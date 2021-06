Olympic Qualifiers Day 2 SCHEDULE – FOUR Irish fighters fight for Olympic Games qualification

Seven Irish fighters take to the ring in Paris today with four hoping to secure Olympic qualification.

Goerge Bates. Aoife O’Rourke, Kellie Harrington, and Emmett Brennan can all book a seat on the plane to Tokyo with a victory today.

Kiril Afanasev and Gytis Lisinskas also fight but are still two wins away from reaching the Games.

All the information you need to follows today’s action is listed is below:

Olympic Qualifiers Paris, France

Saturday June 5

1pm (Ring B)

Last 16

63kg George Bates (Ireland) v Javid Chalabiyev (Azerbaijan)

91kg Kiril Afanasev (Ireland) v Emanual Reyes (Spain)

91+kg Gytis Lisinskas (Ireland) v Peter Belberov (Bulgaria)

Quarter finals (5pm)

75kg Aoife O’Rourke (Ireland) v Elzbieta Wojik (Poland)

52kg Brendan Irvine (Ireland) v Gabriel Escobar (Spain)

81kg Emmett Brennan (Ireland) v Luka Plantic (Croatia)

60kg Kellie Harrington (Ireland) v Maiva Hamadouche (France)

June 4

Last 16

75kg Aoife O’Rourke (Ireland) beat Viktoriya Kebikava (Belarus) 5-0

69kg Aidan Walsh (Ireland) beat Wahid Hambli (France) 4-1

81kg Emmett Brennan (Ireland) beat Uke Smajli (Switzerland) 5-0

57kg Michaela Walsh (Ireland) beat Mona Mestian (France) 4-1

60kg Kellie Harrington (Ireland) beat Aneta Rygielska (Poland) 5-0