Today’s National Under-18 Championships Finals line-up

The National Under-18 Championships conclude at the National Stadium today.

Below are the final pairings.

44kg Luke Mulhall (Dublin Docklands) V Scott Thompson (Spartans U) 46kg Lennox Fitzsimons (D Docklands) V Keelin Moore (Setanta L) 48kg Sophie Curley Gray (Dealgan) V Carleigh Irvine (Oakleaf) 48kg Alfie Jordan (Olympic L) V Louis Rooney (Star A) 50kg Katie O’Keeffe (Kanturk) V Carlagh Peake (Ballyhaunis) 51kg Jamie Graham (Clonard A) V Patsy Joyce (Olympic L) 52kg Nicole Kinsella (St Mary’s NR) V Esther Lambe (Setanta L) 54kg Caoimhe Kinsells (St Anthonys/Pats) V Niamh Keogh (Olympic L) 54kg Martin McDonagh (Avona) V Anton Genocky (Dublin Docklands) 57kg Ella Halon Malone (Ratoath) V Natalia Fasciszewska (Castlebar) 57kg Callum Ruth (Avona) V Sean Tyndall (Dublin Docklands) 60kg Ava Henry (Dublin Docklands) W/O 60kg Ryan Jenkins (Olympic L) V Roy Colgan (Avona) 63kg Siofra Kenny (Curadh) V Rebecca Kavanagh (Mulhuddart) 63.5kg Lee McEvoy (Avona) V Michael Sweeney (Olympic C) 66kg Jennifer Sheehy (Spartan M) V Gabrielle Mongan (Whitechurch) 67kg Malo Davis (Monkstown D) V Tadhg O’Donnell (Four Kings) 70kg Nell McLoughlin (Eagle) V Kate Carthy (Ballyboughall) 71kg Luke Duncan (Ederny) V Bobbi Flood (Cabra) 75kg Emma Keating (Paulstown) W/O 75kg Dylan McShane (St Pauls A) V Troy Donnelly (Cherry Orchard) 80kg Ryan Murphy (Neilstown) V Shane Lawlor (Kilcullen) 81kg Shauna Crehan (Dunboyne) W/O 81+kg Cliona D’Arcy (Tobar Pheadair) W/O 86kg John Joyce (Olympic L) V Anthony Taggart (Ormeau Road) 92+kg Dam Olaniyan (Jobstown) V Brandon McKelvie (Ledley Hall)

Photo Credit Matthew Spalding