National Junior Cadet Championship Final Results

The 2022 National Junior Cadets Championship was completed at the National Stadium today, after 6 days of boxing involving almost 230 boxers.

31kg Jude O’Reilly (Immaculata A) 5-0 Calvin Stokes (Olympic L) 33kg Lee Largey Snodden (Immaculata A)5-0Conal Dunlop (St Pauls A) 35kg Kristian Jubani (Crumlin) 5-0 Mikey McDonagh (Avona) 38kg Tori Dillon (Dunboyne) 0-5 Carley O’Herron (Rochfordbridge) 38.5kg Tommy Fitzpatrick (Marble City) 2-3Kurt Kinsella (Monkstown D) 40kg Elma Barry (Setanta L) 5-0 Sophie Healy (Golden Gloves M) 40kg Kalib Walsh (Wexford CBS) 3-2 Caoimhin Connolly (Twin Towns) 42kg Lochlainn Began (Sean Dorans) 3-2 Liam Waters (Riverstown) 44kg Jason Donoghue (Olympic L) 0-5 Daniel Joyce (Elite Mullingar) 46kg Alanna O’Brien (Setanta L) 5-0 Lauren Long (Tipperary Town) 46kg Jamesie Casey (Sliabh Luachra) 4-1 Eddie Corcoran (Olympic L) 48kg Paige Nickles (Banbridge) 0-5 Mary Furlong (Na Fianna) 48kg David Tennyson (Letterkenny) 0-5 Christian Doyle (Olympic L) 50kg Brandon Geoghegan (Sacred Heart D) 4-1 Ritchie Gentle (Phoenix A) 52kg Cian Stapleton (Marble City) 5-0 James Rooney (Gleann) 54kg Danny Mahon (Fr Flanagans) 3-2 Joseph Ritchie (All Saints) 57kg John Donoghue (Olympic L) 5-0 Darragh Ryan (Drimnagh) 60kg Conan Kearney (St Bridgets U) 1-4 Edward Harty (Portlaoise) 66kg Josh Dowling (Marble City) 1-4 Rocco Dempsey (Avona) 70kg John Mongan (Rathkeale) RSC2 – RED WIN Tom Ward (Ballyhaunis) 75kg Callum F Barrett (Olympic C) 3-2 Jude Fitzgerald (Dungarvan) 80kg Ricky Kiely (Midleton) RSC 2 RED WIN Michael Mongan (Westside) 83kg Nicole Burnett (Nutgrove) W/O 88kg Kelsey Nolan (Westside) W/O 90kg Chulainn McDonnell (Whitechurch) 0-5 Jordie Cooke (Gleann) 106kg Anthony McDonagh (Navan) W/O

Finals boxed on Friday, June 18th:

75kg Katie Rasdale (Erne) 1-4 Carly Norris (Glin)

60kg Niamh Smith (Crumlin) 0-5 Cassie Henderson (Gilford)

64kg Alannah Kenny (Clonmel)5-0 Leah Sheehan (Sliabh Luachra)

70kg Chloe Poleon (Dunboyne) 5-0 Leah Moore (Ballybough)

Finals boxes on Saturday, June 18th:

29kg Daithi McNamee (Two Castles) 5-0 David Quigley (Cove)

33kg Cara Weatherall (St Pauls A) 0-5 Louise Joyce (Olympic L)

42kg Abbey Molloy (Sacred Heart D) RSC 2, Red win Kirstie McDaid (Phoenix D)

44kg Lauren Crinnion (Fr Horgans) 5-0 Keelyn O’Flynn (St Colmans)

51kg Molly Doyle (Templemore) 1-4 Donna Marie McCarthy (Mayfield)

54kg Robyn Carlyle (Crumlin) 5-0 Ellie Fenlon (Paulstown)

57kg Megan Dagg (Enniscorthy) 1-4 Faith Killeen (Jobstown)

63kg Fynn Niblock (Banbridge) RSC 3 – Blue win Broderick Adbuire (Jobstown)

103kg John McGinley (Gateway) 5-0 Owen Piegza (St Teresa’s)