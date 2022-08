Friday’s National Youth Title Results

The opening night of boxing in the 2022 National Youth Championship took place at the National Stadium, Dublin this evening; 14 bouts were completed:

Preliminaries:

63.5kg Josh McDonagh (Sean McDermott) beat Naoise McManus (Drumsna) 5-0

67kg Cian Cramer (Cabra) beat Christopher Doyle (Templemore) RSC3

67kg Charles McDonagh (Gleann) beat Mike Carmody (Treaty M) 5-0

67kg Billy Moran (St Pauls W) W/O

Semi Finals

50kg Caoimhe Kinsella (St Anthony’s/Pats) beat Katie O’Keeffe (Kanturk) 3-2

Quarter Finals

51kg Adam McKenna (Holy Family L) W/O

51kg Jack Harkin (Oakleaf) beat Carson Hanlon (Olympic L) 5-0

54kg Callum Ruth (Avona) W/O

57kg Donagh Keary (Rathfirland) beat Brian Gilroy (Fr Flanagans) 3-2

55kg Casey Walsh (Gleann) beat Kian Duff (Bracken) 5-0

60kg Lee McEvoy (Avona) W/O

60kg Bernie Stokes (Oakleaf) beat Eoghan Walsh (Togher) 5-0

60kg Jacob Green (St Pappins) beat Alan Donnelly (Midleton) 4-1

60kg Jason Nevin (Olympic L) beat Matthew McManus (St Patricks U) RSC3