National Boy and Girl Championships Finals Line Up

44 new champions will be crowned at the home of Irish boxing, with the 2023 National Boy & Girl Championships.

These boxers are contesting their first-ever national championships and will take part in a parade at 4.30 pm this afternoon. Boxing begins at 5 O’clock.

F27kg Katie Ryan (St Brigids Kildare ) W/O

27kg Oscar Modarski (Kilmyshall) V Sean Hichon (Neilstown)

F29kg Marylu Harty (Raging Bull) V Kyia Ledwidge (St Pappins)

29kg Fionn Moran (Kilmyshall) V Jason Brown (St Pauls A)

F31kg Ella Conway (Ratoath) V Ciara McNamee (St Johns U)

31kg Thomas Carroll (Setanta L) V Callum Brennan (Mulhuddart)

F33kg Lily Reel (Dealgan) W/O

33kg Charlie Corcoran (Titans) V Ronan Charles (Elite Mullingar)

F35kg Lilly Ann McNamee (St Conleths) V Maisie Flanaghan (Castleblaney)

35kg Jamie McCarthy (Mayfield) V Tommy Brown (Setanta L)

F37kg Ellie May Fetherston (Mulhurddart) V Mya Gethins (Ballinacarrow)

37kg Evan Thorpe (St Aidans) V Tom Kennedy (St Nicholas)

38.5kg William Delaney (Olympic C) V Malachy Nugent (Armagh)

F39kg Rebecca McAlinden (Banbridge) V Breanna Kelly (Marble City)

40kg Tommy Murray (Sliabh Luachra) V Partick Hourican (Sean Dorans)

F41kg Lexi King (Setanta L) V Katie Hutchinson (Tipperary Town)

41.5kg Kieran McDonagh (Olympic C) V Jerry McCann (Saints)

F43kg Macie O’Connor (Cabra) V Mary Jane Dinan (Kanturk)

43kg Curtis Corcoran (Westside) V Joe Ward (Athlone)

44.5kg John Mongans (Rathkeale) V Keelin Tormley (Westside)

F45kg Charlie Scott (St Catherines) V Zara Waldron (Riverside)

46kg Luke Gallagher (Sparticus) V Jay Long (Golden Gloves M)

F47kg Jessica Flanagan (Pegasus A) V Sophia Sheehy (Celtic Eagles)

48kg Koben Neeson (Santry) V Conor Timmons (Ballagh)

F49kg Macie Field (Darndale) V Shania Mongans (Corpus Christi M)

50kg Mark Anderson (Bay City) V Paul Gilgunn (Pegasus)

F51kg Roisin Hegarty (Illies GG) V Michaela O’Brien (Ratoath)

52kg John Lee Gavin (Edenmore) V William Maguire (Holy Family L)

F53kg Libby Byrne (Arklow) V Michaela Mongans (Corpus Christi M)

54kg Cornelius Delaney (Olympic C) V Joseph Scott (Holy Trinity)

F55kg Aliyah Doherty (Santry) V Rose Dunleavey (Swinford)

56kg Pearse McCann (Gilford) V Jamie Jacob (Kilcullen)

F57kg Ellie Bligh (Mulhuddart) V Lilly Daly (West End M)

F59kg Isabel Farrell (Arklow) W/O

59kg Shea Judge (Tullylish U) V Noah Strahan (Arklow)

62kg Sean Gavin (Edenmore) V Memedy Konde (Midleton)

F63kg Aristela Rogo (Wexford CBS) W/O

65kg Thomas O’Reilly (Portlaoise) V Patrick Mongan (Esker)

F68kg Brooke Loftus (Gateway) W/O

68kg Charlie Ward (Gateway) V Tommy Harper (Na Fianna)

F72kg Taylor Murphy (Setanta L) W/O

72kg Martin McDonagh (Rathkeale) V James Ward (Edenmore)

74kg Noel Martin (West End M) W/O

76kg Jack O’Rourke (Ballybrack) W/O