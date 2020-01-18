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Weekend’s National Elite Championship results

By | on January 18, 2020 |
Amateur Headline News News
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January 18

Semi Finals

48kg Breda Quilligan (Rathkeale) beat Aoife Williamson (Curragh) 3-2
49kg Paddy McShane (Letterkenny) beat Cian O’Toole (St Davids Naas) 5-0
49kg Dylan Eagleson (St Pauls Antrim) beat John Joyce (Olympic Mullingar) 5-0
W51kg Chloe Gabriel (Mulhuddart) beat Chanelle Robinson (Tipperary Town) RSC2
W51kg Rachel Lawless (Portlaoise) beat Nicole Clyde (Antrim) 5-0
52kg Jake Rapple (Monkstown Dublin) beat Joe Moorehouse (Gorey) 5-0
56kg Jack Connors (St Davids Nass) beat Danny Morgan (St Conleths) 5-0
56kg Martin Brady-McCullough (Gleann) beat Chad Magill (Glengormley) 5-0
W60kg Keisha Attewell (Tobar Pheadair) W/O
W60kg Ellie Mai-Gartland (Clonmel) beat Kaci Rock (Enniskerry) 4-1
W64kg Leanne Murphy (Togher) W/O
W64kg Nicole O’Sullivan (Corinthians) beat Mary Enright (Setanta) 5-0
64kg Matthew Tyndall (Dublin Docklands) beat James Uzell (Drimnagh) 3-2
64kg James McDonagh (St Pauls Waterford) beat David Nevin (Crumlin) 5-0
W69kg Leah Gallen (Raphoe) beat Dominika Gulli (Bracken) 5-0

January 17

S/Final

52kg Brooklyn Saunders (Dublin Docklands) beat Sean Lawlor (Marble City) 4-1

Q/Finals

W60kg Ellie Mai-Gartland (Clonmel) W/O
60kg Aodhan Byrne (Kilcullen) beat Cian Duggan (Cabra) 5-0
60kg Cain Lewis (Ballymun) beat Adam Sinnott (Rathnew) 3-2
60kg Cahir Gormley (Illies GG) beat Nathan O’Brien (Wexford CBS) 5-0
60kg John McConnell (Holy Trinity) beat Thomas McCann (St Pauls, Antrim) 5-0
91kg Peter Maughan (Ballyhaunis) beat Kristians Keiriss (Rush) RSC1:
91kg Jack Marley (Monkstown Dublin) beat John McDonagh (St Annes) RSC2;
91+kg Thomas Leddy (Aglish) W/O
91+kg Patrick Myers (Sligo City) W/O
91+kg Bernard McDonagh (St Annes) W/O

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Author Description

Irish-boxing.com contributor for 15 years and editor for the past decade. Have been covering boxing for over 16 years and writing about sport for a living for 19 years. Former Assistant Sports editor for the Gazette News Paper Group and former Tallaght Voice Sports Editor. Have had work published in publications around the world when working as a freelance journalist. Also co-founder of Junior Sports Media and Leinster Rugby PRO of the Year winner. email: [email protected]

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