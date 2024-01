28 New Champions – National U18 Championship Results

After 5 days of boxing and over 110 bouts, the 28 U18 champions have been crowned in a high-octane day of finals at the National Stadium, Dublin.

44kg Emily Midwinter (Rosslare) W/O 44kg Jaidan Buckley (St Teresa’s) W/O 46kg Sophie Curley Grey (Dealgan) beat Ella Thompson (Setanta), 5-0 46kg Tiarnan Cunningham (Dealgan) beat Rico McInerney (Portlaoise), 4-1 48kg Tiffany Spencer (Jobstown) beat Nicole Ahern (Golden Gloves M), 5-0 48kg Scott Thompson (Spartans U) beat Antonio Bozkaya (East Meath) 3/2 50kg Carlagh Peake (Ballyhaunis) beat Jamie O’Rourke (St Mary’s NR) 3/2 51kg Jamie Collins (Drimnagh) beat Daniel Philips (Ratoath) 3/2 52kg Grace Conway (Tredagh) beat Siofra O’Halloran (Ballynacargy), 5-0 54kg Nicole Kinsella (St Marys NR) beat Niamh Keogh (Olympic L), 5-0 54kg John Connors (Common Quay) V Kai Griffin (Avona) w/o 57kg Aliyah Flood (Monkstown D) beat Breanna Johnston (Tredagh) 57kg Martin McDonagh (Avona) beat John Harty (Portlaoise), 5-0 60kg Siofra Kenny (Curadh) beat Georgia Stewart (Darndale), 5-0 60kg Jack Johnson (Marble City) beat Jack McNamee (Olympic L), 5-0 63kg Ava Henry (Dublin Docklands) beat Siofra Lawless (Four Kings), RSC2 63.5kg Ryan Jenkins (Olympic L) beat Johnathan O’Donnell (Charleville), 5-0 66kg Kyla Doyle (Whitechurch) beat Saoirse McCarthy (St Pappins) RSC1 67kg Ryan Connolly (Setanta) beat Thomas Ward (Olympic C) 3/2 70kg Sarah Murphy (St Brigids K) beat Jodie Byrne (Top End), 5-0 71kg Tadhg O’Donnell (Four Kings) beat Grigorii Onipchenko (Celtic Eagles), 5-0 75kg Nell McLoughlin (Eagle) W/O 75kg Edward Barrett (Titans) beat Daniel McDonagh (Geesala) 3/2 80kg Padraig Corduff (St Annes) beat Shay O’Dowd (Swords), 4-1 82kg Ellie May Mahon (Enniscorthy) W/O 86kg Tom Stokes (Athlone) beat John Phoenix (Four Kings), 5-0 92kg Brandon McKelvie (Clonard A) beat Paddy Sweeney (Galway), RSC2 92+kg Adam Olaniyan (Jobstown) beat Franco Ernjes (Saviours Crystal), RSC2