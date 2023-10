Friday’s National Senior Final Results

One National Senior Championship final and 19 semi-finals were decided in the National Stadium, Dublin, this evening.

MEN’S FINALS

54kg Danny Duffy (Raphoe) 5-0 Oisin Worsencroft (St Colmans)

SEMI FINALS

57kg DJ Murphy (Paulstown) W/O

57kg Donagh Keary (Rathfriland) 5-0 Matthew Boreland (Churchlands GG)

60kg Craig Morgan (Neilstown) 0-5 John Gilligan (Ballinacarrow)

60kg Nathan May (Docklands) RCS1 Eoghan Walsh (Togher)

63.5kg Charles McDonagh (St John Bosco) 4-1 Conor McCrory (Townland)

63.5kg Darren O’Connor (Olympic C) 5-0 Kuba Pielesz (Midleton)

67kg Cahir Gormley (Illies GG) 0-5 Davie O’Neill (Charleville)

67kg Dylan Little (Holy Family L) 0-5 Aodhan Byrne (Kilcullen)

71kg Ben Teeling (Holy Family L) 3-2 Gavin Bradshaw (Drimnagh)

71kg Ben McHugh (Monivea/Defence F) 5-0 Darran Shanahan (Muskerry)

75kg Richard O’Leary (Mulhuddart) 2-3 Cathal McLaughlin (Raphoe)

75kg TJ King (Ballyboughal) 5-0 Lex Weston (Emerald)

80kg Roman David (Santry) BLUE WIN KO3 James Whelan (Docklands)

80kg Conor McKernan (Castleblaney) 3-2 Vitali Ustymov (Celtic Eagles)

86kg Vadim Ustymov (St Francis) 3-2 Rasheed Momoh (Castlebar)

86kg James Redmond (Ballybrack) 2-3 Shane Cunningham (Golden Gloves)

92kg Eamon Gilligan (Docklands) W/O

92kg Patrick Ward (St Munchins) 1-4 Eamon Tighe (Ballinacarrow)

92+kg Harry Geraghty (Santry) BLUE WIN KO2 Daniel Byrne (Ballyshannon)