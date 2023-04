Saturday’s Boy Girl Championship Finals

The finals of the 2023 Boy & Girl 2 Championship and the 2023 Boy and Girl 3 Championship are being boxed today.

The first contest is at 11am:

Boy and Girl 2 Finals

27kg Darren Cunningham (Dealgan) W/O

F29kg Kacey Gallagher (Whitechurch) W/O

29kg Christy Nevin (Crumlin) V William Delaney (Urlingford)

31kg Brooklyn Quilligan (Cashen Vale) V Dinny O’Neill (St Francis)

F33kg Mia Doyle (Crumlin) V Maisie Traynor (Armagh)

33kg Patrick Delaney (Olympic C) V Pat Stokes (Olympic L)

F35kg Kayla Harris (St Johns U) V Alannah Berry (Crumlin)

35kg Tyler Moore (Sacred Heart D) V Ciaran Gunning (Ballinacarrow)

F37kg Zoe Howley (Swinford) V Lynn Daly (Crumlin)

37kg Sean Kelly (Kilmyshall) V Dean O’Halloran (St Pappins)

38.5kg Rylee Finn (St Nicholas) V John Delaney (Urlingford)

F39kg Daisy Kiernan (Dealgan) V Ellis Belle Carthy (Sacre Coeur)

40kg Adam Delaney (Marble City) V James Feeney (Gilford)

F41kg Kaleigh Hodnett (St Josephs L) V Alannah Murphy (Crumlin)

41.5kg Bernie McDonagh (Galway) V Sean McNamee (St Johns U)

F43kg Orlagh McGoldrick (Enniskillen) V Aleigha Murphy (Crumlin)

43kg Tadgh Brennan (Baldoyle) V Sam McGrath (Clonmel)

44.5kg John O’Driscoll (Kanturk) V Conor Lowry (East Down)

F45kg Kayla Nevin (Olympic L) V Maggie McDonagh (Elite L)

46kg Pete McGauley (Oughterard) V Henry Mahai (Crumlin)

F47kg Aoife Lennon (Dealgan) V Emma Rattigan (Aglish)

48kg Eddie McBride (Dunfanaghy) V Oisin Goff (Sacre Coeur)

F49kg Ava Clarke (Carndonagh) V Vanessa Doyle (Templemore)

50kg Owen McDonagh (Dunfanghy V Blake Wolohan (Ballymun)

F51kg Whitney Mongans (Corpus Christi ) V Ruth Dossen (Olympic C)

52kg Kieron Murphy (Kanturk) V Michael Mullaney (Claremorris)

F53kg Leah Quinn (St Francis) V Darcie Taylor (Ballyhaunis)

54kg Paddy Kane (St Marys NR) V Paddy Nevin (Monkstown D)

F55kg Kayleigh Ledwidge (St Pappins) V Saoirse Donnelly (Setanta L)

56kg Brooklyn Flemming (Gorey) V Jayden Cronin (Fr Horgans)

F57kg Meabh Moloney (Esker) V Kayleigh Byrne (Arklow)

F59kg Olivia Farrell (St Brigids L) V Amelia Marconi (Wexford CBS)

59kg Dominic Barrett (Titans) V Johnny McCarthy (Rush)

61kg Amy McDonagh (Castlerea) W/O

62kg Stephen Delaney (Olympic C) V Darragh Brennan (Tolerton)

F63kg Robin O’Reilly (Monkstown D) V Lucie McCormack (Corpus Christi M)

65kg David Mongans (St Munchins) V Cole Rooney (Banbridge)

F68kg Ellie May Lawlor (Brian Dillons) V Jessie Tyndall (Docklands)

66kg Faith O’Brien (Cherry Orchard) W/O

68kg Matthew Cruz Maguire (Holy Family L) V Kevin McIlwaine (Gleann)

F70kg Sophie Flynn (St Pappins) W/O

72kg Taylor Smyth (Banbridge) V Martin Stokes (Tolerton)

76kg Eoin McGarry (Townland) V John Gerard Ward (Raphoe)

86kg Michael James McDonagh (Tredagh) W/O

115kg Ralph Auzins (Baldoyle) W/O

Boy and Girl 3 Finals, following BG2 finals.

27kg Cian Duggan (Ratoath) W/O

31kg Dean O’Toole (Neilstown) V Jude Reilly (Immaculata)

F33kg Kayden McKenna (Castleblaney) W/O

33kg Oscar McFadden (Holy Trinity) V Colin O’Brien (Ballymun)

F35kg Louise Joyce (Olympic L) V Cara Weatherall (St Pauls A)

35kg Taylor Parke (Raphoe) V Calvin Stokes (Olympic L)

F37kg Carly Voyle (Immaculata A) W/O

37kg Nicholas O’Rourke (St Marys NR) V Mikey McDonagh (Avona)

38.5kg Lee Largey Snodden (Immaculata A) V Kristian Jubanji (Crumlin)

F39kg Elizabeth Connors (Westside) V Sarah Johnson (Marble City)

40kg Caol Guerrine (Sacred Heart D) V Darren Joyce (Elite L)

F41kg Carly O’Herron (Rochfordbridge) V Carys McFadden (Dunfanaghy)

41.5kg Paddy Casey (Southside) V Darragh McGuinness (St Monicas)

43kg Kaleb Walsh (Wexford CBS) V Alex Delaney (Galway)

44.5kg Nathan Clarke (Monkstown D) V Gary McComb (Midland A)

F45kg Sophie Healy (Fr Horgans) V Holly Dineen (Muskerry)

46kg Bernard McDonagh (Galway) V Phelim Hogan (Crumlin)

F47kg Molly Lafferty (Twintowns) V Layla Kelly (Baldoyle)

48kg John Nevin (Olympic C) V Conan McSorley (Two Castles)

F49kg Paige Nickles (Banbridge) V Sophie Lawlor (Wexford CBS)

50kg Jason Donoghue (Olympic L) V Francis Regan (Immaculata)

F51kg Makayla Heapes (Sacred Heart D) V Claire Crowley (St Marthas M)

52kg Michael Sweeney (Olympic C) V James Rooney (Gleann)

F53kg Michaela Kennedy (Rathkeale) V Evie Crichton (Olympic L)

54kg Martin Collins (Baldoyle) V Darren O’Toole (Enniskerry)

F55kg Freya Crotty (Riverstown) V Frances Bergin (Castlerea)

56kg Josh Beasley (Baldoyle) V Chris Doyle (Templemore)

F57kg Kaysie Joyce (Clonmel) V Cora Corrigan (Erne)

F59kg Isabella Hawkins (St Nicholas) V Eire Whelan (Sacre Coeur)

59kg Con Desmond (Bantry) V Kalem Kelly (Baldoyle)

F61kg Mariah McDonagh (Shannon) V Grace Bailey (Castlebar)

62kg Darragh Ryan (Drimnagh) V Martin Mongans (Rathkeale)

F63kg Ellie Sinnot (South East) V Cassie Henderson (Phoenix A)

65kg Ronan Sands (Oliver Plunkett) V Rhys Taylor (Baldoyle)

F68kg Ava Lannon (Dungarvan) V Laura Ward (Drumsna)

68kg William Heaphy (Leeside Lough) V Peter McGhee (St Conleths)

72kg Senan Kennedy (Cabra) V Reuben Keogh (Wexford CBS)

74kg Michael Downey (Muskerry) V Jack Harper (GG Kilkeel)

F75kg Bethany Ward (Castlerea) V Carly Norris (Glin)

76kg Patrick Doherty (Illies GG) V Callum Barrett (Olympic C)

F81kg Olivia Cameron (Castlerea) W/O

79kg Danny Mulcaire (Rathkeale) V Oisin Donoghue (Athlone)

82kg Edward Barrett (Titans) V Martin McDonagh (Ballymun)

85kg Charles Matthews (Holy Family GG) W/O

91kg Jake Fitzgerald (Dungarvan) V Liam Monnion (Connemara)

F120kg Mia Dixon (EBA) W/O

124kg Shane McDonagh (Dukes) W/O

Pos