New Champions – Girl 1&2 Final Results

The National Boy 1 and 2 and Girl 1 and 2 Championships concluded in Dublin over the weekend.

Over 200 bouts were completed over the last three weekends with tens of new champions crowned.

This weekend saw 34 Girl 1 and 2 finals contests and 34 new champions confirmed.

Below are the results:

Girl 1 Finals

29kg Louise Joyce (Olympic L) W/O 31kg Carly Voyle (Immaculata A) W/O 33kg Cara Taggart (St Pauls A) W/O 35kg Sonia Vilku (St Pappins) W/O 37kg Sophie Healy W/O 39kg Megan O’Sullivan (Tralee) W/O 41.5kg Ava Chism (Golden Star U) W/O 43kg Ali Gorman (Setanta L) beat Alannah Field (Northside) 5-0 45kg Claire Crowley (Riverstown) beat Sloan Preston (St Pappins) RSC3 47kg Holly Dineen (Muskerry) W/O 49kg Kaysie Joyce (Clonmel) W/O 51kg Scarlett Ball (Trojan) beat Paige Nickles (Banbridge) 3-2 53kg Ruby Sweeney (St Annes) beat Mikayla Heapes (Jobstown) RSC1 55kg Rachel Herron (Raphoe) W/O 57kg Faith Killeen (Jobstown) W/O 59kg Michelle McDonagh (Sliabh Luachra) beat Niamh Smith (Crumlin) RSC2 63kg Ellie Sinnott (South East) W/O 68kg Ailish Blake (Muskerry) beat Katie Rasdake (Erne) RSCI1 75kg Ava Lannan (Dungarvan) W/O 75+kg Carly Norris (Glin) beat Ria Murphy (Portadown) RSC1

Girl 2 Finals

39kg Tracey McCarthy (Brian Dillons) beat Jessica Foyle (Gleann) 5-0 41kg Lauren Doherty (Fr Horgans) Elma Barry (Setanta L) 5-0 43kg Ellie O’Brien (Tramore) W/O 45kg Alannah O’Brien (Setanta L) beat Molly Joyce (Cabra) 5-0 47kg Chloe Cox (St Davids) W/O 51kg Chloe Murphy (Neilstown) beat Shakira Cairns (Northside) 5-0 53kg Robyn Carlyle (Crumlin) beat Courtney Keating (Northside) RSC1 55kg Claire Keating (Paulstown) beat Tara Simmons (Golden Gloves) RSC1 57kg Grace Elstone (Knockmore/Fox) W/O 59kg Irene O’Neill (Charleville) W/O 63kg Leah Moore (Ballybough) beat Kayleigh Byrne (Gorey) 5-0 66kg Alanna Kenny (Clonmel) beat Rhianna Langan (Knockmore/Foxford) RSC2 68kg Lucy Coughlan (Midleton) W/O 76kg Orla Ryan (Tipperary Town) beat Abbey Hendricken (Neilstown) 5-0