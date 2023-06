This weekend’s National Junior Cadet Championships Semi-Final line ups

The 2023 National Junior Cadet Championships will conclude at the National Stadium, Dublin, this weekend. Semi-finals will be boxed on Friday, followed by finals on Saturday.

Boxing on Friday, June 16th begins at 6.30pm:

36kg Cara Weatherall (St Pauls A) V Louise Joyce (Olympic L) 38kg Katelyn Fitzgerald (Swinford) V Emma O’Gorman (Drogheda) 38kg Carley Voyle (Immaculata A) V Daisey Keirnan (Dealgan) 40kg Kayleigh Hodnett (St Josephs L) V Sarah Johnson (Marble City) 40kg Skye Leigh Haighton (Evolution U) V Clare McStocker (Loup ) 42kg Amy Lennon (Dealgan) V Carley O’Herron (Rochfordbridge) 42kg Zoey Howley (Swinford) V Alanna Murphy (Crumlin) 44kg Maggie McDonagh (Elite Mullingar) V Aleigha Murphy (Crumlin) 46kg Sonia Vilku (St Pappins) V Jolena Mongan (Whitechurch) 48kg Abby Murray (Muskerry) V Paige Nickles (Banbridge) 48kg Lucy Prentice (Phoenix A) V Layla Kelly (Baldoyle) 51kg Keelyn O’Flynn (St Colmans) V Holly Midwinter (Rosslare) 51kg Heidi Redmond (Crumlin) V Ruth Dossen (Olympic C) 54kg Leah Quinn (St Francis) V Sophie Lawlor (Wexford CBS) 54kg Emmie Barrett (Donore) V Kayleigh Ledwidge (St Pappins) 57kg Frances Bergin (Castlerea) V Kaysie Joyce (Clonmel) 60kg Eire Whelan (Sacre Coeur) V Grace Bailey (Castlebar) 60kg Michelle McDonagh (Sliabh Luachra) V Isbelle Hawkins (St Nicholas)

Boxing on Saturday, June 17th begins at 11am: