National Junior Cadet Championship Quarter-Final Results

24 Junior Cadet Championship quarter-finals were boxed in the National Stadium this evening:

42kg Eamon Kaye (St Michaels Athy) 0/5 Daniel Nevin (Kilcullen) 42kg James McDonagh (Cherry Orchard) 0/5 Paddy Casey (Southside) 42kg Daire McGuinness (St Monicas) W/O 42kg Comghnaill Guerrine (Sacred Heart D) 4/1 Darren Joyce (Elite Mullingar) 48kg Paige Knickles (Banbridge) W/O 48kg Molly Lafferty (Twin Towns) 0/5 Lucy Prentice (Phoenix) 48kg Layla Kelly (Baldoyle) 4/1 Aoife Lennon (Dealgan) 50kg Anthony Lawrence (Ballybough) 0/5 Phoenix Kenny (Baldoyle) 50kg Cian Carmody (Treaty) 0/5 Jason Donoghue (Olympic Mullingar) 50kg Francis Regan (Immaculata ) 5/0 Danny McManus (St Patricks U) 50kg Blake Wolohan (Ballymun) 3/2 Conor Kelleher (Donore) 51kg Heidi Redmond (Crumlin) 5/0 Layla Roche (Donore) 51kg Claire Crowley (St Marthas) 0/5 Ruth Dossen (Olympic C) 52kg Daithi Kelly (Drimnagh) 5/0 Carson McCarthy (Rush) 52kg Martin O’Donnell (Charleville) 0/5 Leland Collins (Holy Trinity) 52kg Zeus Gaughan (Baldolye) W/O 52kg Kai Dynes (Immaculata A) RED WIN RSC1 Patrick Nevin (Elite Mullingar) 54kg Kayleigh Ledwidge (St Pappins) 3/2 Evie Crichton (Olympic Mullingar) 54kg Darren O’Toole (Enniskerry) W/O 54kg Jude McLaughlin (Antrim) W/O 54kg Conor Taylor (Loughglynn) BLUE WIN RSC1 Martin Collins (Baldoyle) 63kg Cian Ryan (St Brigids Kildare) 5/0 Khalen Renai (Cashen Vale) 63kg Darragh Ryan (Drimnagh) 5/0 Rhys Taylor (Dunboyne) 66kg Peter McGee (St Conleths) W/O

