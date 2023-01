Saturday’s National Elite Championship Pairings

Day Two of the National Elite Championships plays out at the National Stadium across a busy Saturday.

Here are the fights being contested.

January 14th: Boxing begins at 3pm

57kg Adam Hession (Monivea) V Patryk Adamus (Drimnagh)

57kg Paul Loonam (St Carthages) V Jake Rapple (Monkstown D)

57kg Jake McMahon (Liberty) V Sean Purcell (Saviours Crystal)

57kg Paddy McShane (Letterkenny) V Winner

60kg Evan Fitzgerald (Esker) V Bayo Alabi (Westside)

60kg Davey Joyce (Holy Family L) V Teo Alin (Holy Trinity)

60kg Killian Geraghty (Greenhills/DF) V Jason Nevin (Olympic L)

60kg Adam Courtney (St Mary’s D) V Winner

48kg Nicole Buckley (St Carthages) V Courtney Daly (Crumlin)

48kg Carol Coughlan (Monkstown D) V Ciara Walsh (Smithfield)

50kg Caitlin Fryers (Immaculata A) V Carly McNaul (Ormeau Road)

50kg Niamh Early (Ryston) V Winner

54kg Jennifer Lehane (DCU) V Rachel Lawless (Portlaoise/Defence F)

57kg Michaela Walsh (Emerald A) V Kellie McLoughlin (St Catherines)

57kg Isabella Hughes (St Mary’s D) V Kelsey Leonard (Unit 3)

60kg Clodagh Greene (Crumlin) V Zara Breslin (Tramore)

63kg Renee Roach (DCU) V Winnie McDonagh (Neilstown)

63kg Shauna Browne O’Keefe (Clonmel) V Eve Woods (DCU/Defence F)

66kg Kaci Rock (Enniskerry) V Amy Broadhurst (St Bronaghs)

66kg Leanne Murphy (Togher) V Grainne Walsh (Spartacus)

70kg Christina Desmond (Dungarvan) V Evelyn Igharo (Clann Naofa)

81kg Lisa Browne (Santry) V Bethany Doocey (Castlebar)