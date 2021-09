National Elite Championships FINAL Entry List

The deadline for entries has passed and the final list is in.

Over 110 boxers have signed up to fight in the 2021 installment of the National Elite Championships with 24 titles up for grabs across the weight classes.

The field is a talented one with an Olympic gold medal winner, Olympians, international medalists, reigning champions, well-known returning names and emerging underage talent.

It makes for an exciting tournament that gloves off on September 17 and is scheduled to finish up on October 3.

Females 48KG Ciara Walsh Smithfield DUB Shannon Sweeney St. Annes CON Carol Coughlin Monkstown DUB Chloe Fleck Canal ANT Courtney Daly Crumlin DUB 50KG Caitlin Fryers Immaculata ANT Nicole Clyde Antrim ANT Nicole Hayes Togher MUN Megan Flynn Cherry Orchard DUB 52KG Niamh Early Ryston LEI Sionnan McKenna Holy Family ULS Carly McNaul Ormeau Road ANT Daina Moorehouse Enniskerry LEI 54KG Clodagh McComisky Gilford ULS Sara Haghighat-joo Edenderry LEI Niamh Fay Phoenix Ballyboughal DUB Emma Flannery Baldoyle DUB Kirsten Cresham Castlebar CON 57KG Zara Breslin Tramore MUN Michaela Walsh Monkstown ANT Kellie McLoughlin Drimnagh DUB Jennifer Lehane DCU DUB 60KG Amy Broadhurst St. Bronaghs ULS Kellie Harrington St.Marys DUB 63KG Eve Woods Corinthians DUB Gillian Duffy St.Marys DUB 66KG Grainne Walsh Spartacus LEI Kiesha Attwell Tobair Pheadair CON Renee Roache DCU DUB Kaci Rock Enniskerry LEI 70KG Lisa O’Rourke Castlerea CON Christina Desmond Dungarvan MUN Evelyn Igharo Clann Naofa LEI 75KG Aoife O’Rourke Castlerea CON 81KG Nell Fox Rathkeale MUN Bethany Doocey Castlebar CON Males 48KG Caoimhin Logue Springtown B.C ULS Rickey Nesbitt Holy Family Drog LEI 51KG Michael Stokes Athy LEI Paudrig Downey St.John Bosco Belfst ANT Paddy McShane Letterkenny ULS Sean Mari Monkstown DUB 54KG Brendan Irvine St.Pauls ANT Jake Rapple Monkstown DUB Nathan Horrigan Crumlin DUB 57KG Adam Hession Monivea CON Sean Purcell Saviours Crystal MUN Connor Leneghan St.Pauls ANT Connor Kerr Monkstown ANT Jude Gallagher Two Castles ULS Patryk Adamus Drimnagh DUB Bailey Marshall Emerald ULS Jake McMahon Liberty LEI Kurt Walker Canal ANT Jordan Smith Holy Family Drog LEI 60KG Dominic Bradley Emerald ULS Tomas McCann St.Pauls ANT Paul Loonam Sparticus LEI Teo Alin Cookstown ULS Michael Stephens Drimnagh DUB John Paul Hale Star ANT Paul Alexandru Crumlin DUB 63.5KG Brandon McCarthy Athy LEI Jack McGivern St.Georges ANT Daryl Clarke Monkstown ANT Robbie Gould Monkstown ANT Jamie Long Muskerry MUN Jordan Moore Docklands DUB Stephen Lockhart Baldoyle DUB Jon McConnell Holy Trinity ANT Nathan Richmond Scorpion Box Acdmy ANT 67KG Michael Avetisian Mulhuddart DUB Barry O’Connor Northside MUN Wayne Kelly Ballynacargy LEI Matthew Tyndall Docklands DUB Evan Fitzgerald Esker DUB Eoghan Quinn St. Johns ULS Damien Creavin Olympic CON Eugene McKeever Holy Family Drog LEI Craig Kavanagh Crumlin DUB 71KG Kieran Molloy Oughterard CON Luke Maguire Esker DUB Aidan Walsh Monkstown ANT Jack Brady Crumlin DUB Emeka Onwuka All Saints ANT Kenneth Doyle Monkstown DUB 75KG Gabriel Dossen Olympic CON Daniel O’Sullivan Lucan LEI Sean Donaghy St.Canices ULS 80KG Tommy Hyde Athy LEI Kelyn Cassidy Saviours Crystal MUN Kevin Kehoe Marble City LEI David Bicevas St. Saviours DUB Emmet Brennan Docklands DUB Stuart Edwards Crumlin DUB John Joe Nevin Crumlin DUB 86KG Kane Tucker Emerald ANT Faolan Rahill DCU DUB James Redmond Ballybrack DUB Darren O’Neill Paulstown LEI Eghosa Igharo Clann Naofa LEI 92KG Cathal Crowley Spartan MUN Jack Marley Monkstown DUB Marcin Skalski Athlone LEI Kiril Afanasev Smithfield DUB 92+KG Jack Devine Springtown Boxing ULS Martin Keenan Rathkeale MUN Phil Brophy Angels DUB Damien Sullivan Emerald ANT Patrick Rogers St. Johns ULS Gytis Lisinkas Celtic Eagles CON Kenny Okungbowa Athlone LEI Thomas Maughan Cavan ULS Samuel Ilesanmi St.Marys DUB