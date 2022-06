This Weekend’s National Junior Cadet Championship Line Up

Remaining quarter-finals, along with semi-finals and four finals, will be decided in the 2022 National Boy/Girl Junior Cadet Championships at the National Stadium this evening.

Boxing begins at 7pm:

46kg Lauren Long (Tipperary Town) V Sophie Lawlor (Wexford CBS)

48kg Mary Furlong (Na Fianna) V Arlene O’Herron (Rochfordbridge)

48kg Anthony Cash (Portlaoise) V Damien O’Driscoll (Golden Gloves M)

48kg David Tennyson (Letterkenny) V Con Desmond (Bantry)

48kg Christian Doyle (Olympic L) V Jack Donoghue (Titans)

48kg Kane Brannigan (Lisburn) V Timmy Power (Rathkeale)

50kg Tadhg Doyle (Ballybough) W/O

50kg Brandon Geoghegan (Sacred Heart D) V Jim Delaney (St Munchins)

50kg Luke Finan (Gateway) V Sean Maughan (Ballina

50kg Ritchie Gentle (Phoenix A) V Shane Doherty (Cashen Vale)

52kg Jim Mongan (St Munchins) V Cian Stapleton (Marble City)

52kg Cathal Myers (Sligo City) V Martin McDonagh (Rathkeale)

52kg James Rooney (Gleann) V Justin Kelly (Sean McDermott)

52kg Dean Nevin (Holy Family L V Liam Ward (Sacred Heart U)

54kg Martin Mongan (St Munchins) V Vasilos Konsoulas (Paulstown)

54kg Danny Mahon (Fr Flanagans) V Kailem Kelly (Baldoyle)

54kg Willie Hackett (Southside) V William McDonagh (Olympic C)

54kg Dylan Rockett (Tramore) V Joseph Ritchie (All Saints)

57kg John Donoghue (Olympic L) W/O

57kg Oba Agbabiaka (Dealgan) V Callum Cummins (Sacred Heart D)

57kg Joseph Cunningham (St Josephs U) V Darragh Ryan (Drimnagh)

57kg Jason Whelan (Docklands) V Patrick Quilligan (Saviours Crystal)

60kg Rati Abuladze (Togher) W/O

60kg Conan Kearney (St Bridgets U) W/O

60kg Edward Harty (Portlaoise) V Cody Goggin (Ballyduff)

60kg Rhys Taylor (Dunboyne) V James McCarthy (Trojan)

63kg Broderick Adbuire (Jobstown) V Zach O’Hara (Paulstown)

66kg Jim Mongan (St Munchins) W/O

75kg Thomas Myers (Sligo City) W/O

FINALS

75kg Katie Rasdale (Erne) V Carly Norris (Glin)

60kg Niamh Smith (Crumlin) V Cassie Henderson (Gilford)

64kg Alannah Kenny (Clonmel) V Leah Sheehan (Sliabh Luachra)

70kg Chloe Poleon (Dunboyne) V Leah Moore (Ballybough)

Remaining semi-finals, and 9 finals, will be boxed at the National Stadium from 11am on Saturday morning. The provisional programme for these bouts is:

31kg Jude O’Reilly (Immaculata A) V Keith O’Donoghue (St Michaels Athy) 31kg Alex Harris (Ballybough) V Calvin Stokes (Olympic L) 33kg Lee Largey Snodden (Immaculata A) V Jason Ward (Eagle) 33kg Conal Dunlop (St Pauls A) W/O 35kg Kristian Jubani (Crumlin) V Oscar Conway (Rathoath) 35kg Mikey McDonagh (Avona) V Noah Bacon (Saints A) 38.5kg Tommy Fitzpatrick (Marble City) V Finn Gilmore (Banbridge) 38.5kg Kurt Kinsella (Monkstown D) V Oliver Plachta (St Francis) 40kg Kalib Walsh (Wexford CBS) V Niall Hall (Saints A) 40kg Caoimhin Connolly (Twin Towns) V Paddy Nevin (Holy Family L) 42kg Oisin Kiernan (Olympic L) V Lochlainn Began (Sean Dorans) 42kg Tadhg Denton (Tramore) V Liam Waters (Riverstown) 44kg Jason Donoghue (Olympic L) V Warren Ormond Morgan (Whitechurch) 44kg Christian Sweeney (Ballina) V Daniel Joyce (Elite Mullingar) 46kg Conan McSorley (Two Castles) V Jamesie Casey (Sliabh Luachra) 46kg Eddie Corcoran (Olympic L) V Carl Killyleagh (St Pauls A) 48kg Winner V Winner 48kg Winner V Winner 50kg Tadhg Doyle (Ballybough) V Winner 50kg Winner V Winner 52kg Winner V Winner 52kg Winner V Winner 54kg Winner V Winner 54kg Winner V Winner 57kg Winner V Winner 57kg Winner V Winner 60kg Winner V Winner 60kg Winner V Winner 63kg Fynn Niblock (Banbridge) V Winner 63kg Winner V Winner 66kg Josh Dowling (Marble City) V Evan Moore (St Conleths) 66kg Rocco Dempsey (Avona) V Winner 70kg Peter Maghee (St Conleths) V John Mongan (Rathkeale) 70kg Conan Lunch (St Canices) V Tom Ward (Ballyhaunis) 75kg Reuben Kehoe (Wexford CBS) V Callum F Barrett (Olympic C) 75kg Jude Fitzgerald (Dungarvan) V Winner 90kg Chulainn McDonnell (Whitechurch) V Jake Fitzgerald (Dungarvan) 90kg Jordie Cooke (Gleann) V Mikolaj Okapiec (St Davids)

FINALS

29kg Daithi McNamee (Two Castles) V David Quigley (Cove) 33kg Cara Weatherall (St Pauls A) V Louise Joyce (Olympic L) 38kg Tori Dillon (Dunboyne) V Carley O’Herron (Rochfordbridge) 42kg Abbey Molloy (Sacred Heart D) V Kirstie McDaid (Phoenix D) 44kg Lauren Crinnion (Fr Horgans) V Keelyn O’Flynn (St Colmans) 51kg Molly Doyle (Templemore) V Donna Marie McCarthy (Mayfield) 54kg Robyn Carlyle (Crumlin) V Ellie Fenlon (Paulstown) 57kg Megan Dagg (Enniscorthy) V Faith Killeen (Jobstown) 103kg John McGinley (Gateway) V Owen Piegza (St Teresa’s)