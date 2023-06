National Junio Cadet Championship Semi-Final Results

34 National Junior Cadet Championship semi-finals were boxed in the National Stadium on Sunday.



Below are the results:

31kg Liam Weatherall (Star of the Sea) 1/4 Dinny O’Neill (St Francis) 31kg Brooklyn Quilligan (Cashen Vale) 4/1 Zach Kenny (Golden Gloves) 33kg Oscar McFadden (Holy Trinity) 5/0 Colin O’Brien (Ballymun) 33kg Lee Clarke (Ardee) 0/5 Pat Stokes (Olympic Mullingar) 35kg Taylor Parke (Raphoe) 5/0 Harry Reddington (Cherry Orchard) 35kg Donnacha Beagan (Sean Dorans) 4/1 Emmet Sheilds (Glasnevin) 37kg Michael McDonagh (Avona) 2/3 Lee Largey Snodden (Immaculata) 37kg Sean Kelly (Kilmyshall) 3/2 Martin Nevin (Drimnagh) 40kg Patrick J McDonagh (Ballyhaunis) 0/5 Ola Agbabiaka (Dealgan) 40kg Rylee Finn (St Nicholas) 5/0 Willie Stokes (Ballina) 42kg Daniel Nevin (Kilcullen) 0/5 Paddy Casey (Southside) 42kg Daire McGuinness (St Monicas) 1/4 Comghnaill Guerrine (Sacred Heart D) 44kg Tadgh Brennan (Baldoyle) 5/0 Sean O’Halloran (Monivea) 44kg Anthony Stokes (Elite Mullingar) 0/5 Kalib Walsh (Wexford CBS) 46kg Nathan Clarke (Monkstown D) W/O 46kg John Allen (Arklow) 0/5 Padraig Walsh (Immaculata) 48kg David Nevin (Monkstown D) 0/5 Conor McSorley (Two Castles) 48kg Lorcan Holohan (Portlaoise) 0/5 Callum McAlinden (Banbridge) 50kg Phoenix Kenny (Baldoyle) 0/5 Jason Donoghue (Olympic Mullingar) 50kg Francis Regan (Immaculata ) 5/0 Blake Wolohan (Ballymun) 52kg Daithi Kelly (Drimnagh) 2/3 Leland Collins (Holy Trinity) 52kg Zeus Gaughan (Baldolye) 1/4 Kai Dynes (Immaculata A) 54kg Darren O’Toole (Enniskerry) W/O 54kg Jude McLaughlin (Antrim) 0/5 Martin Collins (Baldoyle) 57kg Christopher Doyle (Templemore) RED WIN RSC1 Ruben Fitzgerald (Corinthians) 57kg James Rooney (Gleann) RED WIN RSC1 Martin McDonagh (Santry) 60kg Kevin Lukac (Ballyhaunis) 0/5 Ned McDonagh (Castlerea) 63kg Kevin Pukuta (Portlaoise) 4/1 Daniel McNicholas (Swinford) 63kg Cian Ryan (St Brigids Kildare) 0/5 Darragh Ryan (Drimnagh) 66kg Shaun Doohan (Dunfanaghy) 1/4 John Murray (St Francis) 66kg Ronan Sands (Oliver Plunkett) 0/5 Peter McGee (St Conleths) 70kg William Heaphy (Golden Gloves M) RED RCS3 Matthew Cruz Maguire (Holy Family) 70kg Reuben Kehoe (Wexford CBS) BLUE RSC1 Senan Kennedy (Cabra) 75kg John Ward (Monivea) 5/0 Ryan Fish (Cherry Orchard)

The finals will take place next weekend, and the programme will be issued shortly.