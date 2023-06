FINALS LINE UP – National Junior Cadet Championships

A host of new Irish champions will be crowned at the home of Irish boxing today.

The National Stadium will play host to the National Junior Cadet Championships.

Below are the final pairings:

57kg Christopher Doyle (Templemore) V James Rooney (Gleann)

31kg Dinny O’Neill (St Francis) V Brooklyn Quilligan (Cashen Vale)

32kg Danielle Smithers (Swords) W/O

33kg Oscar McFadden (Holy Trinity) V Pat Stokes (Olympic L)

34kg Kayla Harris (St John Bosco N) V Kaiden McKenna (Castleblaney)

35kg Taylor Park (Raphoe) V Donnacha Beagan (Sean Dorans)

36kg Alanna Berry (Crumlin) V Louise Joyce (Olympic L)

37kg Lee Largey Snodden (Immaculata) V Sean Kelly (Kilmyshall)

38kg Emma O’Gorman (Drogheda) V Daisy Kieran (Dealgan)

40kg Kayleigh Hodnett (St Joseph’s L) V Skye Leigh Haighton (Evolution U)

40kg Ola Agbabiaka (Dealgan) V Rylee Finn (St Nicholas)

42kg Carley O’Herron (Rochfordbridge) V Alanna Murphy (Crumlin)

42kg Paddy Casey (Golden Gloves M) V Comghnall Guerrine (Sacred Heart D)

44kg Kayla Nevin (Olympic L) V Aleigha Murphy (Crumlin)

44kg Tadgh Brennan (Baldoyle) V Kalib Walsh (Wexford CBS)

46kg Ella Archbold (Ballybrack) V Sonia Vilku (St Pappins)

46kg Nathan Clarke (Monkstown D) V Padraig Walsh (Immaculata)

48kg Paige Nickles (Banbridge) V Layla Kelly (Baldoyle)

48kg Conan McSorley (Two Castles) V Callum McAllinden (Banbridge)

50kg Jason Donoghue (Olympic L) V Francis Regan (Immaculata)

51kg Keelyn O’Flynn (St Colman’s) V Ruth Dossen (Olympic C)

52kg Leland Collins (Holy Trinity) V Kai Dynes (Immaculata)

54kg Sophie Lawlor (Wexford CBS) V Kayleigh Ledwidge (St Pappins)

54kg Darren O’Toole (Enniskerry) V Martin Collins (Baldoyle)

57kg Cora Corrigan (Erne) V Kaysie Joyce (Clonmel)

60kg Grace Bailey (Castlebar) V Isbelle Hawkins (St Nicholas)

60kg Kajus Dubonvoic (Portadown) V Ned McDonagh (Castlerea)

63kg Kevin Pukuta (Portlaoise) V Darragh Ryan (Drimnagh)

64kg Cassie Henderson (Brian Dillons) V Robin O’Reilly (Monkstown D)

66kg John Murray (St Francis) V Peter McGee (St Conleths)

70kg Ava Lannon (Dungarvan) W/O

70kg William Heaphy (Golden Gloves M) V Senan Kennedy (Cabra)

72kg Sophie Flynn (St Pappins) W/O

75kg Carly Norris (Glin) W/O

75kg John Ward (Monivea) W/O

80kg Oisin Donoghue (Athlone) W/O

90kg Jakes Fitzgerald (Dungarvan) W/O