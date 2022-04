Boy/Girl 1, 2 and 3 Championships Quarter Final RResults

59 bouts were decided in the National Stadium on Monday, with the first day of boxing in the Boy/Girl 1, 2 and 3 Championships.

In all, 511 boxers are contesting the tournaments, which continue until April 30th.

The Boy/Girl 1 Quarter Finals and Boy/Girl 2 Quarter Finals were boxed today.

Boy/Girl 1 Quarter Final results:

29kg James Scally (Olympic L) beat Jack Leahy (Cove), 4-1 29kg Joseph McParland (St Monicas) beat Christy Nevin (Crumlin), 4-1 31kg Pat Stokes (Olympic L) beat Kyle Gibbons (St John Bosco N), 5-0 31kg Paddy Delaney (Olympic C) beat Tom Doherty (Holy Trinity), 5-0 33kg Sean Kelly (Kilmyshall) beat Patrick McCarthy (Sliabh Luachra), 5-0 33kg Kane Bacon (Saints) beat Emmet Sheilds (Glasnevin), 3-2 35kg Sean Mc Namee (St Johns U) beat TJPeake (Ballyhaunis), 5-0 35kg Dean O’Halloran (St Pappins) beat Daniel Grigojen (Lisburn), 5-0 37kg Ola Agbabiaka (Dealgan) beat Barney McQuaid (Armagh), 5-0 37kg Michael Nevin (Frenchpark) beat Liam Denver (Townland), 5-0 37kg Harry Hassan (Gleann) beat Andy Lynch (St Francis), 5-0 38.5kg Oisin Goff (Sacre Coeur) beat James Feeney (Gilford), 5-0 38.5kg Finn Close (Townland) V Johnny Doherty (Avona) 40kg Sam McGrath (Clonmel) beat Oisin Woods (Ormeau Road), 5-0 40kg Alex Durkan (St Catherines) beat Tyler Lee Reilly (Elite Mullingar), 5-0 43kg Wayne Barrett (Titans) beat Henri Mahai (Crumlin), 3-2 44.5kg Jimmy McDonagh (Leeside Lough) beat Oisin O’Donnell (Convoy), 4-1 45kg Lucy Prentice (Portadown) beat Aoife Lennon (Dealgan), RSC 3 45kg Sophie Nugent (Esker) beat Priscilla Hutchinson (Tipperary Town), 5-0 46kg Jude McLaughlin (Antrim) beat Sean Hughes (Skerries), 5-0 46kg Paddy Kane (St Marys Newross) beat Maksimus Yaitekunas (Ballinrobe), RSC 1 50kg Martin Mongans (Rathkeale) beat Adam Delaney (Spartacus), RSC 2 56kg Tommy Mulqueen (Corpus Christi) beat Patrick Ward (Gurteen), 5-0 56kg Darragh Brennan (Sacred Heart Tolerton) beat Daniel Ward (Omagh B&G) 62kg Mike Harty (Rathkeale) beat Jack Beasley (Oakleaf), 4-1

Boy/Girl 2 Quarter Finals:

33kg Cara Weatherall (St Pauls A) beat Layla Cairns (Legacy) 5-0

33kg Taylor Parke (Raphoe) beat Charlie Conroy (Olympic C) 5-0

33kg Reese Holohan (Portlaoise) V Colin O’Brien (Ballymun) 3-2

33kg Lee Largey Snodden (Immaculata) beat Jase Green (Golden Gloves M) RSC2

33kg Conal Dunlop (St Pauls A) beat Donachadh Beagan (Sean Dorans) 5-0

35kg Simon O’Donnell (Olympic C) beat Joseph Kearney (Saints) RSC2

37kg James Cleary (Olympic C) beat Patrick Whitehouse (Killyman) 4-1

38.5k David Nevin (Monkstown D) beat CJ Gillen (Townland) 5-0

38.5kg Conal McGrath (Ederney) W/O

40kg Peter Collins (Drimnagh) W/O

41.5kg Nathan Clarke (Monkstown D) beat John Barrett (Olympic C) 5-0

41.5kg Lorcan Houlihan (Portlaoise) beat Cian Sullivan (Connemara) 5-0

41.5kg Owen McCann (Saints) beat Liam Waters (Riverstown) 5-0

43kg Keith Muma (Tredagh) beat Andrew Sweeney (Olympic C) 5-0

43kg Timmy Gray (St Pauls Nenagh) beat Brandon Corcoran (Cherry Orchard) 5-0

44.5kg Phoenix Kenny (Baldoyle) beat Mike Powe (Rathkeale) 3-2

44.5kg Jason Donoghue (Olympic L) beat Michael Ward (Claremorris) RSC1

46kg Bernard McDonagh (Galway) beat Patrick Myers (Olympic L) 4-1

46kg Kai Dynes (Immaculata) beat Kian Quigley (Monkstown D) 4-1

48kg Francis Regan (Immaculata) beat Ned McDonagh (Avona) 3-2

50kg Christopher Doyle (Urlingford)beat Kian Quigley (Monkstown D) RSC2

52kg Meehal McGrath (Two Castles) beat Francis Donovan (Olympic C) 4-1

52kg James McCarthy (Urlingford) beat Joseph Ritchie (All Saints) 4-1

52kg Phelim Hogan (Crumlin) beat Oisin O’Connor (Ennis) 5-0

56kg Shane Duke (Dukes) beat Cian Ryan (St Brigids Kildare) 4-1

57kg Madina Bagirova (Smithfield) beat Freya Crotty (Riverstown) 5-0

59kg Sean Doohan (Dunfanaghy) beat Jack Liddy (Ennis) RSC2

59kg John McDonagh (Galway) beat Anthony Crickard (Holy Trinity) 5-0

65kg Thomas Mongan (Galway) beat Rhys McCormack (Holy Family Drogheda) 3-2

68kg Ronan Sands (Oliver Plunkett) beat Norman Sturdy (Loughglynn) RSC2

68kg Pete Magee (St Conleths) beat Patrick Maughan (Armagh) RSC2

The Boy/Girl 3 Quarter Finals and Boy 1 Semi Finals will be boxed in the National Stadium on Tuesday.

Boxing in the BG3 Quarter Finals will begin at 11am – 34 bouts will be boxed in all:

33kg Jason Ward (Eagle) V Robert Quinn (Clonard) 35kg Paddy Delaney (Charleville) V Mason Moran (Dungarvan) 37kg Emmet McGurn (Golden Star) V Michael O’Reilly (St Pauls Waterford) 38.5kg Jack Willis (Gateway) V Tarik Bozkaya (East Meath) 38.5kg Michael O’Reilly (Dugarvan) V Kyle Duncan (Gorey) 38.5kg Callum Crilly (St Bronaghs) V Rio Clarke (St Pauls A) 40kg Patrick Connors (Monkstown D) V Bradley McDonagh (Olympic C) 40kg Quinn Coleman (St Conleths) V JJ Carlin (Holy Trinity) 41.5kg Lochlainn Beagan (Sean Dorans) V Joseph Moyles (Ballina) 41.5kg Declan McDonagh (Avona) V Oisin Kiernan (Olympic L) 41.5kg Patrick Casey (Duhallow) V Jay Fee (Two Castles) 43kg Travis McKeown (Silverbridge) V Jack Cannon (Monkstown D) 44.5kg Jamsie Casey (Sliabh Luachra) V Martin Cleary (Olympic C) 45kg Anita O’Leary Doyle (Sacre Coeur) V Ellie O’Brien (Tramore) 46kg Charlie Burdock (Crumlin) V Owen McTighe (Knockmore Foxford) 46kg Timmy O’Reilly (Rathkeale) V Ruairi McKeown (Silverbridge) 48kg Anthony McDonagh (Olympic C) V Cahir Conway (Two Castles) 48kg Anthony Cash (Portlaoise) V Luke McAuley (Ormeau Road) 48kg Willie O’Donoghue (Templemore) V Tom Stokes (Olympic L) 50kg Jason McCarthy (Urlingford) V Conor Whitehouse (Cookstown) 52kg Cathal Myers (Sligo City) V Michael Corcoran (Westside) 52kg Jim Mongans (St Munchins) V Ryan Doherty (Ormeau Road) 52kg Liam Ward (Sacred Heart U) V Charlie Sweeney (Gurteen) 54kg Arthur Doherty (Phoenix A) V Joe Cunningham (St Josephs U) 54kg Finn Kirwan (Sacre Coeur) V William McDonagh (Olympic C) 56kg John Donoghue (Olympic L) V Simon Doherty (Phoenix A) 59kg Cody Goggins (Ballyduff) V Conan Kearney (St Bridgets U) 59kg Emmet Og Quinn (Phoenix A) V Levi Mongan (Olympic C) 62kg Eamon Maguire (Claremorris) V Broderic Abudiore (Jobstown) 65kg Evan Moore (St Conleths) V Jack Boyle (Dunfanaghy) 65kg Cathal Mannion (Connemara) V William Keenan (St Munchins) 65kg Brandon Sweeney (Townland) V Rocco Dempsey (Avona) 68kg Oisin Bradley (Letterkenny) V Joe Joyce (Spartacus) 72kg Gareth McCann (Oliver Plunkett) V John Ward (Galway)

This will be followed by the BG1 Semi-Finals, where 37 bouts will be decided.