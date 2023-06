Semi Final Results – National Junior Cadet Championship

The semi finals of the 2023 National Junior Cadet Championships have been boxed at the National Stadium, and the rests are:

36kg Cara Weatherall (St Pauls A) 0/5 Louise Joyce (Olympic L)

38kg Katelyn Fitzgerald (Swinford) 1/4 Emma O’Gorman (Drogheda)

38kg Carley Voyle (Immaculata A) Blue Win RSC3 Daisy Kieran (Dealgan)

40kg Kayleigh Hodnett (St Joseph’s L) 5/0 Sarah Johnson (Marble City)

40kg Skye Leigh Haighton (Evolution U) 5/0 Clare McStocker (Loup)

42kg Amy Lennon (Dealgan) 0/5 Carley O’Herron (Rochfordbridge)

42kg Zoey Howley (Swinford) Blue win RSC3 Alanna Murphy (Crumlin)

44kg Maggie McDonagh (Elite Mullingar) 1/4 Aleigha Murphy (Crumlin)

46kg Sonia Vilku (St Pappins) 4/1 Jolena Mongan (Whitechurch)

48kg Abby Murray (Muskerry) 0/5 Paige Nickles (Banbridge)

48kg Lucy Prentice (Phoenix A) 2/3 Layla Kelly (Baldoyle)

51kg Keelyn O’Flynn (St Colman’s) Red win RSC1 Holly Midwinter (Rosslare)

51kg Heidi Redmond (Crumlin) 0/5 Ruth Dossen (Olympic C)

54kg Leah Quinn (St Francis) Blue win RSC Sophie Lawlor (Wexford CBS)

54kg Kayleigh Ledwidge (St Pappins) W/O

57kg Frances Bergin (Castlerea) Blue win RSC Kaysie Joyce (Clonmel)

60kg Eire Whelan (Sacre Coeur) 0/5 Grace Bailey (Castlebar)

60kg Isbelle Hawkins (St Nicholas) W/O



The finals will be boxed on Saturday, June 17th, beginning at 11am:

57kg Christopher Doyle (Templemore) V James Rooney (Gleann)

31kg Dinny O’Neill (St Francis) V Brooklyn Quilligan (Cashen Vale)

32kg Danielle Smithers (Swords) W/O

33kg Oscar McFadden (Holy Trinity) V Pat Stokes (Olympic L)

34kg Kayla Harris (St John Bosco N) V Kaiden McKenna (Castleblaney)

35kg Taylor Park (Raphoe) V Donnacha Beagan (Sean Dorans)

36kg Alanna Berry (Crumlin) V Louise Joyce (Olympic L)

37kg Lee Largey Snodden (Immaculata) V Sean Kelly (Kilmyshall)

38kg Emma O’Gorman (Drogheda) V Daisy Kieran (Dealgan)

40kg Kayleigh Hodnett (St Joseph’s L) V Skye Leigh Haighton (Evolution U)

40kg Ola Agbabiaka (Dealgan) V Rylee Finn (St Nicholas)

42kg Carley O’Herron (Rochfordbridge) V Alanna Murphy (Crumlin)

42kg Paddy Casey (Golden Gloves M) V Comghnall Guerrine (Sacred Heart D)

44kg Kayla Nevin (Olympic L) V Aleigha Murphy (Crumlin)

44kg Tadgh Brennan (Baldoyle) V Kalib Walsh (Wexford CBS)

46kg Ella Archbold (Ballybrack) V Sonia Vilku (St Pappins)

46kg Nathan Clarke (Monkstown D) V Padraig Walsh (Immaculata)

48kg Paige Nickles (Banbridge) V Layla Kelly (Baldoyle)

48kg Conan McSorley (Two Castles) V Callum McAllinden (Banbridge)

50kg Jason Donoghue (Olympic L) V Francis Regan (Immaculata)

51kg Keelyn O’Flynn (St Colman’s) V Ruth Dossen (Olympic C)

52kg Leland Collins (Holy Trinity) V Kai Dynes (Immaculata)

54kg Sophie Lawlor (Wexford CBS) V Kayleigh Ledwidge (St Pappins)

54kg Darren O’Toole (Enniskerry) V Martin Collins (Baldoyle)

57kg Cora Corrigan (Erne) V Kaysie Joyce (Clonmel)

60kg Grace Bailey (Castlebar) V Isbelle Hawkins (St Nicholas)

60kg Kajus Dubonvoic (Portadown) V Ned McDonagh (Castlerea)

63kg Kevin Pukuta (Portlaoise) V Darragh Ryan (Drimnagh)

64kg Cassie Henderson (Brian Dillons) V Robin O’Reilly (Monkstown D)

66kg John Murray (St Francis) V Peter McGee (St Conleths)

70kg Ava Lannon (Dungarvan) W/O

70kg William Heaphy (Golden Gloves M) V Senan Kennedy (Cabra)

72kg Sophie Flynn (St Pappins) W/O

75kg Carly Norris (Glin) W/O

75kg John Ward (Monivea) W/O

80kg Oisin Donoghue (Athlone) W/O

90kg Jakes Fitzgerald (Dungarvan) W/O