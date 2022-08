National Youth Championship Semi Final results

51kg Ciaran O’Keeffe (Golden Gloves M) 0-5 Ashton Ruth (Avona) 51kg Adam McKenna (Holy Family L) 1-4 Jack Harkin (Oakleaf) 54kg Anton Genocky (Docklands) 5-0 Paul Fitzgerald (Corinthians) 54kg Gavin Ryan (Rathoath) 5-0 Callum Ruth (Avona) 57kg Blaine Fitzgerald (Corinthians) 0-5 Roy Colgan (Avona) 57kg Ben Foy (Gilford) BLUE WIN RSC2 Donagh Keary (Rathfirland) 60kg Lee McEvoy (Avona) 4-1 Bernie Stokes (Oakleaf 60kg Jacob Green (St Pappins) 0-5 Jason Nevin (Olympic L) 63.5kg Conor McCrory (Townland) 4-1 James O’Loughlin (Olympic C) 63.5kg Saba Tkevuchava (Enniskerry) 5-0 Josh McDonagh (Sean McDermott) 67kg David Blaney (Navan) 1-4 Cole Byrne (Rathnew) 67kg James Donovan (O.L.O.L.) 5-0 Cian Cramer (Cabra) 71kg John Ross O’Reilly (Treaty M) 0-5 Bobbi Flood (Cabra) 75kg TJ King (Phoenix Ballyboughal) W/O 75kg Josh Olaniyan (Jobstown) RED WIN RSCI-2 James McGuinness (St Monicas) 80kg Ryan Murphy (Neilstown) 5-0 Troy Donnelly (Cherry Orchard) 80kg Callum McGillin (Two Castles) 1-4 Feidhlim Behan (St Michaels Athy) 86kg Nathan Ojo (Esker) RED WIN RSC3 Destiny Ogendengbe (Sparticus) 86kg Sean Trant (Monkstown D) 2-3 Joe Hutchinson (Neilstown)

