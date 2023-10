Two Champions Crowned after action-packed Senior opening weekend

Two National Senior Champions have already been crowned after the tournament’s action-packed opening weekend.

Reigning Youth Champion and World Youth bronze and European Youth silver medalist, Laura Moran claimed a first adult title claiming 70kg honuors.

The St Annes fighter outpointed Jenny O’Neill of Unit 3. Amber Byrne also claimed a title fighting down the scales at 50kg. The Arklow fighter defeated World Kickboxing champion Catherine O’Grady to win national honours.

The weekend results in full are as follows:

Sunday October 8

57kg Donagh Keary (Rathfriland) 5/0 Leon Davis (Bracken)

57kg Matthew Boreland (Churchlands GG) RED WIN RSC2 Darragh Lee (Midleton)

63.5kg Jamie Griffin (St Christophers) 0/5 Charles McDonagh (St John Bosco)

63.5kg Derek Murray (Muskerry) BLUE WIN RSC3 Conor McCrory (Townland)

63.5kg Darren O’Connor (Olympic C) 5/0 Alex McAleer (Ballyshannon)

63.5kg Kuba Pielesz (Midleton) W/O

67kg Richard Phiri (Celtic Eagles) 0/5 Cahir Gormley (Illies GG)

67kg Davie O’Neill (Charleville) 5/0 Michael O’Domhnaill (Conamara)

67kg Dylan Little (Holy Family L) 4/1 Cahan Hallinan (Olympic C)

67kg Aaron Walsh (Bracken) 0/5 Aodhan Byrne (Kilcullen)

75kg Lorenzo Mihai (Crumlin) 0/5 Richard O’Leary (Mulhuddart)

75kg Cathal McLaughlin (Raphoe) 4/1 Peter Convery (St Johns Derry)

75kg George Goff (Togher) 0/5 TJ King (Ballyboughal)

75kg Lex Weston (Emerald) W/O

80kg Shane Carter (DCU Athletic) 0/5 Roman David (Santry)

80kg Fernandez Badejo (Maynooth) BLUE WIN KO3 James Whelan (Docklands)

80kg Conor McKernan (Castleblaney) 5/0 Danny McHugh (Two Castles)

80kg Vitali Ustymov (Celtic Eagles) 5/0 Kevin Osifo (Neilstown)

92kg Eamon Gilligan (Docklands) 5/0 Pauric Doyle (Enniscorthy)

92kg David Nevin (Holy Family L) 5/0 Destiny Odedengbe (Rudiarius)

92kg Patrick Ward (St Munchins) 5/0 Robbie Olusola (Celtic Eagles)

92kg Michael O’Regan (The Hub) 0/5 Eamon Tighe (Ballinacarrow)

SEMI FINALS

54kg Sophie Attalah (OLOL) 3/2 Shakira Donoghue (Setanta)

60kg Ciara Craig (Glengormley) BLUE WIN RSC1 Josefien Betist (St Brigids Edenderry)

66kg Linda Desmond (Rylane) RED WIN RSC2 Molly Rowley (Swinford)

FINAL

F50kg Catherine O’Grady (Carrickmacross) 0/5 Amber Byrne (Arklow)

Saturday October 7

60kg Craig Morgan (Neilstown) W/O

60kg John Gilligan (Ballinacarrow) W/O

60kg Nathan May (Docklands) 5/0 Joseph O’Brien (Togher)

60kg Kian Duff (Bracken) 0/5 Eoghan Walsh (Togher)

63.5kg Jacob Marrer (Monktown D) 2/3 Jamie Griffin (St Christophers)

63.5kg Charles McDonagh (St John Bosco) W/O

63.5kg Calvin Murray (Crumlin) 1/4 Derek Murray (Muskerry)

63.5kg Conor McCrory (Townland) W/O

63.5kg Cody O’Reilly (Portlaoise) 0/5 Darren O’Connor (Olympic C)

63.5kg Alex McAleer (Ballyshannon) RED WIN RSC1 Daniel Diaz (Rush)

63.5kg Karl O’Connor (Edenmore) 0/5 Josh Tunama (Docklands)

63.5kg Derek Kerr (Evolution) 0/5 Kuba Pielesz (Midleton)

67kg Richard Phiri (Celtic Eagles) W/O

67kg Christopher McCabe (Santry) BLUE WIN RCS3 Cahir Gormley (Illies GG)

67kg Davie O’Neill (Charleville) 5/0 Gianni Richmond (Cairn Lodge)

67kg Michael O’Domhnaill (Conamara) W/O

67kg Dylan Little (Holy Family L) W/O

67kg Sean Brennan (Muskerry) 0/5 Cahan Hallinan (Olympic C)

67kg Aaron Walsh (Bracken) RED WIN RSC1 Shokor Mirzai (Rudiarius)

67kg Aodhan Byrne (Kilcullen) W/O

71kg Eoin O’Neill (Kilcullen) 0/5 Ben Teeling (Holy Family L)

71kg Gavin Bradshaw (Drimnagh) RED WIN KO1 David Prior (Celtic Eagles)

71kg Ben McHugh (Monivea/Defence F) 5/0 Cian Devlin (Spartan)

71kg Darran Shanahan (Muskerry) 3/2 Laurence Ward (Monivea)

75kg Ola Wahab (Midleton) 2/3 Cathal McLaughlin (Raphoe)

75kg Peter Convery (St Johns Derry) 4/1 Colin Whitla (Crumlin)

75kg George Goff (Togher) RED WIN RSC1 Barry Monaghan (Celtic Eagles)

75kg TJ King (Ballyboughal) 5/0 Dylan Murphy (Portlaoise)

75kg Barry Nolan (Crumlin) W/O

75kg Lex Weston (Emerald) W/O

FINAL 70kg Jenny O’Neill (Unit 3) 1/4 Laura Moran (St Annes)

80kg Shane Carter (DCU Athletic) W/O

80kg Roman David (Santry) W/O

80kg Fernandez Badejo (Maynooth) W/O

80kg James Whelan (Docklands) W/O

80kg Rory Kinney (Scorpion) 0/5 Conor McKernan (Castleblaney)

80kg Danny McHugh (Two Castles) 4/1 Peter Clarke (Errigal)

80kg John Bosco Ezidinma (St Marys D) BLUE WIN RSC1 Vitali Ustymov (Celtic Eagles)

80kg Kevin Osifo (Neilstown) RED WIN RSC2 Alexander McCormick (Cabra)

86kg Vadim Ustymov (St Francis) W/O

86kg Eamon Maughan (Cavan) 0/5 Rasheed Momoh (Castlebar)

86kg James Redmond (Ballybrack) 4/1 Sean Trant (Monkstown D)

86kg Owen Corrigan (Monkstown D) 1/3 Shane Cunningham (Golden Gloves)

Friday October 6

Results:

60kg Nathan May (Docklands) 5/0 Alex Whyte (Midleton)

60kg Conor Murphy (Olympic C) BLUE WIN RSC3 Joseph O’Brien (Togher)

60kg Kian Duff (Bracken) W/O

60kg Andres Clemenger (Smithfield) 2/3 Eoghan Walsh (Togher)

63.5kg Derek Kerr (Evolution) W/O

63.5kg Adam Taffe (Monkstown D) 1/4 Kuba Pielesz (Midleton)

71kg Eoin O’Neill (Kilcullen) W/O

71kg Ben Teeling (Holy Family L) W/O

71kg Shane O’Neill (Esker) BLUE WIN AB3 Gavin Bradshaw (Drimnagh)

71kg David Prior (Celtic Eagles) W/O

71kg Ben McHugh (Monivea/Defence F) 5/0 Liam Brennan (Sacred Heart L)

71kg Cian Devlin (Spartan) W/O

71kg Darran Shanahan (Muskerry) W/O

71kg Laurence Ward (Monivea) W/O

86kg Owen Corrigan (Monkstown D) W/O

86kg Shane Cunningham (Golden Gloves) 3/2 Nathan Ojo (Esker)

Remaining finals and semi-finals will be boxed on October 20th and 21st, and programmes of boxing will be published shortly.