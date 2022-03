National Junior 2 Final Results

National Boy and Girl Junior 2 Finals

March 27th

A new batch of Boy and Girl Junior 2 champions were crowned at the National Stadium today.

Thirty two titles were distributed at the South Circular Road venue.

42kg Logan Rice (Holy Trinity) W/O

44kg Karl Reilly (Immaculata A) W/O

46kg Megan Delaney (Setanta L) W/O

46kg Louis Rooney (Star A) W/O

48kg Georgia McGovern (Setanta L) beat Carleigh Irvine (Oakleaf) 4-1

48kg Patsy Joyce (Olympic Mullingar) beat Brandon Joyce (Cabra) 5-0

50kg Caoimhe Kinsella (St Anthonys/Pats) beat Katie O’Keeffe (Kanturk) 4-1

50kg Ashton Ruth (Avona) beat James Faulkner (St Munchins) 4-1

52kg Esther Lambe (Setanta L) W/O

52kg Callum Ruth (Avona) beat Jack Harkin (Oakleaf) 3-2

54kg Lucy O’Neill (Ballybough) W/O

54kg Anton Genocky (Docklands) beat Nathan O’Hara (Paulstown) RSC2

57kg Natalia Fasciszewska (Castlebar) beat Siobhan McStocker (Loup) AB2

57kg Roy Colgan (Avona) beat Michael McInerney (Cloghan)5-0

60kg Jennifer Sheehy (Spartan M) W/O

60kg Lee McEvoy (Avona) beat Eugene White (Dealgan)5-0

63kg Rebecca Collins (Baldoyle) beat Caprice Coiley (Clonard) 5-0

63kg Owen Cleary (Olympic C) beat Alex Hertag (Bay City) 4-1

66kg Gabrielle Mongan (Whitechurch) beat Katelyn Kelly (Brian Dillons) RSC2

66kg Nicky Hatton (Donore) beat Bernie Lawrence (Holy Family L) 5-0

70kg Emma Harding (Nutgrove) beat Birkena Kotarja (Bantry) RSC2

70kg Bobbi Flood (Cabra)Michael A McCarthy (Urlingford) 5-0

75kg Emma Keating (Paulstown) W/O

75kk Auzeus Demantas (Ballaghaderreen) beat Ignius Pyragas (St Francis) 4-1

80kg Niamh Harkin (Springtown) W/O

80kg Callum McGillin (Two Castles) beat Daniel Ramsey (Emerald A) 4-1

84kg Cliona Darcy (Tobar Pheadair) beat Amy Mellor (Cavan) 5-0

85kg Anthony Taggart (Ormeau Road) beat Troy Donnelly (Cherry Orchard)5-0

91kg Aoife Scully (Monkstown D) W/O

91kg Sean Dinnegan (Elite Mullingar)beat Michael Nevin (St Johns M) 5-0

97kg Brianna Ryan (St Brigids) W/O

100kg John Mongans (OLOL) W/O

138kg Cian Comerford) W/O