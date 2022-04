National Championships Girl2 and Boy3 semi final results

53 bouts in the Boy/ Girl 1,2 & 3 National Championships were decided at Dublin’s National Stadium today.

G2 Semi Finals

39kg Sophie Healy (Golden Gloves M)beat Leigh Skye Haighton (Evolution) 4-1

39kg Sonja Vilku (St Pappins) beat Carly O’Herron (Rochfordbridge) 4-1

43kg Keelan O’Flynn (St Colmans) beat Gabrielle Keogh (Portlaiose) RSC2

45kg Aoibhean Kelly (St Annes) W/O

47kg Sophie Lawlor (Wexford CBS) beat Sloan Preston (St Pappins) 4-1

49kg Addison Tormey (Rosslare) beat Abby Murray (Muskerry) 3-2

49kg Paige Nickles (Banbridge) beat Jolena Mongan (Whitechurch) RSC2

53kg Ruby Sweeney (St Annes) W/O

55kg Frances Bergin (Castlerea) beat Evie McCormack (Ards) 5-0

55kg Isabella Hawkins (St Nicholas) beat Georgia Bolger (Monkstown D RSC2

57kg Eire Whelan (Sacre Coeur) beat Kate Moyles (Ardnaree) RSC2

57kg Madina Bagirova (Smithfield) beat Alesha Mullins Boyle (Dungloe) 5-0

59kg Michelle McDonagh (Sliabh Luachra) beat Cassie Henderson (Gilford) 4-1

59kg Faith Kileen (Jobstown) beat Hayleigh Moran (Swinford) AB1

68kg Ailish Blake (Muskerry) beat Dina Elabhawn (St Brigids L) 4-1

75kg Oliva Camero (Castlera) W/O

75kg Carly Norris (Glin) beat Ava O’Brien (Sacre Coeur) RSC1

B3 Semi Finals

29kg Daithi McNamee (Two Castles) V W/O

33kg Harley Salinger (Sacred Heart D) beat Michael Stokes (Oakleaf) 5-0

33kg James Delaney (Tipperary Town) beat Jason Ward (Eagle) 4-1

35kg Patrick O’Donnell (Cabra) beat Oscar Conway (Ratoath) 4-1

35kg Mason Moran (Dungarvan)beat Noah Bacon (Saints) 5-0

37kg Finn Gilmore (Banbridge) beat Kieran McDonagh (Galway) 5-0

37kg Michael O’Reilly (St Pauls Waterford)beat Finn Gilmore (Banbridge) AB2

38.5kg Kurt Kinsella (Monkstown D) beat Tarik Bozkaya (East Meath) 4-1

38.5kg Callum Crilly (St Bronaghs) beat Kyle Duncan (Gorey) 5-0

40kg Ryan Grimley (Armagh) beatTadhg Denton (Tramore) 5-0

40kg Bradley McDonagh (Olympic C) beat Carlin (Holy Trinity) 4-1

41.5kg Lochlainn Beagan (Sean Dorans) beat Harvey Cochrane (Castle) 3-2

41.5kg Oisin Kiernan (Olympic L) beat Jay Fee (Two Castles) 5-0

43kg Patrick McCarthy (Mayfield) beat Danny Donoghue (St Michaels Athy) 5-0

43kg Christian Sweeney (Ballina) beat Jack Cannon (Monkstown D) 4-1

44.5kg Christian Doyle (Olympic L) beat Tom Joyce (Two Castles) 5-0

44.5kg Jamsie Casey (Sliabh Luachra) beat Jimmy Maughan (Docklands) 5-0

46kg Eddie Corcoran (Olympic L) beat Karl Killyleah (St Pauls A) 4-1

46kg Owen McTighe (Knockmore Foxford) beat Timmy O’Reilly (Rathkeale) 4-1

48kg Brandon Geoghegan (Sacred Heart D) beat Cahir Conway (Two Castles) 5-0

48kg Anthony Cash (Portlaoise) beat Willie O’Donoghue (Templemore) 4-1

50kg Reuben Monaghan (Gleann) beat Issif Mihai (Crumlin) 3-2

50kg Conor Whitehouse (Cookstown) Arthur O’Donnell (Charleville) 3-2

52kg Cian Stapleton (Marble City) beat Cathal Myers (Sligo City) 3-2

52kg Liam Ward (Sacred Heart U) beat Jim Mongans (St Munchins) 5-0

54kg Dylan Rockett (Tramore) beat Kaylem Paisley (Ballybrack) 3-2

54kg William McDonagh (Olympic C) beat Arthur Doherty (Phoenix A) 4-1

56kg Jason Whelan (Docklands) beat Pa Quilligan (Saviours Crystal) 4-1

56kg John Donoghue (Olympic L) W/O

59kg Edward Harty (Portlaoise) Brody Lewins (Monkstown D) 5-0

59kg Conan Kearney (St Bridgets U) beat Levi Mongan (Olympic C) 5-0

62kg Eoin Kennedy (Gorey) Peter Maughan (Armagh) 3-2

62kg Fynnlay Niblock (Banbridge) beat Broderic Abudiore (Jobstown) 3-2

65kg Jim Mongan (St Munchins) beat Evan Moore (St Conleths) 4-1

65kg Rocco Dempsey (Avona) beat Cathal Mannion (Connemara) RSC3

68kg Josh Dowling (Marble City) beat Ruairi Fitzsimmons (Immaculata) 5-0

68kg Joe Joyce (Spartacus) beat John Delaney (St Munchins) 5-0

72kg John Mongans (Rathkeale) beat Johnny Doherty (Baldoyle) 3-2

72kg Gareth McCann (Oliver Plunkett) W/O

74kg Thomas Myers (Sligo City) beat Jude Fitzgerald (Dungarvan) 4-1

76kg Lewis Hacket Kenny (Clonmel) W/O

76kg Cathal Farrell (St Brigids L) W/O

Boxing resumes at 11am on Friday morning, with the Girl 3 semi finals:

41kg Jessica Voyle (Gleann) V Elma Barry (Setanta L) 43kg Isabel Nolan (Santry) V Elizabeth Connors (Curadh) 45kg Shauna McCrudden (Gurteen) V Abbie Molloy (Sacred Heart D) 45kg Lauren Long (Tipperary Town) V Ellie O’Brien (Tranmore) 49kg Mary Furlong (Na Fianna) W/O 49kg Shakila Cairns (Northside) V Chloe Cox (St Davids) 51kg Sarah Conlan (Golden Star) V Ellie Fenton (Paulstown) 55kg Robyn Carlyle (Crumlin) V Chloe Murphy (Neilstown) 57kg Megan Dagg (Enniscorthy) V Claire Keating (Paulstown) 57kg Grace Elstone (Knockmore Foxford) V Alannah Harrington (De Courcey) 59kg Rhianna Langan (Knockmore Fox) W/O 59kg Anjolie Maughan (Whitechurch) V Irene O’Neill (Charleville)

Boy/Girl 1 Finals, beginning at 5pm:

25kg JP McDonagh (St Pauls W) W/O 27kg Lee Clarke (Ardee) V Dinny O’Neill (St Francis) 29kg Katelyn Fitzgerald (Swinford) V Lexi Brady (Riverstown) 29kg Aodh Carlyle (Golden Cobra) V Joseph McParland (St Monicas) 31kg William Delaney (Tipperary Town) V Pat Stokes Olympic Mullingar) 31kg Zoey Howley (Swinford) V Lucy Dunne (Glin) 33kg Kate Flynn (Smithfield) V Ellie Bell Carty (Sacre Coeur) 33kg Jimmy Sweeney (Titans) V Sean Kelly (Kilmyshall) 35kg Daisy Kierans (Dealgan) V Lynn Daly (Crumlin) 35kg Martin Donovan (St Francis) V Dean O’Halloran (St Pappins) 37kg Kayleigh Hodnett (St Josephs L) V Caroline McCarthy (Glen) 37kg Ola Agbabiaka (Dealgan) V Michael Nevin (Frenchpark) 38.5kg Brooklyn Corcoran (Titans) V Oisin Goff (Sacre Coeur) 39kg Maggie McDonagh (Elite L) V Katie Lee O’Hare (St Monicas) 40kg Bernie McDonagh (Galway) V Alex Durkan (St Catherines) 41kg Alannah Murphy (Crumlin) V Siobhan McCrudden (Gurteen) 41.5kg Callum McMillan (Antrim) V Jamie Lynam (Dunboyne) 43kg Queva Byrne (Enniscorthy) V Elle Archbold (Ballybrack) 43kg Gavin McDaid (Illies GG) V Wayne Barrett (Titans) 44.5kg Michael Mullaney (Claremorris) V Rory Walker (Lisburn) 45kg Vanessa Doyle (Templemore) V Lucy Prentice (Portadown) 46kg Kuba Radzikowski (Clonmel) V Jude McLaughlin (Antrim 47kg Heidi Redmond (Crumlin) V Bernadette Delaney (Tipperary Town) 48kg Michael Mongans (Rathkeale) V Christy Joyce (Olympic L) 49kg Whitney Mongans (Corpus Christi) V Ria Foy (Swinford) 50kg Patrick Ward (Olympic C) V Martin Mongans (Rathkeale) 52kg Ross Niblock (Banbridge) V Michael O’Neill (Dungarvan) 53kg Taylor Browne (Setanta L) V Amy McKeown (Drumsna) 54kg Eoghan McCallion (Illies GG) V Dominic Barrett (Titans) 55kg Grace Carthy (St Brigids L) W/O 56kg Blake Wolohan (Ballymun) V Darragh Brennen (Sacred Heart L) 57kg Robin O’Reilly (Monkstown D) V Saoirse Donnelly (Setanta L) 59kg Amy McDonagh (Riverside) V Olivia Farrell (St Brigids L) 59kg Kevin McIlwaine (Gleann) V Laith Almrnsori (St Francis) 62kg Stephen Delaney (Olympic C) V Mike Harty (Rathkeale) 63kg Jessie Tyndall (Docklands) W/O 65kg Cole Rooney (Banbridge) W/O 66kg Ellie May Lawlor (Brian Dillons) V Faith O’Brien (Cherry Orchard) 70kg Nessa Wilder (Phoenix D) W/O 72kg Michael Cruz Maguire (Holy Family) V Fionn Morrissey (Midleton) 76kg Michael J McDonagh (Tredagh) W/O 87kg Patrick Maughan (Swinford) W/O