- 44kg Cody Byrne (St Abbans/Kilmyshall) V Ryan Seery (Glasnevin)
- 46kg Karli O’Shea (West End) V Ellie May Fetherston (Mulhuddart)
- 46kg Ronan Charles (Mullingar Elite) V Martin Ward (Oakleaf)
- 48kg Joe McParland (St Monicas) V Sean O’Sullivan (Elite Cork)
- 48kg Winner V Rylee Finn (St Nicholas)
- 50kg Winner V Winner
- 50kg Winner V Winner
- 52kg Clare McStocker (The Loup) V Amy McManus (St Pats Newry)
- 52kg Isla Larkin (Letterkenny) V Maisie Flanagan (Muckno)
- 52kg Thomas McDonagh (Carrickmore) V Aodh Carlyle (Golden Cobra)
- 52kg Shay Crowley (Midleton) V Winner
- 54kg Skyla Cronin (Midleton) V Nikita McDonagh (Claremorris)
- 54kg Emmet Shields (Glasnevin) V Leon Moynihan (St Francis)
- 54kg Ryan Cowzer (Rush) V Sean Kelly (St Abbans/Kilmyshall)
- 57kg Winner V Winner
- 57kg Winner V Winner
- 57kg Winner V Winner
- 57kg Winner V Winner
- 60kg Winner V Winner
- 60kg Winner V Winner
- 63kg Emma Rattigan (Aglish) V Maicey Field (Baldoyle)
- 63kg Winner V Winner
- 63kg Winner V Winner
- 66kg Aaliyah Doherty (Santry) V Ciala Connolly (Sacre Heart Newry)
- 66kg Robin O’Reilly (Monkstown D) V Winner
- 66kg Winner V Winner
- 66kg Winner V Winner
- 70kg Winner V Winner
- 70kg Winner V Winner
- 75kg Cathal Hughes (Camlough) V Daniel Lambagiu (St Michaels Athy)
- 75kg Thomas O’Reilly (Portlaoise) V Tadgh Brennan (Avona)
- 80kg Dominick Barrett (Titans) V Martin McDonagh (Santry)