National Under-22 Championship ENTRY LIST

The IABA have confirmed the list of entrants for the National Under-22 Championships.

Both the U22 and U18 National Championships will take place over the course of a month, gloving off on January 14 with a February 14 finals night.

Both eagerly anticipated tournaments will play out in the National Stadium.

Entries have been confirmed and the draw will take place on January 11 at the South Circular Road venue.

U-22 NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2022

Jack Murphy St. Ibars/st Joseph’s Leinster M60KG

Luka Gureshidze Fr Horgans Bc Munster M71KG

Alex Higgins Fr Horgans Bc Munster M67KG

Ben Ferran Clonard BC Belfast Antrim M67KG

Dylan Eagleson St Paul’s Antrim M54KG

Johnny Joyce Olympic Mullingar Leinster M60KG

Paraic McDonagh Geesala Connacht M67KG

Aoibhe Carrabine Geesala Connacht F75KG

Cian O’Toole Saint Davids Naas Leinster M51KG

David O Byrne St Francis boxing club Munster M92+KG

Adam McDaid St Bridget’s ABC Donegal Ulster M67KG

Ethan Douglas Cairn Lodge Antrim M86KG

John Ward Brosna Leinster M92+KG

Mark Pabilona St. Saviours Olympic BC Leinster M57KG

John Boyd Gleann ABC Antrim M71KG

Mary Enright Setanta Boxing Academy Leinster F66KG

Linda Desmond Rylane Munster F63KG

Kian Hedderman Our Lady of Lourdes Munster M86KG

Eric Byrne Sacredheart Boxing Club Dublin M71KG

Jason Myers Titans Boxing Club Galway Connacht M86KG

Jack Marley Monkstown (Dublin) BC Dublin M92KG

Suffie Edris Monkstown (Dublin) BC Dublin M60KG

Joe O Brien Togher BC Munster M60KG

Leanne Murphy Togher BC Munster F66KG

Karl Sheridan Cherry Orchard Boxing Club Dublin M57KG

Padraig Downey St John Bosco ABC Belfast Antrim M48KG

Gareth Dowling Docklands BC Dublin M63.5KG

Matthew Tyndall Docklands BC Dublin M67KG

Oisin Treacy St Teresa’s BC Bray Leinster M67KG

Fernandez Badejo Maynooth Leinster M80KG

Mai Phuong Nguyen Maynooth Leinster F54KG

Keelyn Roche St.Aidans Ferns Leinster M60KG

Taylor Guiney Westside Dublin M75KG

Luke Walsh Raging bull Leinster M86KG

Ciara Walsh Smithfield Boxing Club Dublin F48KG

Esaie Lumamisa Westside B.C. Dublin F63KG

Eoghan Lavin Ballyhaunis Connacht M75KG

Joel Hutton Bangor Abbey Boxing Academy Antrim M86KG

Kane Tucker Emerald ABC Belfast Antrim M86KG

Conan McKinney Holy Family Golden Gloves Antrim M71KG

Aaliyah Butler Monivea Boxing Club Connacht F57KG

Richard Cummins Tipperary b.c Munster M80KG

Luka Gureshidza Fr horgans Bc Munster M71KG

Alex Higgins Fr Horgan’s BC Cork Munster M67KG

Dean Clancy Sean Mc Dermott BC Connacht M63.5KG

Zara Breslin Tramore BC Munster F57KG

Osafbokan Osifo Neilstown Boxing Club Dublin M86KG

Adam Hession Monivea Boxing Club Connacht M57KG

Oweney McDonagh St. Annes Westport Connacht M92+KG

Davey O’Neill Charleville boxing club Munster M63.5KG

Stephen McCarthy Charleville Boxing Club Munster M71KG

Daina Moorehouse Enniskerry Boxing Club Leinster F52KG

Kaci Rock Enniskerry Boxing Club Leinster F66KG

Adam Sinnott Rathnew boxing club Leinster M60KG

Cathal Crowley Spartan Boxing Club Munster M92KG

Eve Woods Corinthians Dublin F63KG

Nicole O’Sullivan Corinthians Dublin F66KG

Adedolapo Shomefun Celtic Eagles Galway B/C Connacht M92KG

Oskar Skorupski Celtic Eagles Galway B/C Connacht M67KG

Farai Shayna Celtic Eagles Galway B/C Connacht M75KG

Kellyn Mangan Celtic Eagles Galway B/C Connacht F57KG

Christopher King Celtic Eagles Galway B/C Connacht M86KG

Amber Byrne Arklow Leinster F48KG

Tegan Farrell Arklow Leinster F75KG

Kai Davis Arklow Leinster M63.5KG

Eamon Maughan Cavan B.C. Ulster M75KG

Paul Loonam St Carthages Boxing Club Leinster M60KG

Eoghan Quinn St John’s BC Swatragh Co Derry Ulster M67KG

Max Dushyk Athy Leinster M71KG

Michael Stokes Athy Leinster M54KG

Barry O’Connor Northside Boxing Club Munster M67KG

Daniel Treen Dungarvan Munster M80KG

Luke Barrett Paulstown Boxing Club Leinster M80KG

Liam Brennan Sacred Heart Boxing Club Tolerton Leinster F75KG

Rachel Lawless Portlaoise Leinster F52KG

Tiffany O’ Reilly Portlaoise Boxing Club Leinster F66KG

Cian Reddy Portlaoise Boxing Club Leinster M67KG

Evelyn Igharo Clann Naofa Boxing Academy Leinster F70KG

Caitlin Fryers Immaculata abc Belfast Antrim F50KG

Jimmy Doyle Templemore ABC Munster M80KG

Jack Lawlor Templemore ABC Munster M80KG

Neil Rowe Holy Family BC Drogheda Leinster M86KG

Niamh Fay Phoenix of Bally boughal Dublin F54KG

Ethan Mc Caul St josephs Derry Ulster M67KG

Jack Doherty St Joseph’s Derry Ulster M86KG

Killian Geraghty Crumlin BC Dublin M60KG

Peter Virenceanu Crumlin BC Dublin M75KG

Adam Clarke Crumlin BC Dublin M57KG

Daniel Henriksson St margarets boxing club tralee Munster M67KG

Lisa O’Rourke Olympic Boxing Club Galway Connacht F70KG

Cahán Hallinan Olympic Boxing Club Galway Connacht M67KG

Rhys Owens Erne Boxing Club Ulster M60KG

Jason Butler Ballinrobe BC Connacht M63.5KG

Cahir Gormley Illies Golden Gloves Ulster M63.5KG

David McDonagh Elite Mullingar Leinster M92+KG

Jude Gallagher Two Castles Ulster M57KG

Elizabeth Lloyd Ballyhaunis Connacht F60KG

Nicole Buckley St Carthages Boxing Club Leinster F48KG

Joe Harkin Oakleaf Ulster M63.5KG

Adam Sinnott Rathnew Leinster M60KG

Clepson Dos Santos Holy Trinity Antrim M51KG

Jon McConnell Holy Trinity Antrim M63.5KG

David Nevin Crumlin Bc Dublin M67KG

Ide Godstime Crumlin BC Dublin M92+KG

Tristan Flaherty Connemara bc Connacht M80KG

Sean Mari Monkstown (Dublin) BC Dublin M51KG

Darragh Gilroy Fr.Flanagans Leinster M71KG

James McDonagh St. Paul’s BC, Waterford Munster M63.5KG

Nicole Clyde Antrim Antrim F48KG

Cillian Fowler Cove boxing club Munster M71KG

Luke Ahern Cove boxing club Munster M80KG

Chloe Gabriel Mulhuddart boxing academy Leinster F52KG

Jake Rapple Monkstown (Dublin) BC Dublin M54KG

Megan Colman Baldoyle bc Dublin F54KG

Keisha Attewell Tobarpheadair bc Connacht F63KG

Saorise Morrissey Golden Gloves Cork Munster F48KG

Jack Leonard Golden gloves Cork Munster M71KG

Jack Gill Drimnagh Dublin M71KG

Shauna Maguire Drimnagh Dublin F81KG

James Uzell Drimnagh Dublin M67KG

Shelby Myers Crumlin BC Dublin F60KG