ENTRY LIST – National Under 22 Championships

The entrants for the National Under-22 Championships have been confirmed.

The tournament will glove off on February 17th and finish up on March 5th.

U22 – Men

48kg Paudrig Downey Ulster St. John Bosco ABC Belfast

51kg corey kehoe Leinster Raging Bull Boxing Club

51kg Clepson Dos Santos Ulster Holy Trinity ABC

54kg Mark Pabilona Leinster St. Saviour’s OBA

54kg Gavin Ryan Leinster RatoathGGBC

54kg Oisin Worsencroft Munster St. Colman’s Boxing Club

54kg Daniel Foran Ulster Virginia Boxing Club

54kg MICHAEL STOKES Leinster St. Michael’s Boxing Club Athy

57kg Donagh Keary Ulster Rathfriland Cross Community ABC

57kg Byron Jordan Leinster St. Aidan’s Boxing Club

57kg Jake Rapple Leinster Monkstown Boxing Club Dublin

57kg Jake Mc Mahon Leinster Liberty Boxing Club

57kg Tiarnan Glennon Ulster St. Joseph’s ABC Derry

60kg Killian Geraghty Leinster Greenhills Boxing Club

60kg Adam Sinnott Leinster Rathnew Boxing Club

60kg Kian Duff Leinster K&K Boxing Club

60kg Brian Gilroy Leinster Fr Flanagan Boxing Club

60kg Jason Nevin Leinster Olympic Boxing Club Mullingar

60kg Craig Cullen Leinster Neilstown Boxing Club

60kg Leon Davis Leinster Bracken Boxing Club

60kg Karl Sheridan Leinster Cherry Orchard Boxing Club

60kg Joseph O Brien Munster Togher Boxing Club

60kg Alex Whyte Munster Midleton Boxing Club

60kg Andres Clemenger Leinster Smithfield Boxing Club

60kg Rhys Owens Ulster Erne Boxing Club

63.5kg Charles Mcdonagh Ulster Gleann ABC

63.5kg Jason Clooney Leinster Palmerstown Boxing Club

63.5kg Jamie Gray Ulster St. Monica’s ABC

63.5kg James McDonagh Munster St. Paul’s Boxing Club Waterford

63.5kg Christopher McCabe Leinster Santry Boxing Club

63.5kg Danny Lucey Munster Rylane Boxing Club

63.5kg Conor McCory Ulster Townland Boxing Club

63.5kg Eoin McCarron Ulster Gilford ABC

63.5kg Kuba Pielesz Munster Midleton Boxing Club

63.5kg Cody O’Reilly Leinster Portlaoise Boxing Club

63.5kg Arthur Bancilla Leinster Smithfield Boxing Club

63.5kg Hewad Ahmad Leinster Raging Bull Boxing Club

63.5kg Cameron Suttle Ulster Erne Boxing Club

67kg Gianni Richmond Ulster Cairn Lodge ABC

67kg James Donovan Munster Our Lady of Lourdes St. Saviours Boxing Club

67kg Richard Phiri Connacht CelticEBC

67kg Cian Cramer Leinster Cabra Boxing Club

67kg Cian Duggan Leinster Cabra Boxing Club

67kg Gareth Dowling Leinster Dublin Docklands Boxing Club

67kg Davey O Neill Munster Charleville Boxing Club

67kg Cahán Hallinan Connacht Olympic Boxing Club Galway

67kg Aodhan Byrne Leinster Kilcullen Boxing Club

67kg Cahir Gormley Ulster Illies Golden Gloves Boxing Club

67kg Niko Janowski Leinster St. Michael’s Boxing Club New Ross

71kg Eoin Ó Mainín Connacht Conamara Boxing Club

71kg Declan McDonagh Connacht Claremorris Boxing Club

71kg Dean Furlong Leinster WexfordCBSBC

71kg wayne joyce Leinster BallyboughalBC

71kg Darragh Gilroy Leinster Fr Flanagan Boxing Club

71kg Terry Hanna Ulster Townland Boxing Club

71kg Christopher Joyce Leinster Cabra Boxing Club

71kg Johnathan O Donnell Leinster Cabra Boxing Club

71kg aaron walsh Leinster Bracken Boxing Club

71kg Sean Brennan Leinster Dublin Docklands Boxing Club

71kg Shane Ó Neill Leinster Esker ABC

71kg David Nevin Leinster Crumlin Boxing Club

71kg Laurence Ward Connacht Monivea Boxing Club

71kg MAKSIN DUSHYK Leinster St. Michael’s Boxing Club Athy

71kg Jon McConnell Ulster Holy Trinity ABC

75kg Jano Mbuyi Leinster Rathnew Boxing Club

75kg T J King Leinster BallyboughalBC

75kg Eoghan Lavin Connacht Ballyhaunis Boxing Club

75kg Cyrus Palmer Connacht CelticEBC

75kg Sean Murray Leinster Navan Boxing Club

75kg Gavin Rafferty Leinster Dublin Docklands Boxing Club

75kg Taylor Guiney Leinster Westside Boxing Club

80kg James Redmond Leinster Ballybrack Boxing Club

80kg Conor Mckernan Ulster Castleblaney Boxing Club

80kg Roman David Leinster Santry Boxing Club

80kg Kevin Osifo Leinster Neilstown Boxing Club

80kg James Whelan Leinster Dublin Docklands Boxing Club

80kg FEIDHLEM BEHAN Leinster St. Michael’s Boxing Club Athy

80kg luke walsh Leinster Raging Bull Boxing Club

86kg Kian Hedderman Munster Our Lady of Lourdes St. Saviours Boxing Club

86kg Delapo Shomefun Connacht CelticEBC

86kg Favor Ezeobi Leinster Dealgan ABC

86kg Richard Cummins Munster Tipperary Town Boxing Club

86kg Eli Samba Diaw Leinster Four Kings Boxing Club

92+kg Johnny Donovan Munster Our Lady of Lourdes St. Saviours Boxing Club

92+kg Martin McDonagh Leinster Crumlin Boxing Club

92kg Charlie Ward Connacht Monivea Boxing Club



U22 – Women

48kg Roisin Fox Ulster Virginia Boxing Club

48kg NICOLE BUCKLEY Leinster DCU Athletic Boxing Club

50kg Daina Moorehouse Leinster Enniskerry Boxing Club

50kg Chantelle Robinson Munster Saviours Crystal Boxing Club

52kg Robyn Murran Leinster St. Brigid’s Boxing Club Kildare

52kg Chloe Gabriel Leinster Mulhuddart Boxing Academy

54kg Rachel Lawless Leinster Portlaoise Boxing Club

54kg Shakira Donoughe Munster Templemore ABC

57kg Josefien Betist Leinster St. Brigid’s Boxing Club Edenderry

57kg Dionne Haniffin Leinster Neilstown Boxing Club

57kg YASMIN MERIDITH Leinster DCU Athletic Boxing Club

57kg Robyn kelly Leinster Ballynacargy Boxing Club

60kg Kateryna Bodnarchuk Leinster Smithfield Boxing Club

60kg gemma walsh Leinster Raging Bull Boxing Club

60kg EVE WOODS Leinster DCU Athletic Boxing Club

63kg Winnie McDonagh Leinster Neilstown Boxing Club

66kg Kaci Rock Leinster Enniskerry Boxing Club

66kg Leanne Murphy Munster Togher Boxing Club

70kg Linda Desmond Munster Rylane Boxing Club

70kg tiffany O’ Reilly Leinster Portlaoise Boxing Club

70kg Evelyn Igharo Leinster Clann Naofa Boxing Academy

75kg Aoibhe Carrabine Connacht Geesala Boxing Club

75kg Molly Rowley Connacht Swinford Boxing Club

75kg Bethany Doocey Connacht Castlebar Boxing Club

81kg Dearbhla Tinnelly Leinster Clann Naofa Boxing Academy