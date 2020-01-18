Weekend’s National Elite Championship results

January 18
Semi Finals
48kg Breda Quilligan (Rathkeale) beat Aoife Williamson (Curragh) 3-2
49kg Paddy McShane (Letterkenny) beat Cian O’Toole (St Davids Naas) 5-0
49kg Dylan Eagleson (St Pauls Antrim) beat John Joyce (Olympic Mullingar) 5-0
W51kg Chloe Gabriel (Mulhuddart) beat Chanelle Robinson (Tipperary Town) RSC2
W51kg Rachel Lawless (Portlaoise) beat Nicole Clyde (Antrim) 5-0
52kg Jake Rapple (Monkstown Dublin) beat Joe Moorehouse (Gorey) 5-0
56kg Jack Connors (St Davids Nass) beat Danny Morgan (St Conleths) 5-0
56kg Martin Brady-McCullough (Gleann) beat Chad Magill (Glengormley) 5-0
W60kg Keisha Attewell (Tobar Pheadair) W/O
W60kg Ellie Mai-Gartland (Clonmel) beat Kaci Rock (Enniskerry) 4-1
W64kg Leanne Murphy (Togher) W/O
W64kg Nicole O’Sullivan (Corinthians) beat Mary Enright (Setanta) 5-0
64kg Matthew Tyndall (Dublin Docklands) beat James Uzell (Drimnagh) 3-2
64kg James McDonagh (St Pauls Waterford) beat David Nevin (Crumlin) 5-0
W69kg Leah Gallen (Raphoe) beat Dominika Gulli (Bracken) 5-0
January 17
S/Final
52kg Brooklyn Saunders (Dublin Docklands) beat Sean Lawlor (Marble City) 4-1
Q/Finals
W60kg Ellie Mai-Gartland (Clonmel) W/O
60kg Aodhan Byrne (Kilcullen) beat Cian Duggan (Cabra) 5-0
60kg Cain Lewis (Ballymun) beat Adam Sinnott (Rathnew) 3-2
60kg Cahir Gormley (Illies GG) beat Nathan O’Brien (Wexford CBS) 5-0
60kg John McConnell (Holy Trinity) beat Thomas McCann (St Pauls, Antrim) 5-0
91kg Peter Maughan (Ballyhaunis) beat Kristians Keiriss (Rush) RSC1:
91kg Jack Marley (Monkstown Dublin) beat John McDonagh (St Annes) RSC2;
91+kg Thomas Leddy (Aglish) W/O
91+kg Patrick Myers (Sligo City) W/O
91+kg Bernard McDonagh (St Annes) W/O