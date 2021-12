DAY 3 RESULTS – BOY AND GIRL 1 & 2 CHAMPIONSHIPS

The first weekend of the National Boy and Girl 1 and 2 Championships concluded at the Drimnagh Boxing Club today.

A busy weekend finished after 28 bouts were completed and 14 fighters progressed.

Boxing resumes next Friday.

Boy and Girl 1 & 2 Championships Drimnagh BC

Sunday December 5th

Boy 2 quarter-finals (11am)

50kg Martin McDonagh (Rathkeale) beat Cillian Canning (Drimnagh) 5-0 50kg Conor Whitehouse (Cookstown) W/O 52kg Joe Cunningham (St Josephs U) beat Danny Mahon (Fr Flanagans) 5-0 52kg Charlie Sweeney (Gurteen) beat Kieran Reilly (Baldoyle) 3-2 54kg John Donoghue (Olympic L) beat William Mc Donagh (Olympic C) RSC3 56kg Levi Mongan (Olympic C) beat Simon Doherty (Phoenix A) 3-2 56kg Pat Quilligan (Saviours Crystal) Zach O’Hara (Paulstown) 5-0 56kg Conan Kearney (St Bridgets U) beat Dylan Rockett (Tramore) 5-0 59kg Broderic Abudiore (Jobstown) beat Rati Abuladze (Togher) AB3 59kg Cody Johnston (Holy Trinity) beat Jamie Ritchie (Gilford) 3-2 68kg Jamie Kennedy (Gorey) beat Danny O’Donohoe (Monkstown D) 5-0

Boy 2 Semi-Finals

29kg Thomas McFarlane (Immaculata A) beat Daithi McNamee (Two Castles) 5-0 31kg Robert Quinn (Clonard A) beat Jason Ward (Eagle) 5-0 33kg Mason Moran (Dungarvan) beat Noah Bacon (Saints) 5-0 35kg Kyle Duncan (Gorey) beat Emmett McGurn (Golden Star U) 5-0 35kg Michael O’Reilly (St Pauls M) beat Patrick O’Donnell (Cabra) 38.5kg Kurt Kinsella (Monkstown D) beat Jay Carling (Holy Trinity) 5-0 38.5kg Ryan Grimley (Armagh) beat Oisin Kiernan (Olympic L) 3-2 40kg Bradley McDonagh (Olympic C) beat Michael McInerny (St Michaels Athy) 4-0 40kg Harvey Cochrane beat Paddy Harty (Monkstown D) RSC1 41.5kg Warren Ormond (Whitechurch) W/O 41.5kg Jay Fee (Two Castles) beat Patrick Casey (Duhallow) 5-0 43kgPaddy McAleer (Oughterard) beat Gareth Hayes (St Mary’s D) 5-0 43kg Christian Doyle (Olympic L) beat James Casey (Sliabh Luachra) 4-1 44.5kg Christian Sweeney (Ballina) beat Timmy Reilly (Rathkeale) 4-1 44.5kg Eddie Corcoran (Olympic L) beat Brendan Farren (Holy Trinity) 5-0 46kg Kane Brannigan (Lisburn) beat Fionan Smith ( De Courcey) 5-0 46kg Brandon Geoghegan (Jobstown) beat Tom Stokes (Olympic L) 5-0

December 4th

Boy 1 Semi-Finals (11am)

29kg Jude Reilly (Immaculata A) W/O

29kg David Quigley (Cove) beat Keith O’Donoghue (St Michaels Athy) 3-2

31kg Conal Dunlop (St Pauls A) beat Alex Harris (Ballybough) RSC2

31kg Taylor Parke (Raphoe) Calvin Stokes (Olympic L) 5-0

33kg Kristian Jubani (Crumlin) beat Jase Green (Golden Gloves M) RSC!

33kg Lee Largey Snodden (Immaculata A) beat Simon O’Donnell (Olympic C) 3-2

35kg Tom McAleer (Oughterard) beat Gareth Doyle (Dunree) 3-2

35kg Mikey McDonagh (Avona)W/O

37kg Alex Delaney (Galway) W/O

37kg Kaleb Walsh (Wexford CBS) beat Charlie Kenny (Clonmel) 5-0

38.5kg David Nevin (Monkstown D) beat Lee Edward Walsh (Callan) 5-0

38.5kg Callum McAlinden (Banbridge) beat Eoghan Miller (Two Castles) RSC2

40kg Ronan McBreaty (Two Castles) W/O

40kg Owen McCann (Saints) beat Ronan Fitzsimmons (St Colmans) RSC3

41.5kg Fautas Gudaitis (Claremorris) W/O

41.5kg Liam Waters (Riverstown)beat Kasuis Dubinovichs (Portadown) 5-0

43kg Jimmy O’Brien (Kanturk) beat Conan McSorley (Two Castles) 4-1

43kg Jason Donoghue (Olympic L) beat Padraig Walsh (Immaculata A) 5-0

44.5kg Kai Daynes (Immaculata A) beat Con Desmond (Bantry ) 5-0

44.5kg Daithi Kelly (Frenchpark) beat Patrick Myers (Olympic L) RSC3

46kg Bernie McDonagh (Galway) beat Peter Travers (Gorey) 5-0

46kg Francis Regan (Immaculata A) beat Kian Quigley (Monkstown D) 4-1

48kg James Rooney (Gleann) W?O

48kg Tadgh McCarthy (Crumlin) beat John Faulkner (St Munchins) 5-0

50kg Padraig Scott (Glengormley) beat Ben Ryan (St Annes) 4-1

50kg Kingston Olumva (Riverstown) W/O

52kg Cameron Pearse (St Michaels Athy) beat Niall O’Driscoll (Muskerry) 4-1

54kg Michael Sweeney (Olympic C) beat Josh Beasley (Baldoyle) 5-0

56kg Shane Duke (Dukes) beat Cayden Cummins (Cookstown) 5-0

56kg Jack Gorman (St Monicas) beat Martin Collins (Baldoyle) 5-0

59kg Anthony Cridkard (Holy Trinity) Conor Collins (Neilstown) 4-1

62kg John McDonagh (Galway) W/O

65kg Aidan O’Connell (Paulstown) beat Zach Murray (Immaculata A) 4-1

65kg Simon McDonagh (St Annes) beat Jack Murphy (Dungarvan) 5-0

74kg Michael Downey (Muskerry) W/O

December 3rd

Boy 1 Quarter-Finals

33kg Simon O’Donnell (Olympic C) beat Hugh Duff (Carrickmore) 5-0

33kg Lee Largey Snodden (Immaculata A) beat Nicholas O’Rourke (St Michaels Athy) 5-0

37kg Charlie Kenny (Clonmel) beat Morgan Mallon (Holy Trinity) RSC!

38.5kg Callum McAlinden (Banbridge) beat Gerard McDonagh (Leeside Lough) 5-0

38.5kg Eoghan Miller (Two Castles) beat Tadgh Dally (St Annes) RSC1

40kg Ronan Fitzsimmons (St Colmans) beat Bobby Magee (Corinthians) 3-2

41.5kg Liam Waters (Riverstown) beat Nathan Clarke (Monkstown D) 4-1

43kk Padraig Walsh (Immaculata A) beat Andrew Sweeney (Olympic C) 5-0

44.5kg Patrick Myers (Olympic L) beat Edward O’Reilly (Cherry Orchard) 5-0

46kg Francis Regan (Immaculata A) beat Lucas McIvor (Oakleaf) 4-1

46kg Kian Quigley (Monkstown D) beat Daniel Walsh (St Colmans) 5-0

48kg Tadgh McCarthy (Crumlin) W/O

50kg Kingston Olumva (Riverstown) W/O

56kg Martin Collins (Baldoyle) W/O

Friday December 10th (6pm)

Boy 2 Semi-Finals

48kg James Hayden (Crumlin) V Willie Donoghue (Templemore)

48kg David Tennyson (Dungloe) V Francis McCullagh (McCullaghs)

50kg Sean Maughan (Ballina) V Max Finn (Gorey)

50kg Winner V Winner

52kg Arthur Doherty (Phoenix A) V Jim Mongans (OLOL)

52kg Winner V Winner

54kg Sean Henderson (Golden Star U) V Callum McFall (Townland)

54kg Kaylen Paisley (Ballybrack) V Winner

Saturday December 11th (11am)

Girl 1 Semi-Finals

43kg Layla Kelly (Baldoyle) V Ali Gorman (Setanta L)

43kg Aoibheann Kelly (St Annes) V Alannah Field (Northside)

45kg Sophie Lawlor (Wexford) V Claire Crowley (Riverstown)

45kg Lily Fitzpatrick (Rathfirland) V Sloan Preston (St Pappins )

51kg Scarlett Ball (Trojan) V Georgia Bolger (Monkstown D)

51kg Frances Bergin (Castlerea) V Paige Nickles (Banbridge)

53kg Mikayla Heapes (Jobstown) V Saoirse Walsh (Northside)

63kg Madina Bagirova (Smithfield) V Ellie Sinnott (South East)

Girl 2 Semi-Finals

41kg Georgia Doherty (Raphoe) V Lauren Doherty (

45kg Molly Joyce (Avona) V Shauna McCrudden (Riverside)

45kg Lauren Long (Tipperary Town) V Alannah O’Brien (Setanta L)

51kg Sarah Conlin (Golden Star U) V Chloe Murphy (Neilstown)

53kg Ellie Fenlon (Paulstown) V Robyn Carlyle (Crumlin)

55kg Tara Simmons (Golden Star U) V Tory Neill (Evolution A)

55kg Alana Harrington (De Courcey) V Claire Keating (Paulstown)

63kg Leah Moore (Ballybough) V Katie Little (Rathkeale)

63kg Kayleigh Byrne (Gorey) V Annjolie Maughan (Whitechurch

Saturday December 11th

Boy 1 Finals (3pm)

29kg Jude Reilly (Immaculata A) V Winner

31kg Winner V Winner

33kg Winner V Winner

35kg Winner V Winner

37kg Winner V Winner

38.5kg Winner V Winner

40kg Winner V Winner

41.5kg Winner V Winner

43kg Winner V Winner

44.5kg Winner V Winner

46kg Winner V Winner

48kg Winner V Winner

50kg Winner V Winner

52kg Darragh Ryan (Drimnagh) V Winner

54kg William Heaphy (Leeside Lough) V Winner

56kg Winner V Winner

59kg David Faulkner V Winner

62kg Senan Kennedy (Cabra) V Winner

65kg Winner V Winner

68kg Danny Hogan (Mulhuddart) W/O

74kg Jamie Barrett (Titans) V Winner

80kg Callum Barrett (Olympic C) W/O

86kg Reuben Kehoe (Wexford CBS) W/O

Sunday December 12th

Boy 2 Finals (11am)

27kg Gary McDonagh (Killcullen) W/O

29kg Louis Canning (Cherry Orchard) V Winner

31kg Michael Stokes (Oakleaf) V Winner

33kg Cody Golding (Cherry Orchard) V Winner

35kg Winner V Winner

37kg Cameron Kearns (Glasnevin) W/O

38.5kg Winner V Winner

40kg Winner V Winner

41.5kg Winner V Winner

43kg Winner V Winner

44.5kg Winner V Winner

46kg Winner V Winner

48kg Winner V Winner

50kg Winner V Winner

52kg Winner V Winner

54kg Winner V Winner

56kg Winner V Winner

59kg Winner V Winner

62kg Cody Goggin (Ballyduff) V Winner

65kg Jack Boyle (Dunfanaghy) V Winner

68kg Winner V Winner

72kg Jim Mongans (Rathkeale) V Winner

74kg Jude Fitzgerald (Dungarvan) V Tommy Myers (Sligo City)

76kg Winner V Winner

80kg Richard Kiely (Midleton) V Sean Kilcoyne (St Annes)

86kg Darren Dally (St Annes) W/O

Saturday December 18th

Girl 1 Finals (11am)

29kg Angeline Duffy (Glin) V Louise Joyce (Olympic L)

31kg Carly Voyle (Immaculata A) W/O

33kg Cara Taggart (St Pauls A) W/O

35kg Sonia Vilku (St Pappins) W/O

37kg Sophie Healy W/O

39kg Megan O’Sullivan (Tralee) W/O

41.5kg Ava Chism (Golden Star U) W/O

43kg Winner V Winner

45kg Winner V Winner

47kg Chloe Hasan (Cairn Lodge) V Holly Dineen (Muskerry)

49kg Kaysie Joyce (Clonmel) V Caitlin Scully (Monkstown D)

51kg Winner V Winner

53kg Ruby Sweeney (St Annes) V Winner

55kg Rachel Herron (Raphoe) W/O

57kg Faith Killeen (Jobstown) W/O

59kg Niamh Smith (Crumlin) V Michelle McDonagh (Sliabh Luachra)

63kg Kayla O’Connell V Winner

68kg Ailish Blake (Muskerry) V Katie Rasdake (Erne)

75kg Ava Lannan (Dungarvan) W/O

75+kg Carly Norris (Glin) V Ria Murphy (Portadown)

Girl 2 Finals

39kg Tracey McCarthy (Brian Dillons) V Jessica Foyle (Gleann)

41kg Elma Barry (Setanta L) V Winner

43kg Ellie O’Brien (Tramore) W/O

45kg Winner V Winner

47kg Chloe Cox (St Davids) W/O

51kg Shakira Cairns (Northside) V Winner

53kg Courtney Keating (Northside) V Winner

55kg Winner V Winner

57kg Grace Elstone (Knockmore/Fox) W/O

59kg Irene O’Neill (Charleville) W/O

63kg Winner V Winnner

66kg Alanna Kenny (Clonmel) V Rhianna Langan (Knockmore/Foxford)

68kg Lucy Coughlan (Midleton) W/O

76kg Abbey Hendricken (Neilstown) V Orla Ryan (Tipperary Town)