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This weekend’s National Junior Cadet Championships Semi-Final line ups

irishboxing

The 2023 National Junior Cadet Championships will conclude at the National Stadium, Dublin, this weekend. Semi-finals will be boxed on Friday, followed by finals on Saturday.

Boxing on Friday, June 16th begins at 6.30pm:

  1. 36kg   Cara Weatherall (St Pauls A) V Louise Joyce (Olympic L)
  2. 38kg   Katelyn Fitzgerald (Swinford) V Emma O’Gorman (Drogheda)
  3. 38kg   Carley Voyle (Immaculata A) V Daisey Keirnan (Dealgan)
  4. 40kg   Kayleigh Hodnett (St Josephs L) V Sarah Johnson (Marble City)
  5. 40kg   Skye Leigh Haighton (Evolution U)  V Clare McStocker (Loup )
  6. 42kg   Amy Lennon (Dealgan)  V Carley O’Herron (Rochfordbridge)
  7. 42kg   Zoey Howley (Swinford)  V  Alanna Murphy (Crumlin)
  8. 44kg   Maggie McDonagh (Elite Mullingar) V Aleigha Murphy (Crumlin)
  9. 46kg   Sonia Vilku (St Pappins) V Jolena Mongan (Whitechurch)
  10. 48kg   Abby Murray (Muskerry) V Paige Nickles (Banbridge)
  11. 48kg   Lucy Prentice (Phoenix A) V Layla Kelly (Baldoyle)
  12. 51kg   Keelyn O’Flynn (St Colmans) V Holly Midwinter (Rosslare)
  13. 51kg   Heidi Redmond (Crumlin) V Ruth Dossen (Olympic C)
  14. 54kg   Leah Quinn (St Francis) V Sophie Lawlor (Wexford CBS)
  15. 54kg   Emmie Barrett (Donore) V Kayleigh Ledwidge (St Pappins)
  16. 57kg   Frances Bergin (Castlerea) V Kaysie Joyce (Clonmel)
  17. 60kg   Eire Whelan (Sacre Coeur) V Grace Bailey (Castlebar)
  18. 60kg   Michelle McDonagh (Sliabh Luachra) V Isbelle Hawkins (St Nicholas)

Boxing on Saturday, June 17th begins at 11am:

  1. 31kg   Dinny O’Neill (St Francis) V Brooklyn Quilligan (Cashen Vale)
  2. 32kg   Danielle Smithers (Swords) W/O
  3. 33kg   Oscar McFadden (Holy Trinity) V Pat Stokes (Olympic L)
  4. 34kg   Kayla Harris (St John Bosco N) V Kaiden McKenna (Castleblaney)
  5. 35kg   Taylor Park (Raphoe) V Donnacha Beagan (Sean Dorans)
  6. 36kg   Alanna Berry (Crumlin) V Winner
  7. 37kg   Lee Largey Snodden (Immaculata)   V      Sean Kelly (Kilmyshall)
  8. 38kg   Winner V Winner
  9. 40kg   Winner V Winner
  10. 40kg   Ola Agbabiaka (Dealgan) V Rylee Finn (St Nicholas)
  11. 42kg   Winner V Winner
  12. 42kg   Paddy Casey (Golden Gloves M) V Comghnall Guerrine (Sacred Heart D)
  13. 44kg   Kayla Nevin (Olympic L)  V Winner
  14. 44kg   Tadgh Brennan (Baldoyle) V Kalib Walsh (Wexford CBS)
  15. 46kg   Ella Archbold (Ballybrack) V Winner
  16. 46kg   Nathan Clarke (Monkstown D) V Padraig Walsh (Immaculata)
  17. 48kg   Winner V Winner
  18. 48kg   Conan McSorley (Two Castles) V Callum McAllinden (Banbridge)
  19. 50kg   Jason Donoghue (Olympic L) V Francis Regan (Immaculata)
  20. 51kg   Winner V Winner
  21. 52kg   Leland Collins (Holy Trinity) V Kai Dynes (Immaculata)
  22. 54kg   Winner V      Winner
  23. 54kg   Darren O’Toole (Enniskerry)  V Martin Collins (Baldoyle)
  24. 57kg   Cora Corrigan (Erne)  V Winner
  25. 57kg   Ruben Fitzgerald (Corinthians) V  James Rooney (Gleann)
  26. 60kg   Winner V Winner
  27. 60kg   Kajus Dubonvoic (Portadown) V Ned McDonagh (Castlerea)
  28. 63kg   Kevin Pukuta (Portlaoise)V Darragh Ryan (Drimnagh)
  29. 64kg   Cassie Henderson (Brian Dillons) V Robin O’Reilly (Monkstown D)
  30. 66kg   John Murray (St Francis) V Peter McGee (St Conleths)
  31. 70kg   Ellie May Lawlor (Brian Dillons) V Ava Lannon (Dungarvan)
  32. 70kg   William Heaphy (Golden Gloves M) V Senan Kennedy (Cabra)
  33. 72kg  Sophie Flynn (St Pappins)  W/O
  34. 75kg   Carly Norris (Glin) W/O
  35. 75kg   Michael Downey (Muskerry) V      John Ward (Monivea)
  36. 80kg   Oisin Donoghue (Athlone) W/O
  37. 90kg   Jakes Fitzgerald (Dungarvan) W/O

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