Saturday’s National U18 Championships Line Up

Boxing on day two of the 2024 National U18 Championship will begin at midday – 35 bouts are down for decision.

Saturday’s Bouts:

48kg Keely Stevens (Charlestown) W/O

51kg Daniel Philips (Ratoath) V Martin Browne (Emerald A)

51kg John Joe Boyle (St John Bosco A) V Peter Mari (Nutgrove)

54kg Nicole Kinsella (St Marys NR) W/O

54kg Matthew McDonagh (Dukes) V Kai Griffin (Avona)

57kg Meghan Martin (Balllinacarrow) W/O

57kg Ali Flood (Monkstown D) V Eabha Murphy (Drimnagh)

57kg John Harty (Portlaoise) V Nathan Lynch (Ardagh)

57kg Ryley Doherty (Raphoe) V Liam Carroll (Setanta)

57kg Martin McDonagh (Avona) V Liam McNamee (St Conleths)

57kg Jamie McDonagh (Galway) V Jamie Graham (Clonard A)

51kg Keelin Moore (Setanta) V Jamie Collins (Drimnagh)

60kg Robert Loscher (Esker) V Martin Maughan (Whitechurch)

60kg William McCarthy (St Michaels Athy) V Jack McNamee (Olympic L)

60kg Aodhan Scott (Glengormley) V Christopher Stapleton (Ballyboughal)

60kg Armandas Kreqzde (Avona) V Nojus Samatakus (Portadown)

60kg Louis Griffin (Kilfenora) V James Delaney (Olympic C)

60kg Jerry Connors (Monkstown D) W/O

60kg Callum Carragher (Tredagh) V Jack Johnston (Marble City)

60kg Danny O’Neill (St John Bosco U) V Rahman Abdulnasser (Ballymun)

63.5kg Ryan Jenkins (Olympic L) V Danny Reilly (St Pauls W)

63.5kg Josh Kiely (St Francis) V Fionn Dines (Dealgan)

63.5kg Nadim Durani (Liberty) V Elias Dlhos (Unit 3)

63.5kg Marcus Barrett (Titans) V Johnathan O’Donnell (Charleville)

67kg Brian Mongan (Ballyhaunis) V Thomas Ward (Olympic C)

67kg Gary O’Connor (St Mary’s NR) V Aaron Carr (St Catherines)

67kg Simon Casey (St Francis) V Alex Noonan Carmody (Riverstown)

67kg Jason Cotter (Cove) V Ryan Connolly (Setanta)

71kg Darragh Smyth (Conard) V Reece Buckley (Northside)

71kg Grigorii Onipchenko (Celtic Eagles) V Diarmuid Gillard (Tobar Pheadair)

71kg Max Rosen (Unit 3) V Peter Lawlor (De Courcey)

71kg Tadhgh O’Donnell (Four Kings) V Charlie Valsbergs (Cherry Orchard)

75kg Edward Barrett (Titans) V Darragh Lawlor (Brian Dillons)

75kg Reuben Aigbologa (Mayfield) V Ryan Vehagen (Tobar Pheadair)

75kg Daniel McDonagh (Geesala) V Patrick O’Reilly (Portlaoise)

75kg Joey O’Hara (Twin Towns) V Danny Tsui (Star of the Sea)

80kg Shay O’Dowd (Swords) V Joshua Muckian (Silverbridge)

80kg John Donaghy (Star of the Sea) V Cathal Nevin (Mullingar Elite)