National Senior Cadet Semi Final Results

The quarter and semi finals in the 2023 National Senior Cadet Championships have now been completed. Two days of finals will be boxed on July 21st and 22nd.

Below results from July 15

60kg David McDonagh (Spartacus) 5/0 Michael Sweeney (Olympic C)

42kg Jake Kelleher (Ratoath) 4/1 Kurt Kinsella (Monkstown)

44kg Michael O’Reilly (St Pauls W) 5/0 Caoimhin Connolly (Twin Towns)

44kg Olan Twohig (Muskerry) 2/3 Oliver Plachta (St Francis)

44kg Miah Byrne (Setanta) 0/5 Abbey Molloy (Sacred Heart D)

46kg Anita O’Leary Doyle (Sacre Coeur) 1/4 Ella Thompson (Dunboyne)

46kg Ryan Grimley (Armagh) 5/0 Kain Lewsley (St John Bosco A)

46kg Lochlainn Beagan (Sean Dorans) 2/3 James McCann (St Monicas)

48kg Aaron Keogh (Drimnagh) 5/0 Harvey Cochrane (Castle)

50kg Daniel Joyce (Elite Mullingar) 5/0 Nathan Dunne (Palmerstown)

50kg Jamsie Casey (Sliabh Luachra) 5/0 Eddie Corcoran (Olympic L)

52kg Christian Doyle (Olympic L) W/O

52kg Thomas Curran (Treaty) 2/3 Caoilte Jones (Sacred Heart U)

54kg Skye Ward (Neilstown) 0/5 Tegan Farrelly (Dunboyne)

54kg Arlene O’Herron (Rochfordbridge) 0/5 Brooke Kinsella (Monkstown D)

54kg Chelsea Jordan (Muskerry) 5/0 Kelsey Langan (Ballina)

54kg Aidan Lucaci (Greenhills) 0/5 Johnny McDonagh (Charleville)

54kg Timmy Calvert (St Francis) 4/1 Liam Ward (Sacred Heart U)

54kg Aziz Abdulnasser (Ballymun) 1/4 Calvin Doyle (Olympic L)

54kg Damien O’Driscoll (Golden Gloves) 0/5 Matthew McDonagh (Dukes)

57kg Aoife O’Neill (St Colmans) 0/5 Sienna Fitzpatrick (Jobstown)

57kg Winnie Ward (Palmerstown) W/O

57kg Chloe Kearney (Phoenix ABC) BLUE WIN RSC3 Irene O’Neill (Charleville)

57kg Jake Lawlor (Ratoath) W/O

57kg Finn Kirwan (Sacred Heart L) BLUE WIN RSC2 Louis Griffin (Kilfenora)

57kg Patrick Martin (Enniskerry) 0/5 Patrick Kelly (Kilmyshall)

57kg Daniel Hunter (St John Bosco) 3/2 Sean Maughan (Ballina)

60kg Jason Whelan (Dublin Docklands) 1/4 Dylan Kelly (Swords)

63kg Alex Whittiker (Dublin Docklands) 0/5 Katelyn Butler (St Colmans)

63kg John Donoghue (Olympic L) 5/0 Marty Maughan (Whitechurch)

63kg Edward Ward (Olympic C) W/O

66kg David Nevin (Elite Mullingar) 3/2 Danny Mahon (Fr Flanagans)

66kg Conor Foley (Enniscorthy) 1/4 Pat Corcoran (Titans)

66kg Tory Moran (St Pauls W) 1/4 Conan Kearney (St Bridgets U)

70kg Mary McDonagh (Sliabh Luachra) W/O

70kg Chloe Poleon (Dunboyne) W/O

70kg MJ Burke (Sliabh Luachra) 5/0 John Corcoran (Westside)

70kg Lennon Arkins (Dublin Docklands) 0/5 Alex Noonan Carmody (Riverstown)

75kg Chulain McDonnell (Whitechurch) RED WIN RSC2 Luke Broughton (Ashbourne)

75kg Shay O’Dowd (Swords) 5/0 Ricky Kiely (Midleton)

80kg Emmett Nevin (Olympic L) 1/4 Johnny Sweeney (Olympic C)

80kg Christopher Stokes (Crumlin) 1/4 Jude Fitzpatrick (Dungarvan)