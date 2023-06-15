This weekend’s National Junior Cadet Championships Semi-Final line ups
The 2023 National Junior Cadet Championships will conclude at the National Stadium, Dublin, this weekend. Semi-finals will be boxed on Friday, followed by finals on Saturday.
Boxing on Friday, June 16th begins at 6.30pm:
- 36kg Cara Weatherall (St Pauls A) V Louise Joyce (Olympic L)
- 38kg Katelyn Fitzgerald (Swinford) V Emma O’Gorman (Drogheda)
- 38kg Carley Voyle (Immaculata A) V Daisey Keirnan (Dealgan)
- 40kg Kayleigh Hodnett (St Josephs L) V Sarah Johnson (Marble City)
- 40kg Skye Leigh Haighton (Evolution U) V Clare McStocker (Loup )
- 42kg Amy Lennon (Dealgan) V Carley O’Herron (Rochfordbridge)
- 42kg Zoey Howley (Swinford) V Alanna Murphy (Crumlin)
- 44kg Maggie McDonagh (Elite Mullingar) V Aleigha Murphy (Crumlin)
- 46kg Sonia Vilku (St Pappins) V Jolena Mongan (Whitechurch)
- 48kg Abby Murray (Muskerry) V Paige Nickles (Banbridge)
- 48kg Lucy Prentice (Phoenix A) V Layla Kelly (Baldoyle)
- 51kg Keelyn O’Flynn (St Colmans) V Holly Midwinter (Rosslare)
- 51kg Heidi Redmond (Crumlin) V Ruth Dossen (Olympic C)
- 54kg Leah Quinn (St Francis) V Sophie Lawlor (Wexford CBS)
- 54kg Emmie Barrett (Donore) V Kayleigh Ledwidge (St Pappins)
- 57kg Frances Bergin (Castlerea) V Kaysie Joyce (Clonmel)
- 60kg Eire Whelan (Sacre Coeur) V Grace Bailey (Castlebar)
- 60kg Michelle McDonagh (Sliabh Luachra) V Isbelle Hawkins (St Nicholas)
Boxing on Saturday, June 17th begins at 11am:
- 31kg Dinny O’Neill (St Francis) V Brooklyn Quilligan (Cashen Vale)
- 32kg Danielle Smithers (Swords) W/O
- 33kg Oscar McFadden (Holy Trinity) V Pat Stokes (Olympic L)
- 34kg Kayla Harris (St John Bosco N) V Kaiden McKenna (Castleblaney)
- 35kg Taylor Park (Raphoe) V Donnacha Beagan (Sean Dorans)
- 36kg Alanna Berry (Crumlin) V Winner
- 37kg Lee Largey Snodden (Immaculata) V Sean Kelly (Kilmyshall)
- 38kg Winner V Winner
- 40kg Winner V Winner
- 40kg Ola Agbabiaka (Dealgan) V Rylee Finn (St Nicholas)
- 42kg Winner V Winner
- 42kg Paddy Casey (Golden Gloves M) V Comghnall Guerrine (Sacred Heart D)
- 44kg Kayla Nevin (Olympic L) V Winner
- 44kg Tadgh Brennan (Baldoyle) V Kalib Walsh (Wexford CBS)
- 46kg Ella Archbold (Ballybrack) V Winner
- 46kg Nathan Clarke (Monkstown D) V Padraig Walsh (Immaculata)
- 48kg Winner V Winner
- 48kg Conan McSorley (Two Castles) V Callum McAllinden (Banbridge)
- 50kg Jason Donoghue (Olympic L) V Francis Regan (Immaculata)
- 51kg Winner V Winner
- 52kg Leland Collins (Holy Trinity) V Kai Dynes (Immaculata)
- 54kg Winner V Winner
- 54kg Darren O’Toole (Enniskerry) V Martin Collins (Baldoyle)
- 57kg Cora Corrigan (Erne) V Winner
- 57kg Ruben Fitzgerald (Corinthians) V James Rooney (Gleann)
- 60kg Winner V Winner
- 60kg Kajus Dubonvoic (Portadown) V Ned McDonagh (Castlerea)
- 63kg Kevin Pukuta (Portlaoise)V Darragh Ryan (Drimnagh)
- 64kg Cassie Henderson (Brian Dillons) V Robin O’Reilly (Monkstown D)
- 66kg John Murray (St Francis) V Peter McGee (St Conleths)
- 70kg Ellie May Lawlor (Brian Dillons) V Ava Lannon (Dungarvan)
- 70kg William Heaphy (Golden Gloves M) V Senan Kennedy (Cabra)
- 72kg Sophie Flynn (St Pappins) W/O
- 75kg Carly Norris (Glin) W/O
- 75kg Michael Downey (Muskerry) V John Ward (Monivea)
- 80kg Oisin Donoghue (Athlone) W/O
- 90kg Jakes Fitzgerald (Dungarvan) W/O