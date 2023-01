National Elite Championships Final Pairings – Running Order

Finals

5pm

81kg: Dearbhla Tinnelly (Clann Naofa) V Bethany Doocey (Castlebar)

48kg: Paudraig Downey (St John Bosco A) V Rickey Nesbitt (Holy Family L)

52kg: Chloe Gabriel (Mulhuddart) V Nicole Clyde (Antrim)

92+: William J McCartan (Gilford) V Gytis Lisinskas (Celtic)

6pm

63kg: Winnie Christina McDonagh (Neilstown) V Shauna Browne O’Keefe (Clonmel)

75kg: Joshua Olaniyan (Jobstown) V Christopher O’Reilly (Holy Family L)

81+kg: Judy Bobbett (Liberty) V Shauna Kearney (Bunclody)

57kg: Paul Loonam (St Carthages) V Sean Purcell (Saviours Crystal)

7pm

54kg: Niamh Fay (Ballybougall) V Jennifer Lehane (DCU)

60kg: Davey Joyce (Holy Family L) V Jason Nevin (Olympic L)

48kg: Nicole Buckley (St Carthages) V Ciara Walsh (Smithfield)

54kg: Jorge Rogla Castanno (Corinthians) V Dylan Eagleson (St Pauls A)

8pm

60kg: Kellie Harrington (St Mary’s D) V Zara Breslin (Tramore)

50kg: Caitlin Fryers (Immaculata A) V Daina Moorehouse (Enniskerry)

67kg: Eugene McKeever (Holy Family L) V Ryan McCarthy (Fr Horgans)

75kg: Aoife O’Rourke (Olympic C) V Aoibhe Carabine (Geesala)

71kg: Jon McConnell (Holy Trinity) V Dean Walsh (St Ibars/Josephs)



Break: Hall of Fame, Lifetime Services to Boxing and Coaching Services to boxing will be bestowed upon:

(HoF) Art O’Brien, (LSB) Paddy Keogh, Martin Fennessy and Joe Hennigan and (CSB) Billy McClean.

9pm

63.5kg: Brandon McCarthy (St Michaels L) V Dean Clancy (Sean McDermott)

57kg: Michaela Walsh (Emerald A) V Kelsey Leonard (Unit 3)

51kg: Clepson dos Santos (Holy Trinity) V Sean Mari (Monkstown D/Defence F)

10pm

66kg: Amy Broadhurst (St Bronaghs) V Grainne Walsh (Spartacus)

80kg: Jason Clancy (Sean McDermott) V Keelyn Cassidy (Saviours Crystal

70kg: Tiffany O’Reilly (Portlaoise/Defence F) V Christina Desmond (Dungarvan/Garda)

92kg: Jack Marley (Monkstown D) V Patrick Ward (Olympic C)

86kg: Dmytro Oliynyk (Smithfield) V Kane Tucker (Emerald A)