This Weekend’s National Junior Cadet Championship Line Up
Remaining quarter-finals, along with semi-finals and four finals, will be decided in the 2022 National Boy/Girl Junior Cadet Championships at the National Stadium this evening.
Boxing begins at 7pm:
- 46kg Lauren Long (Tipperary Town) V Sophie Lawlor (Wexford CBS)
- 48kg Mary Furlong (Na Fianna) V Arlene O’Herron (Rochfordbridge)
- 48kg Anthony Cash (Portlaoise) V Damien O’Driscoll (Golden Gloves M)
- 48kg David Tennyson (Letterkenny) V Con Desmond (Bantry)
- 48kg Christian Doyle (Olympic L) V Jack Donoghue (Titans)
- 48kg Kane Brannigan (Lisburn) V Timmy Power (Rathkeale)
- 50kg Tadhg Doyle (Ballybough) W/O
- 50kg Brandon Geoghegan (Sacred Heart D) V Jim Delaney (St Munchins)
- 50kg Luke Finan (Gateway) V Sean Maughan (Ballina
- 50kg Ritchie Gentle (Phoenix A) V Shane Doherty (Cashen Vale)
- 52kg Jim Mongan (St Munchins) V Cian Stapleton (Marble City)
- 52kg Cathal Myers (Sligo City) V Martin McDonagh (Rathkeale)
- 52kg James Rooney (Gleann) V Justin Kelly (Sean McDermott)
- 52kg Dean Nevin (Holy Family L V Liam Ward (Sacred Heart U)
- 54kg Martin Mongan (St Munchins) V Vasilos Konsoulas (Paulstown)
- 54kg Danny Mahon (Fr Flanagans) V Kailem Kelly (Baldoyle)
- 54kg Willie Hackett (Southside) V William McDonagh (Olympic C)
- 54kg Dylan Rockett (Tramore) V Joseph Ritchie (All Saints)
- 57kg John Donoghue (Olympic L) W/O
- 57kg Oba Agbabiaka (Dealgan) V Callum Cummins (Sacred Heart D)
- 57kg Joseph Cunningham (St Josephs U) V Darragh Ryan (Drimnagh)
- 57kg Jason Whelan (Docklands) V Patrick Quilligan (Saviours Crystal)
- 60kg Rati Abuladze (Togher) W/O
- 60kg Conan Kearney (St Bridgets U) W/O
- 60kg Edward Harty (Portlaoise) V Cody Goggin (Ballyduff)
- 60kg Rhys Taylor (Dunboyne) V James McCarthy (Trojan)
- 63kg Broderick Adbuire (Jobstown) V Zach O’Hara (Paulstown)
- 66kg Jim Mongan (St Munchins) W/O
- 75kg Thomas Myers (Sligo City) W/O
FINALS
- 75kg Katie Rasdale (Erne) V Carly Norris (Glin)
- 60kg Niamh Smith (Crumlin) V Cassie Henderson (Gilford)
- 64kg Alannah Kenny (Clonmel) V Leah Sheehan (Sliabh Luachra)
- 70kg Chloe Poleon (Dunboyne) V Leah Moore (Ballybough)
Remaining semi-finals, and 9 finals, will be boxed at the National Stadium from 11am on Saturday morning. The provisional programme for these bouts is:
- 31kg Jude O’Reilly (Immaculata A) V Keith O’Donoghue (St Michaels Athy)
- 31kg Alex Harris (Ballybough) V Calvin Stokes (Olympic L)
- 33kg Lee Largey Snodden (Immaculata A) V Jason Ward (Eagle)
- 33kg Conal Dunlop (St Pauls A) W/O
- 35kg Kristian Jubani (Crumlin) V Oscar Conway (Rathoath)
- 35kg Mikey McDonagh (Avona) V Noah Bacon (Saints A)
- 38.5kg Tommy Fitzpatrick (Marble City) V Finn Gilmore (Banbridge)
- 38.5kg Kurt Kinsella (Monkstown D) V Oliver Plachta (St Francis)
- 40kg Kalib Walsh (Wexford CBS) V Niall Hall (Saints A)
- 40kg Caoimhin Connolly (Twin Towns) V Paddy Nevin (Holy Family L)
- 42kg Oisin Kiernan (Olympic L) V Lochlainn Began (Sean Dorans)
- 42kg Tadhg Denton (Tramore) V Liam Waters (Riverstown)
- 44kg Jason Donoghue (Olympic L) V Warren Ormond Morgan (Whitechurch)
- 44kg Christian Sweeney (Ballina) V Daniel Joyce (Elite Mullingar)
- 46kg Conan McSorley (Two Castles) V Jamesie Casey (Sliabh Luachra)
- 46kg Eddie Corcoran (Olympic L) V Carl Killyleagh (St Pauls A)
- 48kg Winner V Winner
- 48kg Winner V Winner
- 50kg Tadhg Doyle (Ballybough) V Winner
- 50kg Winner V Winner
- 52kg Winner V Winner
- 52kg Winner V Winner
- 54kg Winner V Winner
- 54kg Winner V Winner
- 57kg Winner V Winner
- 57kg Winner V Winner
- 60kg Winner V Winner
- 60kg Winner V Winner
- 63kg Fynn Niblock (Banbridge) V Winner
- 63kg Winner V Winner
- 66kg Josh Dowling (Marble City) V Evan Moore (St Conleths)
- 66kg Rocco Dempsey (Avona) V Winner
- 70kg Peter Maghee (St Conleths) V John Mongan (Rathkeale)
- 70kg Conan Lunch (St Canices) V Tom Ward (Ballyhaunis)
- 75kg Reuben Kehoe (Wexford CBS) V Callum F Barrett (Olympic C)
- 75kg Jude Fitzgerald (Dungarvan) V Winner
- 90kg Chulainn McDonnell (Whitechurch) V Jake Fitzgerald (Dungarvan)
- 90kg Jordie Cooke (Gleann) V Mikolaj Okapiec (St Davids)
FINALS
- 29kg Daithi McNamee (Two Castles) V David Quigley (Cove)
- 33kg Cara Weatherall (St Pauls A) V Louise Joyce (Olympic L)
- 38kg Tori Dillon (Dunboyne) V Carley O’Herron (Rochfordbridge)
- 42kg Abbey Molloy (Sacred Heart D) V Kirstie McDaid (Phoenix D)
- 44kg Lauren Crinnion (Fr Horgans) V Keelyn O’Flynn (St Colmans)
- 51kg Molly Doyle (Templemore) V Donna Marie McCarthy (Mayfield)
- 54kg Robyn Carlyle (Crumlin) V Ellie Fenlon (Paulstown)
- 57kg Megan Dagg (Enniscorthy) V Faith Killeen (Jobstown)
- 103kg John McGinley (Gateway) V Owen Piegza (St Teresa’s)