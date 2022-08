Saturday’s National Youth Championship Bouts:

63.5kg John P McDonagh (St Pauls W) V Ronan Love (The Loup) 63.5kg Conor McCrory (Townland) W/O 63.5kg James O’Loughlin (Olympic C) V Brogan McComiskey (Gilford) 63.5kg Jakub Pielisz (Midleton) V Cody O’Reilly (Portlaoise 63.5kg Saba Tkevuchava (Enniskerry) V Malo Davis (Monkstown D) 63.5kg Luke Hall (Olympic L) V Drew Fitzpatrick (Gleann) 63.5kg Josh Tumama (Docklands) W/O 63.5kg Patrick McTigue (Knockmore/Fox) V Josh McDonagh (Sean McDermott) 67kg David Blaney (Navan) V Richard Phiri (Celtic Eagles) 67kg Gianni Richmond (Cairn Lodge) V Bernie Lawrence (Holy Family L) 67kg Christopher Joyce (Cabra) V Cole Byrne (Rathnew) 67kg Conor Molly (Ballynacargy) V Tiernan Conwell (Raphoe) 67kg Jake Daly (Castlebar) V James Donovan (O.L.O.L.) 67kg Wayne Joyce (Ballyboughal) V Tom Cash (Portlaoise) 67kg Michael McCarthy (Urlingford) V Cian Cramer (Cabra) 67kg Charles McDonagh (Gleann) V Billy Moran (St Pauls W) Semi Finals

