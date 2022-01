National U22 and U18 Championships Final Pairings

The National U22 and U18 Championships reach their culmination this Friday and Saturday. 52 new champions will be crowned after 9 days of entertaining and competitive boxing.

Spectators will be welcomed back to the home of Irish Boxing on Friday and Saturday.

The U18 finals will be boxed in the National Stadium on Friday, February 4th. The card begins at 6pm. Those who would like to watch the bouts, but cannot attend at the stadium can watch here.

The U22 Championship finals will be boxed in the National Stadium on Saturday, February 5th. Those who would like to watch the bouts, but cannot attend at the stadium can watch her.

NATIONAL MEN’S & WOMEN’S UNDER 18 CHAMPIONSHIPS 2022

NATIONAL STADIUM FRIDAY 4TH FEBRUARY @ 6.00PM

FINALS

Red Corner Blue Corner

44kg Karl Reilly (Immaculata A) W/O

46kg Louis Rooney (Star A) V Dylan Foy (Banbridge)

48kg Georgia McGovern (Setanta L) W/O

48kg Patsy Joyce (Olympic L) V Ciaran O’Keefe (Golden Gloves M)

50kg Katie O’Keefe (Kanturk) V Carleigh Irving (Oakleaf)

51kg Adam McKenna (Holy Family L) V Oisin Worsencroft (Riverstown)

52kg Lucy O’Neill (Ballybough) V Esther Lambe (Setanta L)

54kg Robyn Murran (St Brigids Kildare) V Shakira Donoghue (Templemore)

54kg Gavin Ryan (Ratoath) V Patrick O’Donnell (Charleville)

57kg Yasmin Meredith (Corinthians) V Cori Gleeson (St Francis)

57kg Raymond Joyce (Clonmel) V John Donoghue (St Michaels Athy)

60kg Jennifer Sheehy (Spartans M) V Leah Lehane (Rylane)

60kg Brian Gilroy (Fr Flanagans) V Jason Nevin (Olympic L)

63kg Winnie McDonagh (Neilstown) W/O

63.5kg Tom McDonnell (Docklands) V Cian Cramer (Cabra)

66kg Gabrielle Mongan (Whitechurch) W/O

67kg David Blaney (Navan) V Jim Donovan (Our Lady of Lourdes)

70kg Sophie Elstone (Knockmore/Foxd) V Laura Moran (St Annes)

71kg Bobbi Flood (Cabra) V TJ King (Phoenix Ballyboughal)

75kg Jade Smith (Arklow) V Emma Keating (Paulstown)

75kg Joshua Olaniyan (Jobstown) V Troy Norman (Cherry Orchard)

80kg Ryan Murphy (Neilstown) V Thomas Quinn McDonagh (Tredagh)

81kg Dearbhla Tinnelly (Clann Naofa) W/O

81+kg Cliona Darcy (Tobar Pheadair) V Brianna Ryan (St Brigids Kildare)

86kg Sean Trant (Monkstown D) V Nathan Ojo (Esker)

92kg David J McDonagh (Olympic C) V Joe Hutchinson (Neilstown)

92+kg Spencer Gadbury (Trojan) V Bernie Cawley (St Davids L)

NATIONAL MEN’S & WOMEN’S UNDER 22 CHAMPIONSHIPS 2022

NATIONAL STADIUM SATURDAY 5TH FEBRUARY @ 11.00AM

FINALS

Red Corner Blue Corner

48kg Nicole Clyde (Antrim) V Ciara Walsh (Smithfield)

48kg Padraig Downey (St John Bosco A) W/O

50kg Caitlin Fryers (Immaculata A) W/O

51kg Cian O’Toole (St David L) V Clepson de Santos (Holy Trinity)

52kg Daina Moorehouse (Enniskerry) V Chloe Gabrielle (Mulhuddart)

54kg Niamh Fay (Phoenix Ballybougal) V Megan Colman (Baldoyle)

54kg Michael Stokes (St Michaels Athy) V Dylan Eagleson (St Pauls A)

57kg Zara Breslin (Tramore) V Aliyah Butler (Monivea)

57kg Adam Clarke (Crumlin) V Jake McMahon (Liberty L)

60kg Elizabeth Lloyd (Ballyhaunis) V Shelby Myers (Crumlin)

60kg Killian Geraghty (Crumlin/Def/ Forces)V Paul Loonam (St Carthages)

63kg Linda Desmond (Rylane) V Eve Woods (Corinthians)

63.5kg Gareth Dowling (Docklands) V James McDonagh (St Pauls W)

66kg Leanne Murphy (Togher) V Kaci Rock (Enniskerry)

67kg Ben Ferran (Clonard A) W/O

70kg Lisa O’Rourke (Olympic C) V Evelyn Igharo (Clann Naofa)

71kg Jack Gill ( Drimnagh) V Darragh Gilroy (Fr Flanagans)

75kg Tegan Farrell (Arklow) V Aoibhe Carrabine (Geesala)

75kg Eoghan Lavin (Ballyhaunis) V Liam Brennan (Sacred Heart Tolerton)

80kg Fernadez Badejo (Maynooth) V Jack Lawlor (Templemore)

81kg Shauna Maguire (Drimnagh) V Bethany Doocey (Castlebar)

81+kg Judy Bobbett (Liberty L) W/O

86kg Jason Myers (Titans) V Kane Tuucker (Emerald A)

92kg Jack Marley (Monkstown D) V Cathal Crowley (Spartan M)

92+kg Ide Godstime (Crumlin) V Oweny McDonagh (St Annes)