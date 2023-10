National Senior Championship ENTRY LIST

Over 150 boxers from across the country have registered to compete in this year’s National Senior Championships. The competition formerly known as the Intermediates gloves off this weekend and will conclude on the weekend of October 20.

Below is the full entry list.

Women

45kg-48kg Jessica Connolly 2000 Connacht Ballyhaunis Boxing Club 50kg Amber Byrne 2003 Leinster Arklow Boxing Club 50kg Catherine O’Grady 1991 Ulster Carrickmacross Boxing Club 52kg Connie Gibbons 2004 Ulster St. Bronagh’s ABC 54kg Shakira Donoghue 2004 Leinster Setanta Boxing Academy 54kg Sophie Atallah 1998 Munster Our Lady of Lourdes St. Saviours Boxing Club 54kg Robyn Kelly 2004 Leinster Ballynacargy Boxing Club 57kg Lauryn Walsh 2000 Munster Spartan Boxing Club Cork 57kg lauren boyhan 1991 Leinster St. Brigid’s Boxing Club Edenderry 60kg Josefien Betist 2003 Leinster St. Brigid’s Boxing Club Edenderry 60kg Ciara Craig 2000 Ulster Glengormley ABC 63kg Dearbhla Rooney 2001 Connacht Sean McDermott Boxing Club 63kg Aishling Keogh 2000 Ulster Mel Leonard 66kg Winnie McDonagh 2004 Leinster Neilstown Boxing Club 66kg Linda Desmond 2002 Munster Rylane Boxing Club 66kg Molly Rowley 2002 Connacht Swinford Boxing Club 70kg Laura Moran 2004 Connacht St. Anne’s Boxing Club 70kg Mollie Sheppard 2004 Ulster Rathfriland Cross Community ABC 70kg Jenny O’Neill 1996 Leinster UNIT 3 Boxing Club Naas 75kg Mary Enright 2002 Leinster Setanta Boxing Academy 81+KG Lucy Purdy 2001 Leinster Smithfield Boxing Club

Men