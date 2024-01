National U18 Championships Semi Final Results

Boxing in the 2024 National U18 Championship continued at the National Stadium today – 15 men’s semi finals were decided. Today’s card was also live-streamed, with partners StreamSport.ie and JW Player.

Photo credit Matthew Spalding

Semi-Final Results

60kg Jack McNamee (Olympic L) beat Martin Maughan, 3-0

60kg Nojus Samatakus (Portadown) beat Christopher Stapleton (Ballyboughal), 5-0

60kg Louis Griffin (Kilfenora) beat Jerry Connors (Monkstown D), 3-2

60kg Jack Johnston (Marble City) beat Danny O’Neill (St John Bosco U), 4-1

48kg Scott Thompson (Spartans U) V Aaron Keogh (Drimnagh), 3-2

48kg Antonio Bozkaya (East Meath) beat Alfie Jordan (Olympic L), 5-0

51kg Jamie Collins (Drimnagh) beat Nico Donohue (St Michaels Athy), 5-0

51kg Daniel Philips (Ratoath) beat Peter Mari (Nutgrove), 5-0

54kg John Connors (Common Quay) beat William Mongan (Drimnagh), 3-2

54kg Kai Griffin (Avona) beat Saul Browne (Cairn Lodge), RSC2

57kg John Harty (Portlaoise) beat Ryley Doherty (Raphoe), RSC2

57kg Martin McDonagh (Avona) beat Jamie Graham (Clonard A), 5-0

86kg John Phoenix (Four Kings) beat Denis Muntean (Bracken), 3-2

92kg Brandon McKelvie (Clonard A) beat Thomas Byrne (Edenmore), 4-1

92+kg Adam Olaniyan (Jobstown) WO