National Boy and Girl Championship Final Pairings

The National Boy/Girl 1,2 & 3 Championship Boy/Girl 3 finals programme has been released.

The finals will take place on Saturday, April 12th – boxing begins at 12pm.

FINALS

29kg Gary McDonagh (Kilcullen) V Daithi McNamee (Two Castles)

31kg Dillon Donnelly (Star) V Louis Canning (Cherry Orchard)

84kg Kodi Konde (Midleton) V Isabel Kelly (Castlerea)

33kg Harley Salinger (Sacred Heart D) V James Delaney (Tipperary Town)

35kg Patrick O’Donnell (Cabra) V Mason Moran (Dungarvan)

37kg Tori Dillon (Dunboyne) W/O

37kg Finn Gilmore (Banbridge) V Cameron Kearns (Glasnevin)

38.5kg Kurt Kinsella (Monkstown D) V Callum Crilly (St Bronaghs)

39kg Teresa McCarthy (Brian Dillons) W/O

40kg Ryan Grimley (Armagh) V Bradley McDonagh (Olympic C)

41kg Lauren Crinnion (Fr Horgans) V Elma Barry (Setanta L)

41.5kg Lochlainn Beagan (Sean Dorans) V Oisin Kiernan (Olympic L)

43kg Sophia McDonnell (Knockmore Fox) V Isabel Nolan (Santry)

43kg Patrick McCarthy (Mayfield) V Christian Sweeney (Ballina)

44.5kg Christian Doyle (Olympic L) V Jamsie Casey (Sliabh Luachra)

45kg Abbie Molloy (Sacred Heart D) V Ellie O’Brien (Tramore)

46kg Eddie Corcoran (Olympic L) V Owen McTighe (Knockmore Foxford)

47kg Alanna O’Brien (Setanta L) W/O

48kg Brandon Geoghegan (Sacred Heart D) V Anthony Cash (Portlaoise)

49kg Mary Furlong (Na Fianna) V Chloe Cox (St Davids)

50kg Reuben Monaghan (Gleann) V Conor Whitehouse (Cookstown)

51kg Molly Doyle (Templemore) V Ellie Fenton (Paulstown)

52kg Cian Stapleton (Marble City)V Liam Ward (Sacred Heart U)

53kg Jade Ward (Golden Star) V Dearbhla O’Rourke (Star)

54kg Dylan Rockett (Tramore) V William McDonagh (Olympic C)

56kg Jason Whelan (Docklands) V John Donoghue (Olympic L)

57kg Megan Dagg (Enniscorthy) V Alannah Harrington (De Courcey)

59kg Rhianna Langan (Knockmore Fox) V Irene O’Neill (Charleville)

59kg Edward Harty (Portlaoise) V Conan Kearney (St Bridgets U)

61kg Eilidn Muir (Castlerea) V Haile Toale (Ballybough)

62kg Eoin Kennedy (Gorey) V Fynnlay Niblock (Banbridge)

63kg Kayleigh Byrne (Gorey) V Alannah Kenny (Clonmel)

65kg Jim Mongan (St Munchins) V Rocco Dempsey (Avona)

66kg Leah Sheehan (Sliabh Luachra) V Leah Moore (Ballybough)

68kg Lucy Coughlan (Midleton) W/O

68kg Josh Dowling (Marble City) V Joe Joyce (Spartacus)

70kg Ursula Shaughnessy (Ballinrobe) V Chloe Poleon (Dunboyle)

72kg John Mongans (Rathkeale) V Gareth McCann (Oliver Plunkett)

74kg Oliver McGrath (Marble City) V Thomas Myers (Sligo City)

75kg Maggie O’Donnell (Charleville) W/O

76kg Orla Ryan (Tipperary Town W/O

76kg Lewis Hacket Kenny (Clonmel) V Cathal Farrell (St Brigids L)

78kg Geordie Cooke (Gleann) V Richard Kiely (Midleton)

82kg Matas Armonas (South East) V Michael Mongan (Westside)

86kg Brian Curley (St Marys Daingean) W/O

89kg Darren Daly (St Annes) V Mikolas Okapiec (St Davids)

103kg Owen Piegza (St Teresa’s) V John McGinley (Gateway)

55kg Sarah McTiernan (Drumsna) V Robyn Carlyle (Crumlin)