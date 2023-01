National Elite Semi-Final Results

The 2023 National Elite Championships men’s semi finals were boxed in the National Stadium on Friday evening.

The results are as follows:

57kg Paul Loonam (St Carthages) beat Adam Hession (Monivea), 4-1

57kg Sean Purcell (Saviours Crystal) beat Jordan Smith (Holy Family L), RSCI, R2

60kg Davey Joyce (Holy Family L) beat Bayo Alabi (Westside), 4-1

60kg Jason Nevin (Olympic L) beat Rhys Owens (Erne), 3-2

63.5kg Brandon McCarthy (St Michaels L) beat Aaron O’Donohue (G. Gloves/DF), 4-0

63.5kg Dean Clancy (Sean McDermott beat John Paul Hale (Star A), 4-1

67kg Eugene McKeever (Holy Family L) beat Wayne Kelly (Ballynacargy), 4-1

67kg Ryan McCarthy (Fr Horgans) beat Cian Reddy (Portlaoise), 4-1

71kg Jon McConnell (Holy Trinity) beat Matthew McCole (Illies GG), 3-2

71kg Dean Walsh (St Ibars/Josephs) beat Aidan Walsh (Emerald A), 3-2

75kg Joshua Olaniyan (Jobstown) beat Eoghin Lavin (Ballyhaunis), 4-1

75kg Christopher O’Reilly (Holy Family L) beat Gavin Rafferty (Dublin Docklands), 3-2

80kg Jason Clancy (Sean McDermott) W/O

80kg Keelyn Cassidy (Saviours Crystal ) beat Brian Kennedy (St Mary’s/DF), 5-0

86kg Kane Tucker (Emerald A) beat Kyle Roche (St Michaels NR), 4-1

92kg Jack Marley (Monkstown D) V Wayne Rafferty (Dublin Docklands), 5-0

92kg Patrick Ward (Olympic C) WO

92+kg William J McCartan (Gilford) beat Daniel Fakoyede (Westside), 3-2

92+kg Gytis Lisinskas (Celtic Eagles) beat Keith McEneaney (Dealgan), 4-1