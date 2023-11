Tonight’s National Elite Championship Fights

The 2024 National Elite Championships kick-off at the National Stadium, Dublin, tonight Friday, November 3rd.

Boxing begins at 7pm – and 16 bouts will be decided.

Tonight’s action:

54kg Jennifer Lehane (DCU Athletic) V Chloe Gabriel (Mulhuddart)

57kg Paul Loonam (St Carthages) V Dylan Eagleson (St Pauls)

57kg Davy Joyce (Holy Family L) V Sean Purcell (Sasviours Crystal)

57kg Paddy McShane (Letterkenny) V Adam Hession (Monivea)

60kg Karl Sheridan (Cherry Orchard) V Nathan May (Dublin Docklands)

60kg Adam Courtney (St Marys) V Jake Rapple (Monkstown D)

60kg Jason Nevin (Olympic L) V Teo Alin (Holy Trinity)

71kg Michael Avetisian (Mulhuddart) V Darragh Gilroy (Fr Flanagans)

71kg Jon McConnell (Holy Trinity) V Dean Walsh (St Ibars/Josephs)

71kg Eugene McKeever (Holy Family L) V Wayne Kelly (Ballynacargy)

71kg Matthew McCole (Illies GG) W/O

75kg Codey Lee Peoples ( Flow Academy) W/O

75kg Joshua Olaniyan (Jobstown) V Jack Brady (Crumlin)

86kg Vitali Ustimov (Celtic Eagles) V Shane Cunningham (Golden Gloves M)

92kg Patrick J Ward (Olympic C) W/O

92+kg Illia Mtsariashvili (Docklands) V Sam Ilesanmi (St Marys D)