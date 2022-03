Friday’s Junior 1 National Championships Quarter Final Results

The first of three days of boxing in the 2022 Junior 1 National Championships took place at the National Stadium this evening.

In all, 26 bouts were decided:

46kg Keelin Moore (Setanta L) W/O

46kg Brandon Walsh (Holy Family GG)beat Antonio Bozkaya (East Meath) 5-0

50kg Martin McDonagh (Avona) beat Josh Clarke (Carndonagh) 5-0

50kg James Kelly (Holy Trinity) beat Evan McDonnell (Sean McDermott) 5-0

52kg Cormac Curley (Holy Trinity) beat Daniel McMahon (Monkstown D) 5-0

54kg Muireann Bradley (Letterkenny) beat Emily Mullins (Tipperary Town)5-0

54kg Finn Duffy (St Josephs U) beat Jack McNamee (Olympic L) 5-0

54kg Gerry Connors (Monkstown D) beat Lawrence Montgomery (Holy Family GG) 5-0

57kg Kathleen Casey (Southside) beat Meghan Martin (Ballinacarrow) 5-0

57kg Shane Quinn (St Pauls A) beat Sean Devanney (Oakleaf) 3-2

57kg Danny O’Reilly (St Pauls W) beat Martin Donovan (Olympic C) 4-1

60kg Marcus Barrett (Titans) beatRyan Jenkins (Olympic L) 5-0

63kg Kyla Byrne (Whitechurch) beat Siofra Kenny (Curadh) RSC2

63kg Luke Fitzgerld (Corpus Christi) beat Oisin Doherty (Carndonagh) RSC3

63kg Ryan Connolly (Setanta L) beat Cillian Reilly (Jobstown) 3-2

66kg Breanna Johnston (Tredagh) W/O

66kg Tadgh O’Donnell (Four Kings) beat Edward Barrett (Titans) 3-2

66kg Alex Cronin (Angels) beat Charlie Cushanan (All Saints) 4-1

70kg Joshua Barrett (Titans) W/O

70kg Barney McDonagh (Avona) beat Kalem Lonergan (Tipperary Town) 5-0

75kg Arthur McDonagh (Avona) beat Callum Flaherty (Connemara) 5-0

75kg Dylan McShane (St Pauls A) beat Marc Gorey (St Francis) 5-0

80kg Martin Lawrence (Neilstown) beat Joey O’Hara (Twin Towns) 4-1

85kg Jack Weatherall (St Pauls A) beat Patrick Jakubowski (Corpus Christi) 5-0

85kg Seamus Maughan (Cookstown) beat Justin Ward (Bay City) 5-0

91kg Cathal Enright (Ballyduff) beat Blaise Kearney (Enniscorthy) 4-1