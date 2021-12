Ulster Elite Championship Draw

The Ulster Elite Championship’s return tonight.

The ever-entertaining provincial competition gloves off at the Girwood Community Hub at 7:30pm and the competition will run over three days.

Below is the draw.

Ulster Elite Championships draw

Tuesday

Quarter-finals

60kg: T Alin (Cookstown) v D Bradley (Emerald)

63.5kg: J McGivern (St George’s) v J McConnell (Holy Trinity)

Semi-finals

48kg: D Toland (Holy Family) v P Downey (St John Bosco)

75kg: S Flynn (Cavan) v J Tucker (Emerald)

75kg: J Hamilton (Cairn Lodge) v L Weston (Ardoyne)

92+kg: W McCartan (Gilford) v T Maughan (Cavan)

92+kg A Travers (Carrickmore) v D Boriskins (Sacred Heart, Newry)

Wednesday

Ulster Elite semi-finals

60kg: Rhys Owens (Erne) v T Alin (Cookstown)/D Bradley (Emerald),

60kg T McCann (St Paul’s) v R Lavery (Holy Family)

63.5kg: R Gould (Monkstown) v J McGivern (St George’s)/J McConnell (Holy Trinity)

63’5kg A Malanaphy (Erne) v L McKee (Star)

67kg: C Jennings (Holy Family) v G Arthurs (Gleann)

67kg: E McKeever (St Malachy’s, Newry) v M McCole (Illies)

Thursday

Confirmed Finals

48kg: C Fleck (Canal) v N Clyde (Antrim) [female]

48kg: R Nesbitt (St John Bosco, Newry) v D Toland (Holy Family)/P Downey (St John Bosco) [male]

51kg: P McShane (Letterkenny) v C Biggar (Cookstown)[male]

52kg: S McKenna (Holy Family) v C McNaul (Ormeau Road) [Female]

54kg: C McComiskey (Gilford) v N Meli (Immaculata) [Female]

57kg: J Gallagher (Two Castles) v C Kerr (Monkstown) [Male]

60kg: A Broadhurst (St Bronagh’s) v C Gargan (St George’s) [Female] 71kg

J Boyd (Gleann) v E Onwuka (All Saints) [Male]

80kg: R Kinney (Scorpion) v G French (Emerald) [Male]

92kg: C Boyle (Monktown) v S McMullan (Newington) [Male]

Walkovers

50kg: C Fryers (Immaculata); 54kg: J O’Neill (Corpus Christi); 57kg: M Walsh (Monkstown); 66kg: E Nugent (Immaculata); 70kg: R Doherty (Star); 86kg: K Tucker (Emerald)