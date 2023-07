National Junior Cadet Semi-Final and Day One Final Results

Eight remaining semi finals, and 13 2023 National Senior Cadet Championship finals were boxed in the National Stadium, Dublin this evening.

22 remaining finals will be boxed tomorrow

Semi Finals

SFG54kg Tegan Farrelly (Dunboyne) 5/0 Brooke Kinsella (Monkstown D) SF54kg Johnny McDonagh (Charleville) 4/1 Timmy Calvert (St Francis) SF54kg Calvin Doyle (Olympic L) 5/0 Matthew McDonagh (Dukes) SFG57kg Winnie Ward (Palmerstown) 0/5 Irene O’Neill (Charleville) SF57kg Jake Lawlor (Ratoath) 1/4 Louis Griffin (Kilfenora) SF57kg Patrick Kelly (Kilmyshall) 5/0 Daniel Hunter (St John Bosco) SF 66kg David Nevin (Elite Mullingar) 3/2 Michael McDonagh (Olympic C) SF 66kg Pat Corcoran (Titans) 4/1 Conan Kearney (St Bridgets U)

Finals -Day One