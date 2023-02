Saturday’s National U22 and U18 Championship results

51kg Patsy Joyce (Olympic L) 5-0 Kai Griffin (Avona) 51kg Calum Sweeney (Gilford) W/O 54kg Christopher Stapleton (Ballybougal) 0-5 Martin McDonagh (Avona) 54kg Kyle McKay (Swords) BLUE WIN RCS1 Anton Genocky (Dublin Docklands) 54kg Johnny Harty (Portlaoise) RED WIN RSC1 Cormac Ryan ( Midleton) 57kg Callum Ruth (Avona) 5-0 Casey Walsh (Gleann) 57kg Sean Murray Ly (Darndale) 5-0 Dean Smithers (Swords) 57kg Sean Tyndall (Dublin Docklands) W/O 57kg Blain Fitzgerald (Corinthians) 4-1 Armandas Krezdge (Avona) 60kg Ryan Jenkins (Olympic L) 5-0 Alan Donnelly (Midleton) 60kg Bernie Stokes (Oakleaf) 3-2 Marcus Barrett (Titans) 60kg Roy Colgan (Avona) W/O 60kg Sean Connors (Westside) 1-4 Eugene White (Dealgan) 63.5kg Lee McEvoy (Avona) W/O 63.5kg Troy Cahill (West End) W/O 63.5kg Billy Moran (St Pauls Waterford) 1-4 Michael Sweeney (Olympic C) 63.5kg Luke Hall (Olympic L) 2-3 Josh McDonagh (Sean McDermott) 67kg Chris O’Connor (Kilcullen) BLUE WIN RSC2 Malo Davis (Monkstown D) 67kg Bernie Lawrence (Holy Family L) 5-0 Caolan Smith (Mourne All Blacks) 67kg Peter Lawlor (De Courcey) 0-5 Edward Barrett (Titans) 67kg Lee Hanna (Townland) BLUE WIN RSC2 Tadhg O’Donnell (Four Kings) 71kg Bobbi Flood (Cabra) RED WIN RSC1 Christopher Doyle (Templemore) 71kg Shea Ryan (Rosslare) 0-5 Ben Dempsey (Achill)

